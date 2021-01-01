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В Бостоне снесли памятник Аврааму Линкольну

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В Бостоне, по требованию чернокожих активистов, снесли памятник Аврааму Линкольну.
По заявлению властей, памятник вызывал у местного цветного населения острый дискомфорт.



Вызывает ли изображение Линкольна на пятидолларовых купюрах острых дискомфорт у активистов, не уточняется.

Сам памятник из бронзы, был установлен еще в 1879 году как символ освобождения чернокожих рабов.
В 2020-м комиссия по искусству Бостона единогласно проголосовала за его демонтаж.
Кроме того, в официальных материалах должна появится "исправленная история статуи", которая разъясняет, как ее следует оценивать и трактовать.
Такая вот "культурная революция" по-американски. Это к вопросу о том, что все это, после победы Байдена на фальсифицированных выборах, закончится. Наоборот, данные процессы будут усугубляться, что не может не радовать.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6442666.html
Метки: идиоты, линкольн, памятники, США, юмор
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