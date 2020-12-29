«Выйдя из Скандинавии, общей родины всех славян, аланы разделились на две части: одни отправились в Азию, и Птолемей помещает их у Гиперборейских гор, и, как пишет Энеа Сильвио, ныне их называют татарами; вторая часть — в союзе с вандалами и бургундами (Burgundioni) изгнала франков. Птолемей в 3–й книге называет их скифами: «Далее за ними вглубь страны живут амаксобы (Ammassobi) и скифы аланы».

Самое интересное в истории славян – это, пожалуй, откуда же они все-таки взялись? И что на этот счет пишет Марво Орбини? Читаем последний русский перевод, сделанный в 2009 году, называемый ПОЛНЫМ переводом (потому, что предыдущий перевод от 1722 года был сокращенным):

Но как я поняла, его книга составлена из цитат других авторов. А значит, писали о славянах и до него. Он, видимо, оказался первым из тех, кто собрал все эти описания воедино. В самом начале книги приведен список используемых им авторов. В нем более 300 имен . И, судя по написанию, большинство из них не славянские. Но представителей народов, воевавших со славянами (исходя из содержания книги, состоящего, в основном, из описаний разных сражений). Могли ли быть объективными авторы этой информации в своем описании врагов? Сам Мавро Орбини был славянином (родом из Дубровника, Хорватия) и настоящее его имя было Мавар Орбин . В 15 лет он стал монахом ордена Бенедиктов и в последствии стал аббатом этого ордена. Думаю, что именно это дало ему доступ к источникам информации, большинство которых в те времена было сосредоточено в руках Католической Церкви.

Считается, что Мавро Орбини был одним из первых, кто описал историю славян . Его книга, изданная в 1601 году, называется «Славянское царство». В оригинале: «Il regno de gli Slavi, hoggi correttamente detti schiavoni» – «Царство славян, правильно называемых словенцами». В одном из переводов, а в другом – рабами… [А может, ларчик-то просто открывался? Написание в итальянском с заглавной буквы совершенно определённо говори о населении страны. Если бы имелись в виду рабы, то слово писалось бы с маленькой буквы. Иное написание слова „раб” возможно, напр., в немецком. Но Орбини ведь писал на итальянском!!! А вот этно-лингвистическое название в итальянском употребляется с маленькой буквы, как в тексте про словенцев. Пример с итальянского (если ошибся – пожалуйста. поправьте) : В стране Русских живут русские. – Прим. ss69100 .] Да, на современном итальянском «schiavo» означает «раб». Но, видимо, во времена Орбини для рабов существовало другое слово. Не может же быть язык настолько бедным, что в нем не нашлось отдельного слова для названия целого народа?



Я, к сожалению, не владею не только старо-итальянским, но и итальянским. Поэтому только названия могу читать.



Вижу: Скандинавия, Азия, Гиперборея, Тартары, Вандалы, Burgundioni, Francesi, Скифы, Аланы Скифы.



Возможно, здесь написано следующее:

«Выйдя из Скандинавии, общей родины всех славян, они разделились на две части: одни отправились в Азию, и Птолемей помещает их в Гиперборее, и, как пишет Энеа Сильвио, ныне их называют тартарами; вторая часть — в союзе с вандалами и бургундами (Burgundioni) изгнала франков.



Птолемей в 3–й книге называет их скифами: «Далее за ними вглубь страны живут амаксобы (Ammassobi) и скифы аланы».

Так вот кому тартары обязаны своим названием – Энею Сильвио! Он же – Пий II, римский папа с 1458 по 1464. О горах, по-моему, тут ничего не сказано. Четко написано: Hyperborei. А слово «hora» переводится как «ныне».



Вообще, по части географии Мавро Орбини часто приводит в своей книге цитаты Клавдия Птолемея, греческого астронома, астролога, математика, механика, оптика, теоретика музыки и географа 2-го века.



Поэтому, может быть, логичнее у него и посмотреть? Сами манускрипты вряд ли я смогу понять, даже если и увижу. Но в интернете есть карта, составленная по его описаниям:



Эта карта взята из книги редакции 1482 года. Книга была написана в 1406 году и представляла из себя латинский перевод греческого манускрипта по географии, написанного во 2м веке Птолемеем.



