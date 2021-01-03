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Остановить Китай

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Новый год в Ухани и новый год в Лондоне.

Один из главных деятелей британского Брексита Найджл Фарадж заявил, что битва за Брексит завершилась победой.
Следующая большая битва Британии – остановить Китай. Пространное заявление по этому поводу тут https://twitter.com/Nigel_Farage/status/1345007486785478658
Достаточно ясный намек на то, что Британия будет активно участвовать в Холодной войне США против Китая. Другой вопрос, что ее возможности ныне весьма ограниченны, да и ее целостность де-факто находиться под большим вопросом в свете стремления Шотландии выйти из состава Британии и присоединиться к ЕС.




Интересно, что помимо ожидаемых комментариев, где люди крутят пальцем у виска, были и весьма симптоматичные:

Китай станет гибелью всех народов, если мы позволим им продолжать жить так, как они.
Мы находимся в разгаре новой холодной войны, и мы очень сильно проигрываем. Пришло время это изменить.
Вместе Англия и США победили СССР. Мы можем сделать это снова.

* * *

Ложь Китая в начале этой пандемии должна была быстро распространиться.
Это либо произошло из-за их грязных действий, либо было выпущено намеренно.
Мы должны работать на международном уровне, чтобы подрезать крылья дракона, иначе у нас большие проблемы.

* * *

Они пытаются внедрить коммунизм в западную цивилизацию, и это нужно остановить!

* * *

Абсолютно. Они проникли в прессу, школы, университеты, крупные корпорации, порты, политику, здравоохранение, банки, киноиндустрию…
Всего 20 лет назад мы позволили им играть в международный пинг-понг. Это нужно остановить, и остановиться сейчас же.

* * *

Да, но я думаю, что потребуется нечто большее, чем только США и мы сами – это титаническая борьба, требующая сплочения всего свободного мира!
Неудача – и «1984» станет реальностью!

* * *

Угроза со стороны Китая надвигалась давно. Волк в овечьей шкуре, и хотя предыдущие правительства приветствовали его с распростертыми объятиями, у них была цель разрушить наш образ жизни и заменить его своим.
Я просто надеюсь, что мы не проснулись слишком поздно.

* * *

99,9% наших товаров производятся в Китае и останутся такими же, потому что они не должны соответствовать экологическим ограничениям, справедливой трудовой практике или конкуренции. Мы сделали это с собой. Вместо того, чтобы полагаться на изобретательность для самостоятельного решения этих проблем, мы дали им ключи.

* * *

Самое ироничное во всем этом – Фараджу припомнили его же утверждение 2015-го года, где он рассказывал про необходимость сделки с Китаем, которой он рекламировал идею Брексита.



Но времена изменились и Фарадж теперь дует в совсем другие трубы, переобувшись на ходу, подстраиваясь под новые тренды связанные с раскручиванием маховика нового издания Холодной войны.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6446510.html
Метки: Брексит, Британия, Китай, США, фарадж, холодная война
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