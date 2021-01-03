Опять с «Северным потоком — 2» закавыка: теперь норвежская компания его сертифицировать отказалась

Санкций испугалась, которые против него американцы 1 января выкатили. Они ребята откровенные, бьют по проекту прицельно. Как только появляется решение, которое вся эта банда, почему-то называющая себя государством, выкатывает, чтобы сорвать проект, который им не нравится, потому что не даёт закабалить Европу и впарить ей свой дорогущий сжиженный газ, они придумывают очередную гадость, ещё подлее и мерзотней. Ну, нормально. Что мы, Америки не видели? Нет, такой, конечно, не видели. Боялись они нас в первую холодную войну до икоты, а теперь перестали. И пока опять бояться не начнут, не отстанут.

Ну — это дело наживное и если так и дальше пойдёт, за нами особо не застоится. По сути, они нас сейчас тренируют. Приучают жить в мире, где никакой Америки нет и быть не должно. А если и есть, то исключительно в виде Бабы-Яги, которая всегда против. И тут с ней добрый молодец, согласно русским народным сказкам, что должен делать? Тем более, злая старуха, в роль которой США в полной мере вошли, его не кормит, не поит и спать не укладывает, а сразу шугает, пугает и гадит по всем направлениям.

И гадит Америка не Путину лично и не «Газпрому», как ведомству, а всем нам персонально. Нашли себе, понимаешь, новых индейцев, геноцид устраивать. Пока в экономике, а там, как у них получится, что ли?

В принципе, нормально. Исторический опыт есть, настроение всё хуже, терпения всё меньше. Оптимизм у нашего человека когда уходит и надежда на мирный исход дела заканчивается окончательно, он что делает? Ну, медведя берёт на рогатину. Поляка, француза или немца — тоже. Турок, шведов и англичан приходилось. Японцев и персов. Американцев — мало и редко, но это пока. Если очень попросят… А пока с ними не началось, любую идею и любой проект надо реализовывать так, чтобы они нагадить не могли ни в чём. То есть своими силами с самого начала до самого конца. Без скидок на чьи угодно хитровымудренные интересы. А то ишь, привыкли за тридцать лет, страну барахоля и по карманам растаскивая, к тупой и слепой вере в мировое сообщество и международное право, в справедливость этого самого сообщества и его структур. А оно и само по себе мафия и на мафию американскую политическую работает. И та нас в качестве очередной добычи избрала. Не более, чем.

Ну, зря они, конечно, так. Не будет нашего газа в Европе, так и их не будет — к бабке не ходи. Терминалы их — объекты громоздкие, уязвимые. Про газовозы и не говорим. Если что, так в воздух взлетать будут вместе со всем, что рядом окажется, любо-дорого будет посмотреть.

Им же немцы предлагали перестать хулиганить и с нами рынок поделить? Даже за свои кровные в Германии хотели им терминал построить. Но Трамп это проигнорировал, предпочёл и дальше давить и пытаться торпедировать наш трубопровод. Что Байден делать будет, увидим. Он сволота не только старенькая, но и безмозглая. Что песок из него валом валит — это американская проблема. А продолжит ли он политику Обамы и Трампа в отношении России, проблема наша. Скорее всего продолжит. И тут в чём закавыка? Повторим, что если мы не будем экспортировать газ в Европу, так и они его экспортировать не будут. А Путин во главе страны будет, или уже не Путин, совершенно неважно. В конце концов, если придётся, так и Америки не будет, при всём нежелании такого исхода. Даже если в принципе ничего не останется. Ребята зря с огнём играют. Они, понятно, этого не понимают, но на самом-то деле это так. А пока пускай санкциями балуются. Обезьяна с гранатой, она и есть обезьяна с гранатой. Даже если обезьяна эта американская. Жалко, конечно, но похоже, что ничего уже не поделаешь. В любом случае — это их собственный осознанный выбор.

Евгений Сатановский