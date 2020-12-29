Боткинская больница — многопрофильное лечебное учреждение, которое уже стало знаком качества в медицине. Здесь успешно функционируют хирургическая и онкологическая службы, отделения кардиологии и гематологии, а еще образовательный симуляционный центр. Врачи проводят сложнейшие операции и консультируют коллег по всему миру.

Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив клинической больницы им. С. П. Боткина, отметив, что врачи медучреждения внесли весомый вклад в развитие отечественного здравоохранения, в частности – в борьбу с эпидемией коронавируса, а за последние десятилетия многое сделали для развития медицинской науки, разработки уникальных методик лечения, диагностики и профилактики болезней.

Больницу построили на деньги одного из богатейших людей Москвы начала прошлого века, купца Солдатёнкова. Примечательно, что Солдатёнков оставил завещание на 2 миллиона рублей для строительства объекта, в котором будут лечить всех людей, не разделяя их на сословия. Кроме того, возвращаясь к истории, Боткинская больница во все времена объединяла лучших врачей. Например, в прошлом веке в учреждении работал хирург В. Н. Розанов – человек, который оперировал Ленина, Сталина и Фрунзе. И сегодня больница продолжает принимать разных пациентов со всей страны, а в штате ГКБ самые опытные специалисты – врачи, регулярно проходящие обучение за рубежом, кандидаты и доктора наук.

«В Боткинской больнице, конечно же, лечатся москвичи, но более 20 % – это жители различных регионов России, любой гражданин России, имеющий полис ОМС, может лечиться в Боткинской больнице и может рассчитывать на все самые современные технологии», – отмечает главный врач клинической больницы Алексей Шабунин.

На сегодняшний день Боткинская больница представляет масштабное учреждение, где оказывают все виды медицинской помощи. Ежегодно врачи выполняют порядка 70 тыс. операций – это около 10 % от операций в столице. «Боткинская больница – крупнейшая в стране: у нас 1800 коек, 114 реанимационных коек, 58 операционных», – рассказывает Алексей Шабунин. Здесь проводят хирургические вмешательства любой сложности: от традиционных полостных до миниинвазивных, лапароскопических, эндоскопических и роботических операций. К слову, высокотехнологичный робот-хирург «Да Винчи», которых в столице всего четыре, находится в Городской клинической больнице им. Боткина. Робот-хирург работает руками-манипуляторами, которые проникают в тело пациента, прямиком к поражённому органу через небольшие проколы – такой метод называется лапароскопией.

Помимо прогрессивного лечения, в больнице уделяют особое внимание качеству питания как важной составляющей реабилитации. Отметим, что едой пациентов обеспечивают профессиональные повара специальных комбинатов. Питание в Боткинской больнице – трехразовое, сейчас в связи с риском распространения коронавирусной инфекции еду доставляют прямо в палаты.

В рамках программы модернизации и строительства медицинских учреждений на территории больницы уже началось строительство нового корпуса с вертолетной площадкой. Такой корпус рассчитан на прием 300 пациентов. Кроме того, здесь будет своя скорая помощь, а по оснащению, видам врачебной помощи и оперативности больница сможет соперничать с ведущими медцентрами Европы.

Комплексную модернизацию больницы планируют завершить к 2023 году. Однако уже сейчас можно с уверенностью говорить, что Боткинская больница – одна из оснащенных и передовых в столице: здесь работает центр обучения и повышения квалификации врачей, освоена трансплантация органов и тканей, продолжают открываться новые отделения.