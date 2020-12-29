В новом выпуске видеоблога мы порадовались тому, что Мария Певчих нарушила обет молчания и по-телеграфному скупо, но всё же ответила на пару вопросов из всех заданных. Правда ответы оказались, как говорится, «ни о чём». Последний раз в этом году, нехотя, но пришлось вновь обратиться к теме «берлинского пациента», «гостя канцлера» Алексея Навального и проанализировать, какую роль играет Мария Певчих в управлении созданным им ФБК.

Хронометраж:

00:00 — Вступление

00:37 — Как Мария Певчих «ответила» на вопросы общественности

01:52 — Об интересных фактах из интервью Марии Певчих для BBC

03:52 — Кто может сопровождать человека в коме, отправляющегося на лечение в другую страну

06:30 — Кем на самом деле является Певчих в ФБК

15:39 — Куда делись изъятые без протокола бутылочки из номера Навального?

Скачать аудио

Если у вас есть вопросы для обсуждения в видеоблоге, присылайте их на электронный адрес vlog@nstarikov.ru с пометкой «Вопросы для видеоблога». Если вы хотите всегда быть первым в курсе новых видео с моим участием, подписывайтесь на мой YouTube-канал.

P.S. Предыдущие выпуски видеоблога: