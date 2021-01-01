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“Возможно ли реальное воссоздание СССР? Е.Ю.Спицын и В.Ю.Катасонов на Красной линии. “Точка зрения.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=TbShNaOE8v8
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4 Комментария » Оставить комментарий
  • 9876 9062
    Stelm 46 мин. назад

      Насмешили…. Даже слушать не стал. Зачем такое фуфло тут размещать? Это для дебилов? Или кого?

    • 6500 4520
      чужой 34 мин. назад

        Не бойтесь, люди. Россия стала независимой от Украины.
        Всех с Новым годом быка. Пусть от любых его движений у вас не пропадет молоко.

      • 3422 3102
        Хан_Уман 8 мин. назад

          Мы ждём перемен…

        • 13065 11611
          Руса 6 мин. назад

            Новый год по славянскому календарю наступит 20 марта,
            год кричащего петуха, который станет всех будить.
            Может население РФ и проснется от летаргического сна.

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