Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры,
и соприкоснуться с источником глубокой истины.
Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:
Забыли Россию – утратила Украину,Беларусь, итд……
Мы вымираем к нашему великому сожалению. Лет 35 назад, моя бабушка, отслеживая все новости мне говорила, русских становятся меньше, кто же страну защищать будет?
Лично я думаю, нам русам пора объединяются, как вымирающему виду.
Не взирая на внутренние противоречия!