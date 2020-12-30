Экспертным советом партии «За правду» при поддержке родительского и педагогического сообществ разработан проект «Образа будущего российского образования».

Стратегия реформы «7 шагов за правду в образовании» была опубликована относительно недавно, работа по её обсуждению только начинается, но она уже привлекает внимание, вызывает ряд споров и обсуждений. В том числе и вот такого толка: «Я политикой не интересуюсь, но вот программа, которую опубликовала партия „За правду“, вызывает у меня любопытство. В ней семь шагов, каждый из них откликается во мне как в учителе, и очень хочется верить, что программа эта — не популистское заявление». Это почти дословный пересказ публикуемых материалов в образовательных блогах. Программу начинают читать, изучать, анализировать, она определённо вызывает интерес, привлекает повышенное и уважительное к себе внимание.

Объяснение этому, конечно, есть. Программа не взялась неизвестно откуда. Она — результат кропотливой, долгой работы многих людей из различных сфер деятельности. Речь и об учителях, и о родителях, о представителях методических отделов, об управленцах в образовании самых разных уровней, от городских до региональных, о директорах школ, вузов и многих других. Люди объединялись в комитеты, формировали иные гражданские структуры, обсуждали проблемы, боролись с трудностями, пытались подойти к решению вопросов с разных сторон, учесть все особенности: региональные, местные. Годами занимались этим, десятилетиями. Так постепенно и собирались тезисы. Из самой жизни, из труда и ежедневной работы стали выкристаллизовываться самые важные вопросы. На каждый из семи пунктов ушло по году и более — это немало. Но именно так и собирается важное: по крупицам, по кристаллам.

Одним из авторов, идеологов, ответственных за разработку программы, за её представление, защиту и дальнейшую работу является Михаил Богданов, руководитель Родительского штаба партии «За правду», член её Экспертного совета. Волею судьбы именно ему удалось послужить неким камертоном, «улавливателем» различных точек зрения, ракурсов, мнений и начать собирать всё это воедино. По его словам, «браться за эту тему, не будучи специалистом, не поработав „в полях“, невозможно». У него получилось именно так: работать много лет в роли учителя, методиста, представителя системы управления образованием, не забывая о роли родителя-общественника. И только находясь глубоко в системе, можно, наверное, даже сказать — находиться глубоко «в теме», можно брать на себя ответственность формулировать, обобщать чаяния людей, которые работают в этих самых «полях».

Чем ещё принципиально отличается разработанная стратегия от ряда претензий к образованию, то и дело раздающихся из различных источников? Понятно, что проблемы есть, понятно, что есть и претензии. Важен и существенен подход к их решению или, если угодно, разрешению. Подход, предлагаемый партией «За правду», — системный. Он охватывает всё и сразу. Не много ли, и хватит ли рук, условно говоря?

А по-другому и не получится. Иначе все разговоры о проблемах образования останутся только разговорами. Растают в воздухе или истлеют на бумаге. Для того, чтобы говорить, например, о ЕГЭ, нужно рассматривать не отдельно взятый госэкзамен, а то, как он влияет на общую программу образования, как распределяется время подготовки к единому экзамену по отношению к другим предметам. Сколько теряет ученик, усиленно занимающийся подготовкой к ЕГЭ? А сколько приобретает? И так далее, и тому подобное.

Предложенные шаги призваны воздействовать на методики образования системно. Максимально учитывая сложность, объём, специфику, широту, огромное влияние на все слои населения, на настоящее и будущее. За каждым просто сформулированным пунктом программы стоит развёрнутая аргументация, которая будет представлена для дальнейшего обсуждения.

Сами же проблемы похожи на айсберг. Верхушка, освещена ли она солнцем или подвержена шторму, время от времени видна всем. А вот глубинная часть скрыта от общественного внимания, не осознаваема большинством, и разрушающая сила, что заложена в ней, к сожалению, может стать очевидной слишком поздно. Программа служит также и цели вытащить на свет, показать, разъяснить скрытые проблемы и начать их общественное обсуждение.

Сейчас мы видим результаты реформы образования, начатой тридцать лет назад. И не все из них до конца осознаём. Хотя падение уровня образования заметно всем. Педагогическое сообщество состарилось за эти годы и очень медленно восполняется. Педагогические вузы почти перестали выполнять свою важнейшую функцию — поставлять кадры. Всего несколько человек из выпуска остаются в профессии — а как иначе? Заработная плата педагога непривлекательна. Поэтому и закрываются школы. В некоторых регионах положение просто катастрофическое. Попытки же заменить учителя частным наставником, репетитором глубоко ущербны.

Система образования имеет ряд непрерывных взаимосвязей с окружающим миром. Любое изменение в ней влечёт за собой и множество разнообразных решений в различных сферах. Это необходимо осознавать. Но это не означает останавливаться. Нужно ставить конкретные цели, понятные всем, и добиваться их приближения, осуществления. Цели же, которые ставятся сегодня перед российским образованием, звучат неконкретно и размыто. «Попасть в десятку лучших образований мира», например. Но простите, где здесь мы? Где национальные интересы, где развитие регионов и прочее?

