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Кто на самом деле руководит ФБК

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В новом выпуске видеоблога мы порадовались тому, что Мария Певчих нарушила обет молчания и по-телеграфному скупо, но всё же ответила на пару вопросов из всех заданных. Правда ответы оказались, как говорится, «ни о чём». Последний раз в этом году, нехотя, но пришлось вновь обратиться к теме «берлинского пациента», «гостя канцлера» Алексея Навального и проанализировать, какую роль играет Мария Певчих в управлении созданным им ФБК.

Хронометраж:
00:00 — Вступление
00:37 — Как Мария Певчих «ответила» на вопросы общественности
01:52 — Об интересных фактах из интервью Марии Певчих для BBC
03:52 — Кто может сопровождать человека в коме, отправляющегося на лечение в другую страну
06:30 — Кем на самом деле является Певчих в ФБК
15:39 — Куда делись изъятые без протокола бутылочки из номера Навального?

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P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:

Источник: https://nstarikov.ru/kto-na-samom-dele-rukovodit-fbk-122837
Рубрики: Мировоззрение, Политика
Метки: блог, Видео
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