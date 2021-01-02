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Как построить 100% рабочий БТГ. Часть 1: от Архимеда – к Эйлеру

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Из аннотации.
Чтобы построить простой, но рабочий бестопливный генератор, нужно понимать, как он работает. В этом видео дан краткий обзор типов пневмогидравлических бестопливных генераторов, а также теоретические основания для их расчетов. Также показан эксперимент по уточнению закона Архимеда, и изложены причины сверхединичности пневмогидравлических БТГ.
В следующем видео по этой теме будут показаны схемы, замеры и даны расчеты с тем, чтобы каждый мог мог построить себе генератор необходимой мощности.



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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5374739.html
Метки: БТГ, маклаков, технологии, физика, энергетика
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