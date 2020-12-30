Главная » Невероятное в мире, Новые технологии, Творчество

Do You Love Me?

75 0


Новое видео от Boston Dynamics, которые в этом году не смогли найти инвесторов в США и запродались https://www.theverge.com/2020/12/11/22167835/hyundai-boston-dynamics-aquisition-consumer-robotics корейцам из "Хендай" за 1,1 млрд. долларов.
Теперь уже корейцы будут думать, как все эти приколы от американских робототехников вывести на потребительский рынок.



А так ролики конечно у них веселые.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6437163.html
Рубрики: Невероятное в мире, Новые технологии, Творчество
Метки: boston dynamics, Видео, робототехника, роботы, юмор
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
А.И. Фурсов: Русских будут убирать с их земли
Разбор Разведданных. 30.08.2017 гг. О смене элит...
Великобритания ввяжется в «маленькую победоносную войну» с Россией
Лжеистория. Видео для просыпания.
Сталин. Вспоминаем вместе
Обама: вторжение России на Украину грозит последствиями
Человек и технологии постмодерна
Жители Аляски и Гавайев пожаловались в ООН на оккупацию США

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru