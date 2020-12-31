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Поздравление с наступающим 2021 годом

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Уважаемые участники и посетители сайта "Ящик Пандоры". Поздравляю вас с наступающим 2021 годом.

Прошедший год был не самым простым, но думаю, что в нём у каждого человека были, как плохие события, так и хорошие. Пусть хорошие впечатления о событиях останутся в вашей памяти, а плохие оставьте в прошлом.

Желаю вам в новом году:

  • крепкого здоровья - закаляйтесь и упражняйте тело физкультурой;
  • ясного ума – не позволяйте уму лениться, тренируйте его познанием нового и осмыслением прошедшего;
  • счастья; каждый из нас – кузнец своего счастья, не ждите его от других, а дарите сами ближним любовь и заботу; пусть в ваших семьях царит мир и взаимоуважение;
  • успехов в труде и творчестве – трудитесь и развивайтесь, не останавливайтесь на достигнутом, пусть сегодняшние достижения будут фундаментов для завтрашних новых свершений;
  • стойкости; трудности являются неотъемлемой частью нашей жизни, особенно в наше, не спокойное время; пусть они станут точкой опоры для вашего развития, ведь преодолевая трудности – мы растём над собой.
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4 Комментария » Оставить комментарий
  • 17740 13686
    Ъ час назад

      Всех с Наступающим…Пусть всем будет получше,полегче,спокойнее что-ли….Не нервничайте… люди…Все будет очень хорошо.С Наступающим….

      6
      6
    • 13058 11604
      Руса час назад

        Желаю всем в 2021 году крепкого здоровья, новых успехов и удачи!

        5
        5
      • 2713 1688
        Voyager 14 мин. назад

          Удивительно?! Все хотят быть Свободным в некой Системе,но ЗДОРОВО ОНА ВАС ДЕРЖИТ))))))

        • 2167 1935
          Александр только что

            Уходит год Касьяна Завистливого, иначе в народе именуемого Вием (не к ночи будь помянут, ну да ладно). Корорый насылал на людей болезни и напасти всякие (трасцу и лiхаманку), так что боялись из хаты нос высунуть. А всё из-за зависти и обиды, что день рождения у него лишь 29 февраля (лютага), в високосный год.
            Всё будет…(вовремя опомнился)…ну, в общем, недурственно всё будет.

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