Рассмотрим фрагменты:

Здесь я смогла найти знакомые названия, которые выделила красным цветом: Сарматия (занимающая пространство примерно от середины Европы до реки Волги), сверху – Гиперборейские горы (Коричневыми полосами показаны горные хребты, как я поняла). Кавказские горы показаны, по-моему, довольно точно.



А вот Гиперборейских и продолжающихся дальше на запад Рифейных гор сейчас в наличии нет. Но упоминание о них у меня есть в статье о Самоедии

И следующий фрагмент:

На этом фрагменте знакомые названия я выделила зеленым цветом. Скифия занимает территорию от реки Волги до самых восточных границ изображаемой Земли, надо понимать.



Территория нынешних Ирана, Афганистана и Пакистана названа Арией. А далее всю южную часть занимает Индия. Китая нет и в помине. Но еще одно подтверждение тому, что славяне, сарматы, скифы, тартары – один народ.



На что многократно указывает Николаас Витсен в своей книге «Северная и Восточная Тартария», умудряясь при этом удивляться, откуда в Сибири скифские курганы? (О находках, сделанных в Сибири)

Еще один способ определить, кем является население страны/территории, – посмотреть на его название. Я – не лингвист, но, по-моему, окончания «ая», «ай» присутствуют только в славянских языках.



Имеет название на карте такое окончание, значит, населяют эту территорию славяне? А на старых картах практически нет других названий. Об этом как-нибудь подробнее в другой статье, а сейчас возвращаемся к Орбини.

Почему Скандинавия названа родиной славян?

И что считали в то время Скандинавией?

«Поскольку почти все авторы, блаженное перо которых донесло до потомков историю славянского племени, утверждают и заключают, что славяне вышли из Скандинавии, я решил в начале своего труда дать краткое описание ее местоположения, дабы те, кто есть сегодня этого племени, особенно жители Далмации и Иллирии, знали, из какой части света вышли их предки. Итак, Скандинавия, называемая многими Сканзой, другими Сконданией, а некоторыми Скандией, Скондией или Скандизоной, расположена на севере. Древним латинянам и грекам она была почти не знакома, и по их общему мнению там находилась Холодная зона земли, покрытая вечными снегами и лишенная какой-либо живности.



Немногие о ней упоминают: некоторые помещали в тех областях блаженные земли и людей, живущих долгую жизнь, справедливейших из смертных; другие полагали, что она является большим островом.



Плиний в 4–й книге, упоминая острова Балтийского моря, пишет о ней так: «Из них Скандинавия — остров знатнейший и несравненной величины». Солин в 32–й главе «Собрания достопамятных сведений» пишет: «Скандинавия — это самый большой из всех островов Германии, и нет там ничего достопамятного, за исключением самого острова». «Омывается он со всех сторон Балтийским морем, называемым, как пишет Тацит Альтхамер, различными именами, а именно Германским, Свевским, Британским, Балтийским, Варварским, Померанским, Арктическим, или Борейским, Северным, Ледовитым, Коданским, Венедским; за исключением восточной стороны, где почти у крайних пределов Севера живут скрифинны и карелы у московитских пределов, как показано Олафом Магнусом на его карте.



По мнению ученых мужей, это и есть знаменитый Туле. Их основания и доводы следующие: согласно Меле Туле лежит против Нижней Германии; Птолемей помещает его на семьдесят третьем градусе широты и двадцать шестом долготы; Прокопий пишет, что на нем живут тринадцать племен, управляемых таким же числом королей, и что он в десять раз больше Британии; Стефан Византийский называет его большим и помещает там скрифицианские народы, называемые ныне скрифиннами; Исаак Цец, комментатор Ликофрона, говорит, что Туле находится на востоке от Британии.



Все сказанное подходит Скандии, и ничему другому. Добавим к этому, что одна из частей Скандии до сих пор носит имя Туле Марк.»

Легендарный остров Туле

Cкрифинны и карелы в оригинале написаны как «Scrihnni, & Cardi». Похоже, что кроме как в книге Мавро Орбини эти названия больше нигде не встречаются. Потому, что поиск выдает только этот источник.



Но вот Туле, возможно, не имеет ничего общего со Скандинавией. А возможно, и вообще не существует в физическом мире. Большая советская энциклопедия об острове Туле:

«Ту́ле — легендарный остров на севере Европы, описанный греческим путешественником Пифеем (ок. 350 — ок. 320 г. до н. э.) в его сочинении «Об Океане».



В Средние века Туле часто отождествлялся с Исландией, Фарерскими, Шетландскими, Оркнейскими и Гебридскими островами или даже считался частью Британии, Скандинавии, Ютландии.



Однако некоторые из древних авторов ставили под сомнение сам факт существования этого острова. Оригинальный текст Пифея не сохранился, однако пересказ можно найти в некоторых источниках, например в XXXIV книге «Истории» Полибия, который говорит, что «…тот [Пифей], кто ввел многих в заблуждение, сообщая, что пересек всю Британию пешком, помещает остров окружностью в 40 тысяч стадий и рассказывает о Туле, в тех местах, где не существует собственно суши, моря и воздуха, а только некая смесь этих элементов, консистенция которой сравнима с желе и в которой нельзя ни идти, ни плыть». «…Согласно мнению, которое доминировало, начиная по крайней мере, со времени Эратосфена, предполагалось, что экватор служит южной границей известного мира, параллель Туле — его северным рубежом, а параллель Родоса рассматривается в качестве центральной оси [этой] карты»

Имеется в виду карта Птолемея. Приведенная выше и еще одна:

На ней показаны Норвегия (прикрытая таблицей), ниже, выделенная красным цветом о. Скандия (какой-то из Датских остров?).



А выше его о. Готия, в настоящее время Готланд (благодарность комментатору Lada_3 за подсказку). Так это выглядит сейчас:

Балтийское море названо океаном. В самом верхней части карты – параллель Туле (Thyle). Вообще-то правильнее было бы писать «Тиле». Ну, уж как перевели на современный язык. Феодосия уже имеется на карте Птолемея. А Крым называется Таврикой. Река Дон – Танаисом.

Так что, возможно, Скандинавия была лишь промежуточным пунктом при продвижении славян с более северных районов в более южные?

Библейская версия происхождения славян

Но совсем другое повествуют католические источники Мавро Орбини, выдвигая свою версию происхождения славян:

«Согласно священному писанию Ветхого Завета и общему мнению историков, Иафет, старший сын Ноя, от которого пошло славянское племя, как пишут Петр Крусбер Голландский в III книге о северных народах, Видукинд Вагрийский в I книге «Германии» и Александр Гваньини в своей «Сарматии», после достопамятного потопа изначально удалился в Азию, а позднее его потомки двинулись в Европу на север, проникнув в страну, называемую ныне Скандинавией.



Там они неисчислимо размножились, как свидетельствует Блаженный Августин в своем труде «О граде Божьем» (VI), где пишет, что сыновья и потомки Иафета имели двести отчизн и занимали земли, расположенные к северу от горы Тавр в Киликии, по Северному океану, половину Азии, и по всей Европе вплоть до Британского океана.



Это доказывало так истолкование имени Иафет, что значит «расширение», так и достопамятное проклятие его отца Ноя, который, зная о необходимости трех условий человеческой жизни и назначая каждому из своих сыновей свою службу, дабы всякий из них соответствовал своему предопределенному призванию, обратился к ним с такой речью: «Ты, Сим, твори молитву как священнослужитель, исполняя божественную службу. Ты, Хам, трудись, обрабатывая землю и поля и занимаясь ремеслами.



Ты, Иафет, властвуй и защищай как царь, и занимайся военным ремеслом как воин». И этот наказ, или завет, Ноя, как было видно из дальнейшего, каждый из его потомков соблюдал ненарушимо.



Поэтому славяне, потомки Иафета, всегда были смелыми воинами и господствовали над многими народами.



Итак, когда потомки Иафета размножились столь сильно, что великая Скандинавия уже не могла их вместить, они ушли из нее (как сообщают Мефодий Мученик, аббат Прюмский в своей «Хронике», Иордан Алан в «Гетики» (I), Павел Диакон и Франциск Иреникус (I, 46), и, покинув в большом числе отеческие гнезда, покорили всю Европейскую Сарматию, которая (согласно Птолемею) с востока ограничена Меотидским озером и Таной, с запада Вислой, с севера Сарматским океаном и с юга Карпатскими горами.



Первый исход славян из Скандинавии произошел, как пишет Альберт Кранц во 2–й главе «Швеции», во времена Гофониила, иудейского судьи, до эпохи царей. Он был непосредственным преемником Иисуса, преемника Моисея, и случилось это в 3790 году от сотворения мира и за 1460 лет до пришествия Христа.



В указанное время вышли из Скандинавии готы и славяне, согласно тому, что можно прочесть у Видукинда Вагрийского в I книге «Германии» и у Иреникуса (I, 8), поскольку (как мы в дальнейшем покажем) славяне и готы были одного племени. Итак, подчинив своей власти всю Сарматию, славянское племя разделилось на несколько колен и получило разные наименования.



Как пишет Ян Дубравий в «Истории Богемии» (I), звались они венеды, славяне, анты, верлы, или герулы, аланы, или массагеты, гирры, скирры, сирбы, эминхлены, даки, шведы, фены, или финны, пруссы, вандалы, бургундионы, готы, остроготы, визиготы, геты, гепиды, маркоманы, квады, авары, певкины, бастарны, роксоланы, или русские и московиты, поляки, чехи, силезцы и болгары.



Все эти народы были одного славянского племени, которое и сегодня (как пишут Давид Хитреус в «Саксонии» (III), Павел Иовий в «Законах Московии», Георг Вернер и Лаврентий Сурий) больше всех остальных, поскольку славянами по племени и языку являются не только те, кто живет в Далмации, Иллирии, Истрии и Карпатах, но и многие другие величайшие и могущественнейшие народы: болгары, расы, или рашане, сербы, боснийцы, хорваты, пятигорцы, то есть живущие у пяти гор, русские, подолии, Полины, московиты и Черкассы, а также поморяне и те, кто живет у Венедского залива вплоть до реки Эльбы, остатки которых и сегодня германцы называют славянами или вендами, или виндами; и, наконец, это лужичане, кашубы, моравы, поляки, литовцы, силезцы и богемцы.



Короче говоря, славянский язык слышен от Каспийского моря до Саксонии, от Адриатического моря до Германского, и во всех этих пределах живет славянское племя."

Эта версия продвижения славян видится мне менее логичной: выйдя с Кавказа, славяне прошли сразу в Скандинавию, а это без малого 3000 км, да еще прямиком на север – с благоприятного субтропического климата в холодную промозглую мглу.



А потом, там размножившись, распространяются обратно в южном направлении. Прям, как птицы перелетные. Но из этого описания можно сделать вывод, что все европейцы, по крайней мере, белое население Европы, были славянами.

Расположение славян в Европе

Анты – это предположительно Западная Украина? Герулы – скифы, аланы – так же скифы и сарматы, скиры – германцы, сирбы – вероятно, сербы, даки – фракийскиое племя, жившее на Балканах:



Пруссы ясно, где жили. Вандалы – венды, они же балты? Бургунды – скандинавы. Готы – тоже скандинавы, германцы.



Геты – родственники дакам, тоже Балканы, территория современных Румынии и Молдавии. Значит, нынешние румыны и молдаване когда-то туда пришли, потеснив коренное население?



Румыны и молдаване относятся к романской группе – группе народов различного этногенетического происхождения, объединённой использованием романский языков. К ним же еще относятся португальцы, французы, испанца и итальянцы.



В общем, южные европейцы, отличающиеся от северных европейцев более темным цветом кожи, волос и глаз. Маркоманы – это, примерно, современная Чехия:

Надо понимать, что все, что белого цвета выше Римской Империи на карте – это все территория, населяемая славянами. Квады – германцы, авары – территория Венгрии, Австрии.



Хотя Вики говорит, что был такой Аварский каганат, занимавший территории современных Венгрии, Австрии, Швейцарии, Словакии, Хорватии, Румынии, Сербии, Польши, Украины, Литвы, Македонии и Белоруссии.



Основан он был аварским каганом Баяном. Силезцы – это территория Польши и Чехии. Расы или рашане тут имеются в виду, наверное, югославские народы, потому что русских и московитов он уже выше назвал.



Пятигорцы – кавказцы, черкесы – оттуда же, т.е. славяне, жившие на Кавказе. Подолии – Западная Украина, полины –поляки. Поморяне, тоже получается, поляки:

Кашубы и силезцы – тоже поляки. Лужичане, или лужицкие сербы, в настоящее время проживают в Лужеце, Германия. Моравы и богемцы – ныне чехи.

Образ жизни славян в описании римских историков

Приводит Марво Орбини описание образа жизни славян из различных источников, но в основном, это римские:

«Живя в Сарматии, славяне показали себя отважными, воинственными и вечно жаждущими славы.



Помпоний Мела (римский географ 1 века – прим. мое) пишет, что древним обычаем их было никогда не задерживаться на одном месте, а в зависимости от удобства пастбищ или врагов, когда преследовали их, или были ими теснимы, они меняли свое местоположение и перевозили свое имущество, живя постоянно в шатрах, воинственные, вольные и неукротимые.»

Итак, славяне, по мнению Помпония Мела – это кочевники, живущие в шатрах и перемещающиеся от одного пастбища к другому.



Так же как и тартары – та часть славян, которая, отделившись от первой еще в Скандинавии, направилась в Азию.

Еще одно описание:

«Аммиан Марцеллин (III) (римский историк 3 века – прим. мое) пишет об аланах и месте их жительства следующее: «С другой стороны близ страны амазонок живут аланы, занимающие земли в сторону востока и разделенные на различные племена, или народы, которые простираются в сторону Азии до реки Ганг, разделяющей Индию и впадающей в Южное (Australe) море.



Таким образом, живущие в обеих частях света аланы, перечислять различные племена которых я нахожу излишним, будучи кочевниками, занимают огромные пространства, но все они называются аланами и едины в обычаях и образе жизни: у них нет ни хижин, ни домов, они не обрабатывают землю и питаются мясом и обильным количеством молока, проводя всю жизнь в кибитках.



Кибитки эти они кроют гнутой древесной корой и кочуют с ними по бескрайним пустыням. Прибыв на пастбище, они располагаются кругом и едят в этих кибитках подобно зверям.



Когда пастбище выедено, они снимаются, как бы увозя на этих кибитках свои города: там сходятся мужчины и женщины, там же рожают и кормят детей. Куда бы они не пошли, под своим вечным кровом они чувствуют себя как в своем краю.



У них много стад и отар, которые они всегда гонят перед собой, куда бы они не шли, но особенно много у них коней, поскольку они предпочитают их другим животным».

Так славяне и кочевали на всех своих обширных территориях, простирающихся от Атлантического до Тихого океана с запада на восток и от Северно-Ледовитого до Индийского с севера на юг.



И в Африке тоже:

«Нет ничего удивительного, что еще во времена цезаря Августа, как пишет Страбон (греческий историк и географ 63г. до н,э.-24г. н.э. – вот это точность! 17 книг по географии которого полностью сохранились – прим. мое), они жили вперемешку с фракийцами, и позднее завоевали почти всю Европу, большую часть Азии и Африки.



Поскольку (как пишет Александр Гваньини в своей «Сарматии»), если внимательно присмотреться к этому славянскому племени, то невозможно найти когда-либо в прошлом племя более воинственное.



Ибо они с легкостью переносили холод, мороз, жару и все остальные военные лишения, дабы прославить и обессмертить свое имя, и мало заботились о собственной жизни, подвергая ее, будучи бесстрашными, тысяче опасностей.»

Интересно, у кого они завоевывали Европу, если кроме них в ней никто не жил? У римлян? Так, в общем-то, по большому счету и греки, и римляне тоже были славянами.



Об этом ничего не пишет Мавро Орбини, но зато пишет масса других источников. Например:

«В 1767г. в Индии была найдена санскритская рукопись. Это открытие навело на мысль о родстве славянского языка с латинским, греческим, персидским и санскритом.



П.Х.Левек, И.Леванда, Х.Аделунг и др. высказали догадки о происхождении латинян, греков, германцев и славян от единого, древнего народа и возникновении их языков из единого праязыка. А.В.Джоне в 1786г. выявил родство санскрита не только с латинским и греческим, но и с готским, кельтским, древнеперсидским языками. …………… Немецкий лингвист Ф.Бонк убедительно показал, что славянский язык принадлежит к индоевропейской (индогерманской) языковой семье, в которую входят также греческий, кельтский, италийский, германский, иллирийский, литовский, индоиранский и другие уже исчезнувшие языки – все они развились из единого общеиндоевропейского языка (В.В.Седов). …………… Чем больше язык отличается от санскрита, тем раньше он выделился из первоначальной семьи. Греки, латинцы, кельты более отдалены от праарийского источника. Язык позднее выделившихся народов: (готы, германцы, литовцы и славяне) более близок с санскритом.» Из книги О. Виноградова «Древняя Ведическая Русь – основа сущего»

Славяне были такими воинственными, что не находились даже под властью Римской Империи:

«Из приведенных слов Овидия можно понять, насколько воинственными были всегда сарматы, и что они никогда в прошлом не находились под властью Римской империи («Многих, многих людей заботы твои не волнуют.



И не пугает твоя мощь, ослепительный Рим»). Более того, во времена императора Максимина они, перейдя Истр, вторглись в Иллирию, Паннонию и Мезию и разграбили все, не оставив камня на камне (согласно Авентину (II)). Нападали они и на римские когорты, доставив им неоднократно немало хлопот.



Римская империя всегда воздерживалась от войн с сарматами, полагая вполне достаточным, смирив их ярость, отразить их от своих пределов. Видукинд Вагрийский наряду с другими авторами описал войны, которые вели древние сарматы, и превосходно объяснил их историю.



Обойдя ее, однако, молчанием, вернемся к истории славян, которые еще во время своего жительства в Сарматии взяли себе это особое имя славяне, что значит «славные».

По мнению авторов этих строк, а также многих других авторов, приведенных в этой книге, славяне были воинственными (видимо, потому, что не хотели находиться под чьей-то властью?). И в этом состояла их жажда славы.



И может, поэтому римляне назвали славами рабов?

Этимология и толкование имени «славяне»

Мавро Орбини о происхождении названия славян:

«Прежде чем перейти к другим народам, также принадлежавшим к славянам, но ныне исчезнувшим, мне представляется необходимым обсудить этимологию и толкование имени славяне, или словины, которое НЕ является очень древним.



Впервые славяне были упомянуты, как отмечают многие писатели, Прокопием Кесарийским, который 1070 лет назад описал войну императора Юстиниана с готами.



Равно с ним и Иордан Алан, живший почти в то же время, упоминает славян, ясно показывая, что в его время это имя было новым, хотя Бьондо, написавший сто лет назад «Историю, начиная от упадка Римской империи», упоминает славян при описании событий, произошедших за сто лет до правления императоров Гонория и Аркадия.



Я же полагаю, что первым упомянувшим о славянах был Птолемей Александрийский, который на восьмой карте поместил славян под несколько искаженным именем суланов в Европейской Сарматии рядом с финнами, которые также были славянами, как утверждают Меланхтон в комментариях к Тациту и Абрахам Ортелий в своей «Географической синонимии».



Пьетро Марчелло в «Происхождении варваров» называет их же силанами и говорит, что это те народы, которые теперь называются склавонами (Schiauoni). В прошлом это название, несомненно, подвергалось сильному искажению и писалось по–разному.



Греки, не понимая значение слова «славяне», или «славины», исказили его в «склавины», итальянцы — в «склавы». Эта ошибка проникла скрытым образом в некоторые экземпляры Прокопия Кесарийского, Иордана и Бьондо. Я полагаю, что его ввели итальянцы, которые, как пишет Марцин Кромер. Я думаю также, что это можно объяснить и неприязнью итальянцев, особенно тех, что живут на Адриатическом побережье, так как они в прошлом сильно пострадали от славян и были ими почти полностью разорены. По мнению Яна Дубравия, славяне, или словины, получили свое имя от «Slouo», что у сарматов означает «слово» (Мавро Орбини в своей книге употребляет букву U вместо V, например, он пишет Slaui вместо Slavi, поэтому Slouo – это на самом деле Slovo. -прим. мое), так как все сарматские народы, будучи разбросаны по большим пространствам земли, но тем не менее говоря на одном наречии и употребляя почти одинаковые слова, заставили всех называть себя «словинами».



То же самое утверждает и Марцин Кромер, говоря, что «от Slouo были прозваны «словины», как если бы были прозваны правдивыми и верными данному ими слову.



И сегодня у поляков и чехов весьма порицаются те, кто не держит данного обещания, или, по их выражению, «доброго слова»; при этом люди благородного происхождения готовы пойти на любые лишения и принять саму смерть, но не изменить своему слову. Мстят же изменившим не только пощечинами, но и оружием». Оставляя, однако, в стороне вышеприведенные толкования имени славян, смею утверждать, что произошло оно не от чего иного, как от славы, поскольку славянин, или славон, означает не что иное, как «славный».



Исполненное гордости от столь частых триумфов над врагами, чему свидетельством является огромное число завоеванных царств и стран, это предоблестное племя присвоило себе имя славы, сделав «Slaua», что значит «слава», окончанием имени своих благородных и знатных мужей, таких как Станислав, Венцеслав, Ладислав, Доброслав, Радослав, Болеслав и прочих подобных имен.



Это признают многие авторитетные авторы, среди которых и Рейнерий Рейнекций»

«Я думаю также, что это можно объяснить и неприязнью итальянцев, особенно тех, что живут на Адриатическом побережье, так как они в прошлом сильно пострадали от славян и были ими почти полностью разорены» – возможно, в этом отгадка, почему во многих современных европейских языках для обозначения двух разных понятий «славянин» и «раб» имеется лишь одно слово?



Slave на английском, норвежском, шведском, slaaf на немецком и голландском, eslavo на испанском, на французском раб – esclave,славянин – Slave.



[Наша гипотеза. Сравните слова: работа, lavoro, laboratory, arbeite, travail. Везде просматривается корень -раб-. В нем. сохранилось -р-, а в ит. и англ. „эр” перешло в „эль”. В ит. и фр. -б- превратилось в -в-, как Варвара и Барбара. А ко фр. слову добавился префикс -t-, совершенно нетипичный для европейских языков. Почти очевидно, что это местоимение -ты-, слитое с приказом -работать!-, т.е. -тыработай-.



Аналогичная смычка либо местоимения, либо глагола -быть- а ед.ч. 3 лица с корнем -раб-. (Что-то вроде „это есть раб”.) И, конечно, с его вариациями, показанными выше. Начальное -с- – это русское местоимение се, сё или его производные. В ит. это ряд questo, questa, questi, queste, во фр. – ce, cette, ces. В нем. есть указательное местоимение -es- в значении -тот, этот-.



Что же до глагола -быть- в третьем лице единственного числа – примеров масса. Is в англ., est во фр. и латыни, ist в немецком, é с акцентом, скрывающим согласную, в итальянском и т.д.



В итоге получается такая картина. Берётся изначально для всех одинаковое слово -раб- и к нему приклеивается согласная либо от ук. местоимения, либо от перечисленных выше форм глагола.



А тот факт, что получившееся слово -slave- совпало с названием великого славянского народа, – он прекрасно вписался в тогдашнюю геополитическую реальность. Вот, собственно, и всё объяснение. – Прим. ss69100.]

По Мнению Фоменко и Носовского (Славянское завоевание Евразии и северной Африки в XIV веке. Книга Мавро Орбини «О расширении народа славянского») Орбини дает объяснение этому факту:

«Случайно ли это? Орбини утверждает, что нет. Здесь проявляется по его мнению НАМЕРЕННАЯ попытка европейских авторов оскорбить своих бывших господ и хотя бы на уровне слов представить все наоборот: их, а не себя изобразить РАБАМИ. Так сказать, пнуть мертвого льва ногой.»

Но я его не нашла. Ничего в книге Мавро Орбини не говорится об этрусках. Хотя они тоже славяне и жили на территории, которая сейчас называется Италией, задолго до того, как там образовалась Римская Империя.



Видимо, потому, что его книга составлена в основном именно из римских источников. Которым, видимо, очень не хотелось об этом упоминать.

i_mar_a,

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