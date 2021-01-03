Почему идеи важнее денег. Пора переходить в наступление!
Некоторое время назад арабская редакция канала RT попросила дать интервью на тему информационной войны и всего, что с этим связано. Эта беседа уже вышла на арабском языке.
Уверен, что оригинал на русском языке будет не менее интересен…
Хронометраж:
00:00 — Что такое пропаганда
07:34 — Кто и когда объявил России информационную войну
11:27 — Почему Россия находится в позиции обороны
14:11 — О роли НКО в информационной войне
18:11 — Что нужно России для информационного суверенитета
24:10 — Есть ли сегодня у России образ будущего
26:30 — Какую идею несёт миру Китай
27:50 — Почему идеи важнее денег
30:30 — Как контролируется информационное потребление
36:03 — Какие технологии использует Запад в информационной войне
40:50 — Что такое план Даллеса