Главная » Аналитика, Здоровье, Новости, Самое горячее, События Настоящего

НАРОД ПРИШЁЛ СПРОСИТЬ

153 1

Telegram-канал "Сталинграда": https://teleg.run/TELEKANALSTALINGRAD

Представители общественных объединений, народных Советов и Независимой Ассоциации Врачей, всего около 100 человек из разных городов РФ пришли сегодня в здание Роспотребнадзора, чтобы задать вопросы главному государственному санитарному врачом РФ Анне Поповой. Участники встречи высказались не только против принудительного масочного режима и вакцинации, звучали и предложения провести экспертизу на вменяемость тех, кто устанавливает различные ограничительные меры на фоне «модной болезни».

Читайте новости на сайте телеканала "Сталинград": https://stalingrad.site/

 

Источник: https://youtu.be/oL8G8IBpH3M
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Сколько можно дурачить народ?
Почему дату 7 ноября вытравили из памяти народа. (ч.II)
ГЕН РАБСТВА
Вина Европы в геноциде русского народа (ч. 3/4)
Рождение Тартарии
Книга Тишины или Слово Родосвета
Самопрограммирование-5: Любовь. Духовность. Вера
АЛЕНА И СИГ Героическая сказка Даша Р.
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 15901 9575
    Maleos два часа назад

      Выйдет Попова к докторам и скажет: “Ребята! Вы всё, кроме одного, говорите правильно: намордники – вредны, вакцинация – это убийство, и на вменяемость надо проверить тех, кто такой порядок установил. Только, ребята, вы не догоняете, что этот порядок установили вы сами в 1993 году, когда проголосовали за колониальную конституцию, в строгом соответствии с которой я выполняю распоряжения жыдосаксов, которым вы сдались без боя за джинсы, жувачку и макдональдсы, и которые с тех пор пишут для вас законы, а вы их исполняете. Поэтому, на адекватность надо провериться вам самим, хотя можете и не проверяться – и так всё ясно, и пора уже перестать заниматься хюйнёй, а изменить уже конституцию, и тогда сзади у вас всё заживёт очень быстро. А лично мне всё равно, какую конституцию исполнять: какую народ примет, ту и буду. И если вы них..я не соображаете, почему Роспотребнадзор пилюёт на правительство РФ, а выполняет распоряжения йопаной ВОЗ – то это ваши проблемы, и чего вы ко мне-то лезете?”. Только Попова не выйдет и не скажет, потому что…

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
    Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru