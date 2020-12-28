Сейчас докажу. Возьмём с полки вот этот том красно-белого советского сборника фантастики 1967 года.Открываем.Ой, всё кружится…что это?…где это я?… я узнаю эту комнату…я жила здесь школьницей…как я в ней очутилась? Узнаю все вещи, вот шкаф, кровать, полированный письменный стол …книги, мои книги. Любимые. Зачитанные до дыр. А это кто сидит за столом и читает белый том сборника фантастики? Что это за девочка с растрёпанными кудряшками ? Да это же я сама! Узнаю себя… мне только тринадцать.И я читаю Рея Бредбери. Тот же самый том, что открыла я… столько лет спустя! Сошлись звёзды, зазвенели мировые струны…И вот я вижу себя и могу читать свои мысли … много лет тому назад… мысли девочки из СССР.- Что за чушь! И как это в голову взбрело такое выдумывать! И ещё ведь напечатали. Никогда такого быть не может. Как это – жить не думая, растительной жизнью…Нет. Чтобы люди терпели (!) в своём доме постоянное чужое присутствие скучных видео-гостей, тупых говорящих голов… неудачно автор понапридумывал… Пожарник? – тот, кто УСТРАИВАЕТ пожары? Зачем это автор так перевернул?(Это я- маленькая – думаю о Рэе Бредбери, его романе-антиутопии "451° по Фаренгейту". Роман о запрете на книги и чтение вообще, о бездуховном, погибающем обществе бесконечных просмотров скучных, тупых видеопередач до потери себя, до самоубийства…о СОЖЖЕНИИИ книг да и людей-читателей с ними вместе.)

В жизни я – ЧИТАТЕЛЬ . И меня до оторопи поражает СОВПАДЕНИЕ анти-утопий, предложенных западной фантастикой 50-70-х годов прошлого столетия, с реалиями настоящего времени.

- Лучше этот том. Антология. (С предвкушением) Что тут? А-а-а , рассказы. Вот этот я люблю. Дико нереально. Но грустно. Бедные дети, особенно новая девочка в групповой семье. Групповая мама, групповой папа! Надо же такое…"Новое всегда лучшее"…Какая глупость. Это насмешка над "миром вещизма". Люди прочтут рассказ и никогда такого не допустят…Конечно, НИКОГДА!(Я- взрослая знаю, о чём эти мысли меня-маленькой. Это о саркастическом рассказе Маргарет Сент-Клэр " Потребители". Яркая картинка тотального воспитания детей в группах с "групповыми" сменными воспитателями. О пропаганде "идеальных потребителей". Рассказ о духовной гибели этих детей, их полном отуплении, превращении в "стадо", ведомое "рекламщиком" с девизом "ПОКУПАЙ! Новое – всегда – Лучшее").- Вот этот перечитывать не буду. Нуднятина. "Пурпурные поля". Да ещё так зловеще в конце. И обречённо. Ведь ясно, что их отправляют на смерть, а они пытаются обмануть себя – всё там будет хорошо, мы за эти ценности воевали со старым миром… И соседи с ужасом глядят вслед- им тоже скоро стукнет роковые тридцать…("Пурпурные поля" Роберта Крейна, повествование о всемирной "цветной революции" руками оболваненных юнцов, в результате которой был введён возрастной ценз, постоянно ползущий в сторону уменьшения возраста. Достигших возрастной черты отправляют на "Пурпурные поля" независимо от их заслуг перед обществом).- Этот не помню, почитаю. Так… старая учительница… видео-уроки, количество просмотров, интересно, как это себе автор представляет? Вообще зачем это написано? Школа есть школа, десять лет жизни, друзья, уроки, оценки, экскурсии, классные часы с обсуждениями…Вот на прошлом английском заспорили: права ли была Ирен Форсайт, хороший ли она была человек, так чуть не до драки доспорились… весело, интересно! А тут что?… стриптиз учителки… Совсем с ума…! Хорошо, что в конце вроде наметился возврат к обычным урокам, не к этим теле-ужасам…(Я- взрослая припоминаю. Ллойд Биггл Младший, рассказ 1965 год. "Какая прелестная школа!"… Реформы образования перевели школьную систему Земли полностью в дистационную. Классов нет. Преподавание полностью телевизионное. Дети растут в отрыве от коллектива и от воздействия преподавателей, обучение только "на удалёнке". Каждый преподаватель имеет свой рейтинг по количеству просмотров (!).Чтобы привлечь аудиторию и сохранить работу преподаватели идут на всё: от чтения комиксов до стриптиза… Вся эта дикость к образованию отношения не имеет от слова "совсем". И показано всё это мракобесие глазами пожилой учительницы с Марса, где ещё сохранилась "отсталая" классная система образования и воспитания…Вот и скажите, что это не злободневно сегодня!)- Шекли, люблю Шекли. Но это не очень смешно… А логика? Зачем один распространяет болезнь "чуму 22 века", а тот, другой- рекламирует чудесное средство от этой болезни? Зачем это надо? Какое-такое искусственное регулирование населения!(Роберт Шекли, юмористический рассказ о двух службах из будущего: одна вливает возбудитель пандемии в канализацию Нью Йорка, другая раздает чудесные лекарства от этой болезни избранным)…Но я шучу… фантазирую…Нет никакой меня "много лет назад".Просто я унеслась мыслями в минувшее…ПРОШЛОЕ, как видно, не уберегло НАСТОЯЩЕЕ.Романы-предупреждения не достигли цели.А с чего это я взяла, что цель этих романов и рассказов ПРЕДУПРЕДИТЬ, НЕ ДАТЬ ОСУЩЕСТВИТЬСЯ?Может… ВСЁ НАОБОРОТ? Разрабатывался ПЛАН?Тогда кто так красиво описал ЗАКУЛИСУ событий ?(Примечание: термин "ЗАКУЛИСА" введён уважаемой Агатой Кристи в одном из её романов-предупреждений об опасности для человечества группы над-национальных фанатов-банкиров. Название романа: "Багдадская встреча". В романе автором показана небольшая группа "сильных мира сего", которые ведут дело к построению "идеального общества" для них самих и ими избранных специалистов всех сфер жизни.Но сначала в их планах – тотальное уничтожение всей существующей цивилизации.Подчистую.Всех стран и народов.А противостоять, по Агате Кристи, этой группе банкиров может только союз сильных национальных государств: США и СССР.)

