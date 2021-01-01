Новый закон ЛНР очень показательный. Дело в том, что постмайданная Украина, где так много разговоров о «декоммунизации», сама стала воплощением самых темных сторон проклинаемого Киевом советского режима. Если во времена «Большого террора» неугодных и подозрительных бросали в тюрьмы и лагеря по обвинению в «контрреволюции», то Украина сажает за решетку по обвинению в «терроризме» или в «измене родине».

Для получения подобного приговора необязательно пытаться свергнуть киевскую власть или хотя бы участвовать в митингах. Можно, например, просто поставить «лайк» под постом в интернете, осуждающим нацистскую политику запрета русского языка в публичном пространстве.

Тот, кто поддерживает связь со своими русскими родственниками, тоже может легко подпасть под репрессии украинских спецслужб. И уж, конечно, опасны любые проявления симпатий к России, Донбассу или к русскому выбору крымчан.

По оценкам экс-депутата Верховного совета Украины Елены Бондаренко, число политзаключенных на Украине достигает пяти тысяч человек. Точного числа узников нам украинские спецслужбы, естественно, не сообщат. Для них фиктивные дела о «госизмене» и «поддержке терроризма» – это внеочередные звездочки на погоны и премии. А также – дополнительный обменный фонд, когда необходимо выменять у ЛДНР своих диверсантов.

Можно ли назвать Донбасс многонациональным регионом? Разве что в пропагандистских целях. В Донбассе живут представители многих этносов. Но живут они здесь не национальными автономиями и не диаспорами, а вместе, вперемешку. Поэтому все они в той или иной степени приобретают и разделяют русскую идентичность. Что, собственно, и послужило главным фактором успеха «Русской весны» в 2014-м году. В других регионах Украины тоже были русские, но многие из них молча приняли господствующее «украинство», потому что так удобнее, да и навязывалось «украинство» десятилетиями.

Донбасс отстоял свою русскость и стал центром притяжения русской идентичности.

Не зря Глава ЛНР Леонид Пасечник сделал на этом акцент: «Сегодня те граждане Украины, которые, несмотря на тотальную национализацию страны, позволили себе остаться русскими по духу, по идеологии, по сути, подвергаются необоснованному террору со стороны правоохранительных органов, спецслужб и судебной системы Украины. Сегодня эти люди, как никто, нуждаются в защите своих прав».

Закон ЛНР «О лицах, подвергнутых политическим преследованиям со стороны государства Украина», признает жертвами политических репрессий всех, кто с 23 февраля 2014 года на Украине подвергся «различным мерам принуждения или угрозам такого принуждения, применяемым государством Украина, её партиями и общественными объединениями к лицам в виде лишения жизни или свободы, выдворения из страны, лишения гражданства, ограничения свободы вероисповедания… а также иным лишениям или ограничениям прав и свобод».

Гражданам, пострадавшим от политических репрессий на Украине, Луганская республика предоставит возможность легализации, прописки и проживания на своей территории, а также социальной защиты наравне с гражданами ЛНР. Это важно, потому что своих узников Украина выбрасывает на обмен без всего – без документов, вещей, денег и возможности за всем этим вернуться. А документы и прописка на территории ЛНР дают возможность претендовать на получение российского гражданства, которое массово получают жители народных республик Донбасса

Новый закон ЛНР – серьезная заявка. Во-первых, он подчеркивает террористическую, незаконную сущность государства Украина. Государства, которое подвергает репрессиям своих граждан за политическую позицию и за отстаивание своих естественных прав на язык и идентичность. Во-вторых, закон делает Донбасс центром притяжения для тех, кто от украинских репрессий пострадал.

А это значит, что граждане Украины увидят, что на территории бывшей советской республики Украина существует альтернативный государственный проект, ориентированный на соблюдение прав и свобод граждан – республики Донбасса.

А это значит, что в будущем такой проект сможет заменить для граждан Украины тот режим, который пока ещё существует в Киеве.