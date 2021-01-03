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Реклама с детьми

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Дети изображают радость и любовь к Украине за 500 гривен.

Как Зеленский нанимал детей для своей новогодней рекламы.

За участие в новогоднем ролике Зеленского детям платили по 500 грн

Детей, которых задействовали в массовке во время съемки новогоднего поздравления президента Владимира Зеленского, нашли с помощью кастингового агентства "Лот". При этом, за участие в ролике каждый из малышей получил по 500 гривен. Объявление о наборе мальчиков и девочек для съемок было подано 25 декабря, в нем было указано, что для "новогодней рекламы" нужны "девочки и мальчики 5-8 лет". Об этом сообщает "Зеркало недели"со ссылкой на "Страсти".

Съемки проходили 27-28 декабря в одну или две смены, согласно объявлению. Родителям, которые заинтересовались предложением, говорили, что сниматься будет поздравление для Владимира Зеленского, а детям надо будет отыграть эмоции.

Кроме того, сообщается, что съемки продолжались с 18:00 до 3:00 следующего дня, несмотря на то, что действующим законодательством запрещено привлекать несовершеннолетних к ночным работам, если вечерняя смена хотя бы частично приходится на время после 22.00. То есть, в течение 5 часов незаконно эксплуатировали детский труд в интересах Владимира Зеленского.

https://www.5.ua/ru/polytyka/za-uchastye-v-novohodnem-rolyke-zelenskoho-detiam-platyly-po-500-hrn-smy-233294.html – цинк

Явно намерен переплюнуть Порошенко, который платил за 5 минут пофотографироваться с Трампом.
Но дно конечно еще не достигнуто, оно будет ближе к 5-7%.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6448143.html
Метки: дети, Зеленский, идиоты, Украина, юмор
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