Do You Love Me?
Новое видео от Boston Dynamics, которые в этом году не смогли найти инвесторов в США и запродались https://www.theverge.com/2020/12/11/22167835/hyundai-boston-dynamics-aquisition-consumer-robotics корейцам из "Хендай" за 1,1 млрд. долларов.
Теперь уже корейцы будут думать, как все эти приколы от американских робототехников вывести на потребительский рынок.
А так ролики конечно у них веселые.
Рубрики: Невероятное в мире, Новые технологии, Творчество
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