Поздравление с наступающим 2021 годом
Уважаемые участники и посетители сайта "Ящик Пандоры". Поздравляю вас с наступающим 2021 годом.
Прошедший год был не самым простым, но думаю, что в нём у каждого человека были, как плохие события, так и хорошие. Пусть хорошие впечатления о событиях останутся в вашей памяти, а плохие оставьте в прошлом.
Желаю вам в новом году:
- крепкого здоровья - закаляйтесь и упражняйте тело физкультурой;
- ясного ума – не позволяйте уму лениться, тренируйте его познанием нового и осмыслением прошедшего;
- счастья; каждый из нас – кузнец своего счастья, не ждите его от других, а дарите сами ближним любовь и заботу; пусть в ваших семьях царит мир и взаимоуважение;
- успехов в труде и творчестве – трудитесь и развивайтесь, не останавливайтесь на достигнутом, пусть сегодняшние достижения будут фундаментов для завтрашних новых свершений;
- стойкости; трудности являются неотъемлемой частью нашей жизни, особенно в наше, не спокойное время; пусть они станут точкой опоры для вашего развития, ведь преодолевая трудности – мы растём над собой.
Всех с Наступающим…Пусть всем будет получше,полегче,спокойнее что-ли….Не нервничайте… люди…Все будет очень хорошо.С Наступающим….
Желаю всем в 2021 году крепкого здоровья, новых успехов и удачи!
Удивительно?! Все хотят быть Свободным в некой Системе,но ЗДОРОВО ОНА ВАС ДЕРЖИТ))))))
Уходит год Касьяна Завистливого, иначе в народе именуемого Вием (не к ночи будь помянут, ну да ладно). Корорый насылал на людей болезни и напасти всякие (трасцу и лiхаманку), так что боялись из хаты нос высунуть. А всё из-за зависти и обиды, что день рождения у него лишь 29 февраля (лютага), в високосный год.
Всё будет…(вовремя опомнился)…ну, в общем, недурственно всё будет.