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Советский Ереван в цвете.

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Советский Ереван в цвете. 70-е и доперестроечные 80-е.
Времена без национальной розни, отрезанных голов, взаимного геноцида и этнических чисток, грызни за аулы в горах и прочих чудесных вещей наступившей демократии и "расцвета национального самосознания".



Но оковы советского тоталитаризма пали и "свободные республики" сейчас достаточно наглядно демонстрируют, какого прекрасного будущего их лишили большевики на 70 лет.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6434379.html
Рубрики: История, Творчество
Метки: 70-е, 80-е, армения, брежнев, Видео, ереван, история, ссср
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