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Цветная зависимость

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Сербию, Ливию, Йемен и Сирию забыли.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6439683.html
Метки: цветные сценарии, юмор
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 267 190
    Cтарообрядец три часа назад

      Забыли Россию – утратила Украину,Беларусь, итд……

      • 3417 3097
        Хан_УманCтарообрядец два часа назад

          Мы вымираем к нашему великому сожалению. Лет 35 назад, моя бабушка, отслеживая все новости мне говорила, русских становятся меньше, кто же страну защищать будет?
          Лично я думаю, нам русам пора объединяются, как вымирающему виду.
          Не взирая на внутренние противоречия!

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