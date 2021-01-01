Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
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Насмешили…. Даже слушать не стал. Зачем такое фуфло тут размещать? Это для дебилов? Или кого?
Не бойтесь, люди. Россия стала независимой от Украины.
Всех с Новым годом быка. Пусть от любых его движений у вас не пропадет молоко.
Мы ждём перемен…
Новый год по славянскому календарю наступит 20 марта,
год кричащего петуха, который станет всех будить.
Может население РФ и проснется от летаргического сна.