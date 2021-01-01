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ЛНР защищает свою русскость

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Источник: gtrklnr.com @ Алексей Селиванов, Луганск
25 декабря 2020 года Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписал закон «О лицах, подвергнутых политическим преследованиям со стороны государства Украина». В своем обращении по этому случаю Глава республики обозначил, что Украина «подвергает политическим репрессиям своих граждан только за то, что они набрались смелости иметь собственное мнение, отличное от националистической идеологии официального Киева».

Новый закон ЛНР очень показательный. Дело в том, что постмайданная Украина, где так много разговоров о «декоммунизации», сама стала воплощением самых темных сторон проклинаемого Киевом советского режима. Если во времена «Большого террора» неугодных и подозрительных бросали в тюрьмы и лагеря по обвинению в «контрреволюции», то Украина сажает за решетку по обвинению в «терроризме» или в «измене родине».

Для получения подобного приговора необязательно пытаться свергнуть киевскую власть или хотя бы участвовать в митингах. Можно, например, просто поставить «лайк» под постом в интернете, осуждающим нацистскую политику запрета русского языка в публичном пространстве.

Тот, кто поддерживает связь со своими русскими родственниками, тоже может легко подпасть под репрессии украинских спецслужб. И уж, конечно, опасны любые проявления симпатий к России, Донбассу или к русскому выбору крымчан.

По оценкам экс-депутата Верховного совета Украины Елены Бондаренко, число политзаключенных на Украине достигает пяти тысяч человек. Точного числа узников нам украинские спецслужбы, естественно, не сообщат. Для них фиктивные дела о «госизмене» и «поддержке терроризма» – это внеочередные звездочки на погоны и премии. А также – дополнительный обменный фонд, когда необходимо выменять у ЛДНР своих диверсантов.

Можно ли назвать Донбасс многонациональным регионом? Разве что в пропагандистских целях. В Донбассе живут представители многих этносов. Но живут они здесь не национальными автономиями и не диаспорами, а вместе, вперемешку. Поэтому все они в той или иной степени приобретают и разделяют русскую идентичность. Что, собственно, и послужило главным фактором успеха «Русской весны» в 2014-м году. В других регионах Украины тоже были русские, но многие из них молча приняли господствующее «украинство», потому что так удобнее, да и навязывалось «украинство» десятилетиями.

Донбасс отстоял свою русскость и стал центром притяжения русской идентичности.

Не зря Глава ЛНР Леонид Пасечник сделал на этом акцент: «Сегодня те граждане Украины, которые, несмотря на тотальную национализацию страны, позволили себе остаться русскими по духу, по идеологии, по сути, подвергаются необоснованному террору со стороны правоохранительных органов, спецслужб и судебной системы Украины. Сегодня эти люди, как никто, нуждаются в защите своих прав».

Закон ЛНР «О лицах, подвергнутых политическим преследованиям со стороны государства Украина», признает жертвами политических репрессий всех, кто с 23 февраля 2014 года на Украине подвергся «различным мерам принуждения или угрозам такого принуждения, применяемым государством Украина, её партиями и общественными объединениями к лицам в виде лишения жизни или свободы, выдворения из страны, лишения гражданства, ограничения свободы вероисповедания… а также иным лишениям или ограничениям прав и свобод».

Гражданам, пострадавшим от политических репрессий на Украине, Луганская республика предоставит возможность легализации, прописки и проживания на своей территории, а также социальной защиты наравне с гражданами ЛНР. Это важно, потому что своих узников Украина выбрасывает на обмен без всего – без документов, вещей, денег и возможности за всем этим вернуться. А документы и прописка на территории ЛНР дают возможность претендовать на получение российского гражданства, которое массово получают жители народных республик Донбасса

Новый закон ЛНР – серьезная заявка. Во-первых, он подчеркивает террористическую, незаконную сущность государства Украина. Государства, которое подвергает репрессиям своих граждан за политическую позицию и за отстаивание своих естественных прав на язык и идентичность. Во-вторых, закон делает Донбасс центром притяжения для тех, кто от украинских репрессий пострадал.

А это значит, что граждане Украины увидят, что на территории бывшей советской республики Украина существует альтернативный государственный проект, ориентированный на соблюдение прав и свобод граждан – республики Донбасса.

А это значит, что в будущем такой проект сможет заменить для граждан Украины тот режим, который пока ещё существует в Киеве.

Источник: https://nstarikov.ru/lnr-zashhishhaet-svoju-russkost-122915
Метки: чит.клуб
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