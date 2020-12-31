Главная » История, Творчество

Красная площадь 30 лет назад. Когда не было Путина и Единой России

128 1










Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/11089967.html
Метки: 90-ые, красная площадь, Москва
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Главные парады Победы на Красной площади
По Красной площади пойдут войска настоящих победителей?
Красная площадь 30 лет назад. Когда не было Путина и Единой России
Бэкграунд, выпуск-237 за 3 декабря 2011
Бэкграунд, выпуск-317 за 14 сентября 2013
Стенограмма большой пресс-конференции Путина
Бэкграунд, выпуск-320 за 5 октября 2013
Видеоблог No. 64
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 15941 9583
    Maleos час назад

      1918 год. Ленин, Троцкий и еврейские коммунисты – просрано 5 миллионов квадратных километров территорий Российской Империи. 1991 год. Горбачёв, Яковлев и еврейские коммунисты – просрано 5 миллионов 200 тысяч квадратных километров территории Советского Союза… Путин начал земли собирать – кто против?..https://mmanificarum.blogspot.com/2020/12/blog-post_31.html

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
    Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru