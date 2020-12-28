155 лет назад в США была создана расистская организация ку-клукс-клан. Произошло это через несколько дней после формальной отмены рабства в стране. Историки называют деятельность ку-клукс-клана формой социального реваншизма. По их словам, расистски настроенные американцы смогли добиться введения во многих штатах сегрегационного законодательства.

24 декабря 1865 года в США была создана тайная расистская организация террористического толка, известная как ку-клукс-клан. Её члены запугивали и убивали как темнокожих граждан Соединённых Штатов, так и защищавших их права общественных активистов. Несмотря на попытки официального Вашингтона запретить ку-клукс-клан, ассоциирующие себя с ним организации действуют в США до сих пор.

Рабство и борьба с ним

«Рабство в отношении народов Африки было частью колониальной системы, сложившейся в мире ещё до возникновения США», — рассказал в интервью RT политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

Завозить темнокожих невольников на территорию британских колоний в Северной Америке начали ещё в первой половине XVII столетия. Доля рабов в населении некоторых из них достигала почти 40%.

На территории современных северных штатов США невольников чаще использовали в качестве прислуги или рабочих, на юге же принуждали к работе на плантациях. Чтобы добиться от рабов покорности, их, по словам экспертов, жестоко избивали и подвергали другим изощрённым издевательствам. Рабынь хозяева часто насиловали или продавали в публичные дома.

После образования США в части северных штатов рабство сочли экономически нерентабельным и отменили. Однако на юге страны на рубеже XVIII—XIX веков началось массовое выращивание хлопка, при котором использовать труд невольников оказалось выгодным. Поэтому в южных штатах рабство сохранилось. На этом фоне между плантаторами-южанами и промышленниками с севера возникла конкуренция за присоединяемые к США западные территории. В середине XIX столетия между представителями Севера и Юга возник конфликт из-за перспектив узаконивания рабства в Канзасе и Небраске.

Как отметил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин, конфликт между северными и южными штатами не ограничивался одним только отношением к рабству. Элиты Севера и Юга по-разному смотрели на налоговую политику, внешнюю торговлю, а также на многие другие политические и экономические вопросы.

Афроамериканцы на сельскохозяйственных работах © Wikimedia Commons

В 1860 году победу на президентских выборах в США одержал лидер популярной на Севере и выступающей за ликвидацию рабства Республиканской партии Авраам Линкольн. Руководство южных штатов заявило о неприемлемости для них программы республиканцев и в 1861 году приняло решение о выходе из состава США с последующим образованием нового государства — Конфедеративных Штатов Америки.

Лидеры южан утверждали, что рабство якобы является нормальным состоянием для темнокожих и что выходцы из Африки не могут быть равны с белыми.

Линкольн попытался начать переговоры о восстановлении единства США, предложив своим оппонентам с Юга отложить дискуссию по спорным вопросам, включая рабство. Однако южан это не устроило, и в апреле 1861 года они перешли к вооружённой борьбе против северян. В начале войны сторонникам Конфедерации удалось одержать целый ряд серьёзных военных побед, однако для обретения стратегического преимущества этого было недостаточно.

На территории северных штатов была сконцентрирована металлургическая и оружейная промышленность США. Их население составляло около 22 млн человек. В то же время на юге проживали всего 9 млн человек, включая около 4 млн темнокожих рабов. Если северяне смогли призвать в армию 2,7 млн человек, то южане — только 1,1 млн. Представители Юга хотели захватить столицу США Вашингтон, но у них на это не хватило сил. В 1863 году северяне смогли рассечь силы южан на части и перехватить стратегическую инициативу.

Сражение при Энтитеме. Наступление Железной бригады © Wikimedia Commons

В начале 1865 года армия Севера захватила Северную и Южную Каролину — главные оплоты сторонников Конфедерации — и принудила южан к капитуляции. Даже убийство заговорщиками президента США Авраама Линкольна не изменило общий ход событий.

Единство США было восстановлено, а 18 декабря 1865 года на всей территории страны вступила в силу 13-я поправка к Конституции, отменяющая рабство в Соединённых Штатах.

«Гражданская война стала самой кровопролитной в истории США», — отметил в беседе с RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

По оценкам историков, потери Севера составили около 360 тыс. человек, а Юга — 258 тыс.

Ку-клукс-клан и расизм

По словам экспертов, северяне, оккупировав южные штаты, сначала жёстко навязывали населению свою политическую волю. Это вызвало у местных жителей сильное недовольство.

24 декабря 1865 года в городе Пьюласки (штат Теннесси) бывшие военнослужащие Конфедерации по инициативе судьи Томаса Джонса создали тайную расистскую организацию ку-клукс-клан. Происхождение её названия вызывает споры, но самой популярной является версия об имитации звука, издаваемого затвором винтовки при перезарядке.

