В Бостоне снесли памятник Аврааму Линкольну
В Бостоне, по требованию чернокожих активистов, снесли памятник Аврааму Линкольну.
По заявлению властей, памятник вызывал у местного цветного населения острый дискомфорт.
Вызывает ли изображение Линкольна на пятидолларовых купюрах острых дискомфорт у активистов, не уточняется.
Сам памятник из бронзы, был установлен еще в 1879 году как символ освобождения чернокожих рабов.
В 2020-м комиссия по искусству Бостона единогласно проголосовала за его демонтаж.
Кроме того, в официальных материалах должна появится "исправленная история статуи", которая разъясняет, как ее следует оценивать и трактовать.
Такая вот "культурная революция" по-американски. Это к вопросу о том, что все это, после победы Байдена на фальсифицированных выборах, закончится. Наоборот, данные процессы будут усугубляться, что не может не радовать.
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