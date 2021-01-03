Некоторое время назад арабская редакция канала RT попросила дать интервью на тему информационной войны и всего, что с этим связано. Эта беседа уже вышла на арабском языке.

Уверен, что оригинал на русском языке будет не менее интересен…

Хронометраж:

00:00 — Что такое пропаганда

07:34 — Кто и когда объявил России информационную войну

11:27 — Почему Россия находится в позиции обороны

14:11 — О роли НКО в информационной войне

18:11 — Что нужно России для информационного суверенитета

24:10 — Есть ли сегодня у России образ будущего

26:30 — Какую идею несёт миру Китай

27:50 — Почему идеи важнее денег

30:30 — Как контролируется информационное потребление

36:03 — Какие технологии использует Запад в информационной войне

40:50 — Что такое план Даллеса

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