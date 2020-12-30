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  • 13044 11590
    Руса 19 мин. назад

      В следующем году МРОТ станет 12792 руб.
      То-есть, в пределах средней пенсии по стране.
      Очевидно для младшего обслуживающего персонала.
      А согласятся ли на такую зарплату безработные ИТР и служащие?

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