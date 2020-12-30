НАРОД ПРИШЁЛ СПРОСИТЬ
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Представители общественных объединений, народных Советов и Независимой Ассоциации Врачей, всего около 100 человек из разных городов РФ пришли сегодня в здание Роспотребнадзора, чтобы задать вопросы главному государственному санитарному врачом РФ Анне Поповой. Участники встречи высказались не только против принудительного масочного режима и вакцинации, звучали и предложения провести экспертизу на вменяемость тех, кто устанавливает различные ограничительные меры на фоне «модной болезни».
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Выйдет Попова к докторам и скажет: “Ребята! Вы всё, кроме одного, говорите правильно: намордники – вредны, вакцинация – это убийство, и на вменяемость надо проверить тех, кто такой порядок установил. Только, ребята, вы не догоняете, что этот порядок установили вы сами в 1993 году, когда проголосовали за колониальную конституцию, в строгом соответствии с которой я выполняю распоряжения жыдосаксов, которым вы сдались без боя за джинсы, жувачку и макдональдсы, и которые с тех пор пишут для вас законы, а вы их исполняете. Поэтому, на адекватность надо провериться вам самим, хотя можете и не проверяться – и так всё ясно, и пора уже перестать заниматься хюйнёй, а изменить уже конституцию, и тогда сзади у вас всё заживёт очень быстро. А лично мне всё равно, какую конституцию исполнять: какую народ примет, ту и буду. И если вы них..я не соображаете, почему Роспотребнадзор пилюёт на правительство РФ, а выполняет распоряжения йопаной ВОЗ – то это ваши проблемы, и чего вы ко мне-то лезете?”. Только Попова не выйдет и не скажет, потому что…