Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
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1918 год. Ленин, Троцкий и еврейские коммунисты – просрано 5 миллионов квадратных километров территорий Российской Империи. 1991 год. Горбачёв, Яковлев и еврейские коммунисты – просрано 5 миллионов 200 тысяч квадратных километров территории Советского Союза… Путин начал земли собирать – кто против?..https://mmanificarum.blogspot.com/2020/12/blog-post_31.html