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Сила намерения. Сила мысли. Удивительный эксперимент. Рене Пиош. Цыпленок и робот.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9b8HyaaF-Aw
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7 Комментариев » Оставить комментарий
  • 2719 1694
    Voyager три часа назад

      На 6 комментарии под этим видео(ютуб), ссылка стоящая не для Всех Внимания.

      1
      1
    • 2689 2461
      Виктор три часа назад

        Вечер добрый Вояджер! Как здоровье? как дела?
        А у нас новый год! А у Вас как там по вашему?

        2
        2
        • 2719 1694
          VoyagerВиктор два часа назад

            Добрый и Тебе Вечер Виктор!….Моё Здоровье?! – Даже Ничего…. на Двух Работах на Ковид по 4 раза проверяли?! Не берёт зараза,но думаю это ПУСТОЕ)))
            Дела-Хотелось бы, Лучше…. Так же, как и У Вас на земле по всюду(у каждого своё) , Мои дети Празднуют, Бывшая Нервничает, а Я НАБЛЮДАЮ!!
            А ВОТ про Новый Год не понял??? По Моему,это Что…. Ты имел ВВИДУ?

            1
            1
          • 18667 17437
            жора шаповВиктор два часа назад

              Красава ! Умеешь, если захочешь ! С Новым нашим Годом !))

              1
              1
          • 407 375
            Володя Колымволк два часа назад

              Виктора поздравляю с наступившим Восточно-Сибирским Новым годом! Новогодняя волна со скоростью один час – один пояс стремительно приближается к нам! Успехов и веселья!

            • 36200 31578
              Вячеслав два часа назад

                Сила обещаний круче всех остальных…

                2
                2
              • 2719 1694
                Voyager час назад

                  Шахмантый Чёрно-белый пол и та же, футболка Как Послание……. а, пол Явно, не на кухне))))

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