Поэтому сформулированные семь шагов реформы образования — это наш внутренний, суверенный разговор.

Партией «За правду» предлагается следующее.

Шаг первый:

Отказ от любых форматов электронного обучения и запрещение заменять учителя (преподавателя) в государственной образовательной системе.

Мы будем добиваться:

— законодательного признания очной формы обучения как единственной формы работы в массовой школе с фиксацией важности воспитательного аспекта нахождения ребёнка в коллективе, социализации учащегося;

— отказа от использования методик и технологий цифровизации во всём, что касается человека (ребёнка или учителя), запрещения использования в государственных образовательных организациях технологий, исключающих или замещающих учителя в учебном процессе;

— прекращения внедрения «удалёнки» под различными предлогами, в том числе для решения проблем «отсутствия учителей» или «нехватки мест» в школах;

— запрета на использование в государственной школе цифровых профилей, цифровых следов, единых идентификаторов и связанных с ними информационных систем тотальной слежки, систем «интеллектуального сопровождения», баз данных на талантливых и «бесталанных» детей, систем «выявления профессиональных дефицитов» и прочих элементов скрытого сбора данных и потенциального деления людей на «перспективных» и «ненужных».

Шаг второй:

Возвращение в систему школьного образования единых программ и построение на этой основе строгой и справедливой системы оценки учебных результатов.

Единство основных учебников и программ:

— обеспечит единство освоения учебной программы на всей территории страны и даст возможность безболезненного перехода ребёнка из класса в класс или из школы в школу;

— даст возможность сбалансировать учебный процесс и избавиться от учебников, не дающих знания, а создающих избыточную нагрузку, в частности — заменить действующие учебники начальной школы;

— обеспечит возможность выстроить единую систему требований к знаниям учеников и упростит работу учителям и их профессиональную подготовку, избавит учителя от ненужной бумажной работы по созданию и сопровождению отдельных программ для каждого класса;

— позволит создать единую систему оценивания учебных успехов, позволит выдавать аттестат по окончании школы на основании единых требований и единых выпускных экзаменов.

При этом мы не призываем к тотальному единообразию школ. Мы говорим о гарантированном государством уровне фундаментального образования, качественного и современного.

В дополнение к нему должно быть обеспечено разнообразие «профильных школ», лицеев, гимназий и прочих государственных учебных заведений, которым дано право организовывать обучение по повышенному уровню освоения отдельных предметов, обеспечиваемому дополнительными учебными часами и соответствующими учебно-методическими материалами.

Шаг третий:

Гарантированное обеспечение бесплатными местами в детских садах, школах, среднем специальном и высшем образовании всех детей нашей страны.

Наши цели в этом направлении работы:

— ликвидация 2-й и 3-й (такое ещё есть!) смен в школе, ликвидация позорных для XXI века «санузлов на улице» (такое тоже есть!), обеспечение всех детей страны местами в образовательной организации в шаговой доступности без необходимости тратить на дорогу в школу по нескольку часов в день;

— внесение таких норм и правил в области градостроительства, чтобы исключить возможность введения в строй «человейников», жители которых вынуждены довольствоваться возможностью обучать детей в переполненных классах и не имеют возможности посещать дошкольное образовательное учреждение в шаговой доступности;

— расширение сети учреждений СПО с целью обеспечения возможности бесплатно получать профессиональное образование для всех, кто этого желает и не планирует идти в вуз. Существующая сегодня сеть учреждений СПО явно не обеспечивает эту потребность, и как результат — растёт доля платного обучения в техникумах и колледжах;

— мы будем добиваться включения раздела «Образование» во все стратегические федеральные программы развития регионов или отраслей промышленности для того, чтобы иметь возможность планирования профориентационной и учебной работы в регионах. Невозможно обеспечить развитие страны, не планируя заранее то, как именно мы будем готовить кадры для работы на строящихся предприятиях или развивающихся территориях;

— мы будем добиваться поэтапного сокращения доли платного образования на всех уровнях: от дошкольного до высшего — с конечной целью полностью ликвидировать платное образование в государственных образовательных организациях. Социальное государство обязано обеспечить бесплатное образование для всех своих граждан и предоставить для этого бесплатные учебные места.

Шаг четвёртый:

Обеспечение государственной защиты и поддержки педагогического корпуса путём законодательного закрепления статуса государственного учителя (воспитателя, педагога).

Законодательное закрепление нового статуса государственного учителя (воспитателя, педагога) обеспечит:

— единство социальных гарантий для педагогических работников, в частности возврат к единой «тарифной сетке» по зарплатам и отказ от «подушевого финансирования» образовательных организаций. Мы должны исключить современную пагубную практику «учительского рабства» в регионах (с разницей в зарплатах работников школ между Москвой и остальным «замкадьем» в несколько раз) и бюджетного манипулирования со стороны финансовых органов управления;

— возможность выстраивания гибкой системы профессиональной карьеры педагогического работника: от момента вхождения в профессию (через соответствующую практику студентов в школе или детском саду) до выхода на заслуженную пенсию или при наличии объективных показаний — лишения статуса;

— системное решение вопросов социальной и общественной защиты педагогических работников. Любые попытки унижения или посягательства на социальные гарантии государственного учителя (воспитателя, преподавателя) должны расцениваться как вызов обществу и государству.

