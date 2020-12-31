Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры,
и соприкоснуться с источником глубокой истины.
Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:
На 6 комментарии под этим видео(ютуб), ссылка стоящая не для Всех Внимания.
Вечер добрый Вояджер! Как здоровье? как дела?
А у нас новый год! А у Вас как там по вашему?
Добрый и Тебе Вечер Виктор!….Моё Здоровье?! – Даже Ничего…. на Двух Работах на Ковид по 4 раза проверяли?! Не берёт зараза,но думаю это ПУСТОЕ)))
Дела-Хотелось бы, Лучше…. Так же, как и У Вас на земле по всюду(у каждого своё) , Мои дети Празднуют, Бывшая Нервничает, а Я НАБЛЮДАЮ!!
А ВОТ про Новый Год не понял??? По Моему,это Что…. Ты имел ВВИДУ?
Красава ! Умеешь, если захочешь ! С Новым нашим Годом !))
Виктора поздравляю с наступившим Восточно-Сибирским Новым годом! Новогодняя волна со скоростью один час – один пояс стремительно приближается к нам! Успехов и веселья!
Сила обещаний круче всех остальных…
Шахмантый Чёрно-белый пол и та же, футболка Как Послание……. а, пол Явно, не на кухне))))