Уважаемые участники и посетители сайта "Ящик Пандоры". Поздравляю вас с наступающим 2021 годом.

Прошедший год был не самым простым, но думаю, что в нём у каждого человека были, как плохие события, так и хорошие. Пусть хорошие впечатления о событиях останутся в вашей памяти, а плохие оставьте в прошлом.

Желаю вам в новом году: