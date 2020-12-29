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Переговоры в Сочи

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Министр иностранных дел Турции прилетел в Сочи на переговоры с Лавровым.
Накопившиеся трения на различных ТВД требуют разрешения.

1. Ситуация в районе Айн-Исса и трассы М-4 пока что до конца не урегулирована.
2. В Идлибе продолжаются спорадические боевые действия, трасса М-4 у Найраба заблокирована, плюс турки медленно снимают свои опорные пункты находящиеся в окружении САА.
3. В Ливии обостряется риторика Хафтара и повышается риск возобновления интенсивных боевых действий на фронте Сирт-Аль-Джуфра, тем более, что некоторые спонсоры Хафтара не против попробовать повторить поход на Триполи.
4. В Карабахе остаются проблемы с демаркацией границы и взаимодействием российских миротворцев с турецкими наблюдателями.

Как обычно, эти и другие вопросы будут решаться в рамках двусторонних договоренностей и сделок.







Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6435851.html
Рубрики: Политика, События
Метки: дипломатия, кавказ, карабах, лавров, Ливия, Россия, сирия, Сочи, турция, фотографии, чавушоглу
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