Формальной целью создания ку-клукс-клана была защита белых южан от нападений бандформирований, состоявших из бывших рабов. Однако по мере роста сил ку-клукс-клан перешёл к массовому преследованию любых афроамериканцев, а также тех белых, которые защищали гражданские права темнокожих. В 1867 году ку-клукс-клан разработал «Предписание» — программу, призванную не допустить равенства темнокожих и белых.

«Смысл деятельности организации заключался в том, чтобы показать: несмотря на поражение южан, представители белой расы доминируют и остаются хозяевами жизни», — подчеркнул Васильев.

Ку-клукс-клан быстро стал чрезвычайно популярен на Юге США. Количество его членов достигало, по разным оценкам, от 500 тыс. до 2 млн человек. В 11 штатах возникли иерархические структуры управления организацией. Её члены носили специальную форму и маски, призванные скрывать личность членов ку-клукс-клана и запугивать потенциальных жертв.

Убийство членами ку-клукс-клана Джорджа Эшберна, республиканца, в штате Джорджия. Он стал первой жертвой клана в этом штате © Wikimedia Commons

«Ку-клукс-клан возник в США как проявление социального реваншизма», — подчеркнул Владимир Васильев.

По некоторым данным, члены ку-клукс-клана всего за несколько лет убили свыше 100 тыс. человек, рассказал Андрей Кошкин. В 1871 году власти США официально запретили деятельность организации. Однако, как отмечают эксперты, идеи социального реваншизма никуда не делись.

По словам Кошкина, попытки официального Вашингтона «закрутить гайки» на Юге могли привести к новому усилению центробежных тенденций и возобновлению войны, поэтому федеральные власти перестали жёстко навязывать южанам свою волю. Вместо ведения террористической борьбы в рядах ку-клукс-клана им разрешили официально вводить на уровне штатов сегрегационное законодательство, сводящее к минимуму количество «точек пересечения» белых и темнокожих в общественной жизни. Таким образом были разделены сферы торговли и услуг, здравоохранение, образование.

«Афроамериканцы и белые были равны только на бумаге, в реальной жизни темнокожие не могли есть за одним столом с белыми, пить воду из одного крана, ездить в одном транспорте, учиться в одной школе и так далее», — отметил Кошкин.

Инициация в члены ку-клукс-клана Gettyimages.ru © Stefano Bianchetti

По его словам, в начале ХХ века в США началось официальное возрождение ку-клукс-клана. Это было связано как с романтизацией прежней деятельности расистской организации в глазах белых и появлением у неё «рыцарского ореола», так и с ростом социальной роли темнокожих на фоне Первой мировой войны — белые в первую очередь призывались в армию, а афроамериканцы занимали освободившиеся рабочие места.

В 1915 году ку-клукс-клан был легализован. Теперь члены этой организации, помимо афроамериканцев, преследовали евреев, китайцев, коммунистов и профсоюзных активистов. Однако, как отмечает Андрей Кошкин, в годы Великой депрессии на фоне других проблем, существовавших в американском обществе, деятельность ку-клукс-клана была сведена к минимуму. В 1944 году организация была распущена, но через несколько лет воссоздана вновь.

«В 1960-е годы масштабы деятельности ку-клукс-клана снова начали возрастать. Так расисты реагировали на движение за гражданские права темнокожих и отмену сегрегационного законодательства. В США гремели взрывы, происходили перестрелки, однако формально к 1980-м годам нормативные ограничения прав афроамериканцев были сняты повсеместно», — рассказал Кошкин.

Члены ку-клукс-клана на фоне знаменитого символа — горящего креста © Wikimedia Commons

Тем не менее, по его словам, расовые проблемы до конца решены не были. Традиции расизма настолько глубоко пропитали американское общество, что для их искоренения не хватило даже полутора столетий. В наши дни расовые проблемы тесно связаны с социально-экономическими. Большинство темнокожих зарабатывают меньше белых, не имеют доступа к качественному образованию и здравоохранению. Это, в свою очередь, вызывает взрывы недовольства среди афроамериканцев.

По словам научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, проблема расизма в США не исчезла до сих пор, а с учётом миграционной и социально-экономической политики официального Вашингтона в дальнейшем может обостриться ещё больше.

«Ку-клукс-клан в виде сети отдельных организаций существует и сегодня. В XXI веке этот факт вызывает недоумение и в то же время является красноречивым подтверждением наличия нерешённых расовых проблем в американском обществе», — подытожил Блохин.

Обложка: Ку-клукс-клан в 1930-е годы/ Gettyimages.ru © Henry Guttmann Collection