Шаг пятый:

Ликвидация бюрократической «надстройки» над школой, учреждением СПО или вузом и непрофильной деятельностью учителя.

Мы считаем необходимым помочь школе избавиться от непрофильной деятельности и бессмысленной отчётности. Учитель должен работать с детьми, а не писать отчёты.

Поэтому мы:

— будем осуществлять «народный контроль» за реальной бюрократической работой учителя и школы, собирая эти сведения силами школьных родительских комитетов и добиваясь от их имени избавления учителя от ненужного и отвлекающего от работы с нашими детьми бумаготворчества и непрофильной деятельности;

— считаем целесообразной ликвидацию Рособрнадзора и сокращение надзорных и контрольных мероприятий в школах, включая бессмысленные ВПР, исследования «качества» и участие в международных рейтингах: нам нет нужды сравнивать себя с кем-то за рубежом, нам нужно решать свои задачи в образовании, а не мериться рейтингами;

— выступаем за кардинальное сокращение штатов управленцев, бухгалтеров, юристов, экономистов, опутавших образование своей деятельностью в виде распухающей год от года отчётности про «энергоэффективность», «борьбу с коррупцией», «очистку сточных вод», «антитеррористическую защищённость», ежедневные (!) мониторинги заболевших. Образовательные организации должны быть избавлены от непрофильной деятельности раз и навсегда;

— стоим на твёрдой позиции, что учитель (педагог, воспитатель) должен посвящать всё своё время работе с детьми. Он не должен выполнять выходящие за пределы его профессиональных задач и компетенций роли — например, такие как организатор олимпиад, представитель инспектора отдела по делам несовершеннолетних, военкома или санитарного врача. Следует избавить учителя от сторонних, не связанных с педагогической деятельностью обязанностей и нагрузок.

Шаг шестой:

Вернуть в школу созидательный труд, коллективизм и методы воспитания Макаренко и других выдающихся учителей прошлого.

Учитель, педагог — это прежде всего воспитатель, творец будущей личности: он неизбежно влияет на формирование личности, а школа в целом, как социальный институт, обеспечивает социализацию будущего члена общества.

Поэтому мы:

— считаем необходимым вернуть в систему образования лучший опыт отечественных педагогов-воспитателей: А.С. Макаренко (трудовое воспитание), В.Н. Сороки-Росинского (коллективизм), И.П. Иванова (коллективно-творческое дело), который не только доказал свою эффективность в деле воспитания гражданина и человека, но и обеспечил сохранение наиважнейших традиций нашего общества;

— полагаем, что ключевые качества личности, на формирование которых должна работать система образования, — это воля, целеустремленность, уважение к труду, уважение к традициям семьи и Родины. Но главное, нашему обществу будущего нужен человек-творец, а не человечек-потребитель или человечек-функция (раб или робот);

— выступаем против формализма в вопросах воспитания: никакая «программа воспитания» не даст результатов, если она будет реализовываться только на бумаге;

— выступаем за возрождение показавшего свою эффективность в советской школе института «шефства» (прикрепления школ к предприятиям региона, в первую очередь градо- и системообразующим). Данная практика обеспечит решение множества текущих вопросов — таких, как поддержание потребностей школы (тех же текущих ремонтов или приобретение расходных материалов для уроков труда), вывоз детей на экскурсии автобусами предприятия, профориентационная работа (то есть формирование регионального кадрового резерва) и так далее.

Шаг седьмой:

Отказ от ЕГЭ в нынешней форме, создание новой модели итоговой аттестации в школе и приёмных испытаний в вузе.

Мы считаем необходимым:

— замену ЕГЭ (ОГЭ) на государственный выпускной экзамен для выпуска из школы и государственные вступительные испытания для приёма в учреждения СПО и вузы;

— проведение в школе выпускных стандартизированных экзаменов с едиными для всей страны требованиями к качеству знаний выпускников. Формат экзаменационных испытаний должен быть разным для разных предметов (сочинение, решение задач, исследовательская работа и так далее);

— проведение при поступлении в учреждение СПО или в вуз вступительных испытаний различного формата (билеты, сочинение, решение задач и заданий, творческий конкурс и так далее) в зависимости от требований той профессии, которую хочет освоить абитуриент;

— установление на федеральном уровне основных требований по группам профессий и проведение по ним либо стандартизированных испытаний вне учреждения СПО или вуза, результат которых может учитывать учреждение СПО или вуз, либо их использование в основе испытаний, которые проводят сами вузы и учреждения СПО. При этом учреждениям профессиональной подготовки даётся право выбирать модель приёма (свои испытания или зачёт баллов абитуриента, полученных на внешнем испытании).

Программа — это «Образ будущего», в которое партия «За правду» предлагает переместиться всей нашей огромной многонациональной страной.