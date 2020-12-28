Вакцинация от коронавируса на практике

По договоренности с одним из читателейс которым знаемся не первый год, после похода на укол российской вакцины от коронавируса, он написал о своих личных впечатлениях о процессе. Думаю, многим будет интересно почитать про персональный опыт вакцинации российской вакциной.Рассказываю промежуточные итоги:Зарегистрировался на ЕМИАСе электронным образом. там только номер полиса ОМС и был от меня нужен.Сразу получил электронный талон на почту. в результате выяснил, к какой поликлинике был прикреплен все эти годы.Потому что особо раньше никогда в районную не ходил, предпочитая платные. Талон – абсолютно бесплатно, вакцинация – бесплатно, ни за что не платил.В поликлинику взял с собой паспорт и пластиковую карточку ОМС, думая что будут их сверять "в живую".Собственно электронный талон.Пришел, померили температуру на входе, поднялся к кабинету. Медбрат дал заполнить стандартную форму "понимаю, знаю, ответственность принимаю" + анкету с десятью вопросами в духе "на что аллергия, какие хрони, болели ли ОРВИ в последнее время".Также дали бумагу, чтобы сверить мои данные – адрес регистрации, телефон, ФИО, место работы, группа крови, резус фактор.Заполнил, подписал, зашел к врачу, отдал бумаги, она сверила мой номер полиса в базе данных, так что даже паспорт и карточка не понадобились.По крайней мере, в Москве – таки киберпанк в этом плане наступил.После этого прошел в соседний кабинет, процедурную, где мне вкололи вакцину в левое плечо. сам шприц, вакцина и укол – полностью соответствуют по виду и ощущениям тому, как выглядит вакцинация от гриппа сезонная - небольшая игла, укол в плечо и всё.Единственная разница – посидеть 15 минут в коридоре, на случай появления резких аллергических реакций, в связи с тем, что вакцина новая и мало ли что.Собственно, посидел, медбрат спросил "все в порядке, голова не болит, не кружится?". ответил утвердительно, он выдал сертификат и отправил восвоясиЗа это время у него уточнил есть ли какие-то особые указания и т.п. после вакцинации.Ответ такой:- Четыре дня без физических нагрузок, ванны не принимать, в бане не париться, алкоголь не употреблять.- Курить сигареты можно?- Курить вообще не стоит, но с вакциной не связано, можно.На всякий случай уточнил, что алкоголь – только четыре дня, так что в новогоднюю ночь уже можно?- "Хаха, как раз вы вовремя, вечером 31го четыре дня пройдет, так что спокойно отметите".Далее, спросил по поводу второй фазы вакцинации – назначили на 18 января, сразу вписали в базу данных, так что отдельных талонов получать электронно не надо, прийти с выданным на руки сертификатом, где проставлен штамп первой фазы вакцины. "Прийти 18-го, получить второй укол, на этом всё. срок действия вакцины – около года".Т.е. такой же, как при вакцинации от гриппа, так что ничего необычного, ежегодная вакцинация получается.Медбрат сказал что они ожидают, что у них появится и вторая вакцина со временем, синтетическая, "Вектор", но пока делают именно эту. Разницу между ними он не знает, он медбрат.Иммунитет к ковиду по его словам появляется постепенно уже после первой фазы вакцинации, но слабый, либо не у всех. Гарантированный иммунитет только после второй фазы вакцинации. Вторая фаза 18-го, но если вдруг какие-то моменты, что из-за работы и т.п. именно в этот день не смогу – можно перезаписаться на день позже или раньше, это не критично.Теперь по собственным ощущениям. Боли от укола, каких-то воспалений в месте укола нет. Еле заметная точка, как и от вакцины от гриппа, но по внутренним ощущениям – хреновенько. Ну, то есть не плохо, но башка мутная, немного лихорадит. Но медбрат, опять же, предупредил, что такие вегетативные моменты есть у многих, особенно у тех, у кого такое же при вакцинации от гриппа. А у меня при каждой ежегодной вакцинации от гриппа – первые два дня именно такОн просто сразу сам уточнил:- От гриппа вакцинируетесь?- Да- Как ощущения?- Лихорадит два дня- Значит и тут будет такжеНу и просто поинтересовался у него:- Все врачи у вас уже вакцинировались?- Да, все, кроме тех, кто успел до появления вакцины недавно переболеть ковидом. Потому что вакцинироваться нельзя месяц после того как переболел.Когда месяц пройдет – оставшиеся сотрудники поликлиники, кто болел – тоже вакцинируются.Вроде пока всё.