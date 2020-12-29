Кто на самом деле руководит ФБК
В новом выпуске видеоблога мы порадовались тому, что Мария Певчих нарушила обет молчания и по-телеграфному скупо, но всё же ответила на пару вопросов из всех заданных. Правда ответы оказались, как говорится, «ни о чём». Последний раз в этом году, нехотя, но пришлось вновь обратиться к теме «берлинского пациента», «гостя канцлера» Алексея Навального и проанализировать, какую роль играет Мария Певчих в управлении созданным им ФБК.
Хронометраж:
00:00 — Вступление
00:37 — Как Мария Певчих «ответила» на вопросы общественности
01:52 — Об интересных фактах из интервью Марии Певчих для BBC
03:52 — Кто может сопровождать человека в коме, отправляющегося на лечение в другую страну
06:30 — Кем на самом деле является Певчих в ФБК
15:39 — Куда делись изъятые без протокола бутылочки из номера Навального?
P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:
Если у вас есть вопросы для обсуждения в видеоблоге, присылайте их на электронный адрес vlog@nstarikov.ru с пометкой «Вопросы для видеоблога».
Если вы хотите всегда быть первым в курсе новых видео с моим участием, подписывайтесь на мой YouTube-канал.
- Арест Соболь, пролёт Ходорковского, памятник Дзержинскому
- Про госрегулирование – о росте цен на продукты и недвижимость
- Коронавирус COVID-19. Личный опыт
- Зачем ФСБ охраняла Навального
- О британском сериале «Навальный и Новичок»
- Чубайса в отставку – что дальше
- 3 вопроса к Марии Певчих
- Трамп капитулировал, месть Маккейна и румыно-американские учения
- Бухгалтеры во власти, золотые паспорта и антиковидные меры
- О протестах в Германии: фашизм под прикрытием ковида