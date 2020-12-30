30 декабря 1922 г. на I съезде Советов представителями РСФСР, Украинской и Белорусской советских социалистических республик, а также Закавказской федерации были подписаны Декларация об образовании СССР и Союзный Договор. В Декларации указывались причины и принципы объединения. В Договоре определялись взаимоотношения между республиками и центром.

СОЮЗНЫЙ ДОГОВОР (ОДИН СОЮЗ ВМЕСТО ЧЕТЫРЕХ РЕСПУБЛИК)

1922 г., декабря 30

ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика (РСФСР), Украинская Социалистическая Советская Республика (УССР), Белорусская Социалистическая Советская Республика (БССР) и Закавказская Социалистическая Федеративная Советская Республика (ЗССР – Грузия, Азербайджан и Армения) заключают настоящий Союзный договор об объединении в одно союзное государство – «Союз Советских Социалистических Республик»…

1. Ведению Союза Советских Социалистических Республик, в лице его верховных органов, подлежат:

а) представительство Союза в международных сношениях;

б) изменение внешних границ Союза;

в) заключение договоров о приеме в состав Союза новых республик; г) объявление войны и заключение мира;

д) заключение внешних государственных займов;

е) ратификация международных договоров;

ж) установление систем внешней и внутренней торговли;

з) установление основ и общего плана всего народного хозяйства Союза, а также заключение концессионных договоров;

и) регулирование транспортного и почтово-телеграфного дела;

к) установление основ организации вооруженных сил Союза Советских Социалистических Республик;

л) утверждение единого государственного бюджета Союза Советских Социалистических Республик, установление монетной, денежной и кредитной системы, а также системы общесоюзных, республиканских и местных налогов;

м) установление общих начал землеустройства и землепользования, а равно пользования недрами, лесами и водами по всей территории Союза;

н) общее союзное законодательство о переселениях;

о) установление основ судоустройства и судопроизводства а также гражданское и уголовное союзное законодательство;

п) установление основных законов о труде;

р) установление общих начал народного просвещения;

с) установление общих мер в области охраны народного здравия;

т) установление системы мер и весов;

у) организация общесоюзной статистики;

ф) основное законодательство в области союзного гражданства в отношении прав иностранцев;

х) право общей амнистии;

ц) отмена нарушающих Союзный договор постановлений съездов Советов, Центральных Исполнительных Комитетов и Советов Народных Комиссаров союзных республик.

2. Верховным органом власти Союза Советских Социалистических Республик является съезд Советов Союза Советских Социалистических Республик, а в периоды между съездами – Центральный Исполнительный Комитет Союза Советских Социалистических Республик.

3. Съезд Советов Союз Советских Социалистических Республик составляется из представителей городских Советов по расчету 1 депутат на 25000 избирателей и представителей губернских съездов Советов по расчету 1 депутат на 125000 жителей.

4. Делегаты на съезд Советов Союза Советских Социалистических Республик избираются на губернских съездах Советов.

…11. Исполнительным органом Центрального Исполнительного Комитета Союза является Совет Народных Комиссаров Союза Советских Социалистических Республик (Совнарком Союза), избираемый Центральным Исполнительным Комитетом Союза на срок полномочий последнего, в составе: Председателя Совета Народных Комиссаров Союза, Заместителей Председателя, Народного Комиссара по Иностранным делам, Народного Комиссара по Военным и Морским делам, Народного Комиссара Внешней Торговли, Народного Комиссара Путей Сообщения, Народного Комиссара Почт и Телеграфов, Народного Комиссара Рабоче-Крестьянской Инспекции. Председателя Высшего Совета Народного Хозяйства, Народного Комиссара Труда, Народного Комиссара Продовольствия, Народного Комиссара Финансов.

…13. Декреты и постановления Совнаркома Союза Советских Социалистических Республик обязательны для всех союзных республик и приводятся в исполнение непосредственно на всей территории Союза. …

22. Союз Советских Социалистических Республик имеет свой флаг, герб и государственную печать.

23. Столицей Союза Советских Социалистических Республик является город Москва. …

26. За каждой из союзных республик сохраняется право свободного выхода из Союза. Съезды Советов в документах. 1917-1936. т. III. М., 1960

(Источник информации – портал История.РФ, https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/obrazovaniie-sssr)