Кого же из фантастов можно считать Начальником Генплана БУДУЩЕГО? Возможно, это А. Азимов с трилогией "Фонд" („Основание”)?

"Фонд" – программное произведение фантаста об УПРАВЛЕНИИ движением человечества, "развитием" его под анонимным руководством малой группы всемогущих телепатов – психоисториков (Исключительных Людей).



В трилогии Азимова наука Психоистория была математически и социологически разработана, физически подкреплена приборами и… СОКРЫТА от всех. Доступна только малой группе "достойных".



В трилогии (которую трудно назвать научной фантастикой, скорее, "предложенный план действия в шагах и в картинках") сформулированы необходимые условия успеха ЗАКУЛИСЫ.

А именно:

- абсолютная тайна ПЛАНА.

- малочисленность и анонимность "управителей". (АНОНИМНОСТЬ, достигаемая ВСЕМИ СРЕДСТВАМИ! Вплоть до принесения в жертву части СВОИХ, чтобы отвлечь подозрение масс от остальных членов ЗАКУЛИСЫ).

- сокрытие всеми средствами от масс людей не только Плана и Управителей, но и НАУКИ Психоистрии, основанной на математике и особых (запрещённых) разделах физики и социологии.

В реальной жизни мы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО наблюдаем "запретные" области, например в электромагнетизме. Вообще, эффект электричества описан только с утилитарной точки зрения. Описан "кусками". Фундаментальная наука "электромагнетизм" не существует.



Вернее, существует в отдельных работах учёных, не признанных мировой наукой. Изгнание из фундаментальной науки понятия и явления "эфир", необходимого для базовой теории электромагнетизма, и ПРИЗНАВАЕМОГО великим Нильсом Бором и лордом Резерфордом, говорит о силе тех, кто накладывает "табу" в фундаментальной науке.



Судьба Николы Теслы всем известна, но чуть ранее Теслы русский офицер беспроводным способом осветил электричеством Царское Село, но наутро выпал из окна. На пути создания базовой науки по этому направлению стоит "табу". Дармовые народные источники энергии "Закулисе" не нужны.

Что до "психоистории", то тут у Азимова, конечно, исполнение заказа "Закулисы". А именно – "ОПОЭТИЗИРОВАНИЕ" их самих и их целей. Подспудно читателям внедряется мысль о НЕОДОЛИМОСТИ Воли и Плана "группы управителей", мысль об их НЕПОГРЕШИМОСТИ и ГУМАННОСТИ ИХ ЦЕЛЕЙ.

В реальной же жизни теперь мы видим:

- результаты действия группы" управителей" чужды всему гуманному и человеческому. Они действительно супер – но не телепаты – Эгоисты! МИЗАНТРОПЫ, если угодно. Вместо фантастических приборов у них – СМИ всех типов. Обрабатывание сознания масс идёт широкомасштабно.

- вместо передовой науки, основанной на математике, социологии, физике, идёт тотальное уничтожение базовой науки вообще с подменой на эксплуатационные моменты. Они не учитывают, что наука или развивается ВСЯ, или засыхает ВСЯ, и в их руках тоже.

Вообще общая тенденция этих "управителей" – к "сворачиванию" мировой цивилизации и уничтожению народонаселения В ЦЕЛОМ. Как в романе Агаты Кристи.

А поэтическая трилогия Азимова выглядит насмешкой над нами, доверчивыми читателями!

Можно написать и о Гарри Гаррисоне – " Спасательная шлюпка". Роман об обществе гипер-олигархов и жёсткой кастовости. К чему это приводит? А к превращению людей всех каст, включая и высшую, в бездушных роботов " без чувств, без жизни, без любви".

Тут же и Илон Маск с его полетом на Марс, напоминающий мне о прочитанном в детстве фантастическом романе про организацию сокращения населения за счёт фейковых полетов к другим планетам, а на деле: загрузка корабля пассажирами, газ, смерть многих и отбор некоторых для рабских работ.

И много ещё можно привести других саркастических или предупреждающих сюжетов, к моему ужасу ВОПЛОЩЁННЫХ в жизнь сейчас. То, что было дикой фантазией, стало (или становится) уродливой действительностью.

Что же тогда сказать о морлоках-людоедах Герберта Уэлса? Роман "Машина времени"? Не к нему ли сейчас ведут европейские "учёные" – пропагандисты "трупоедения" усопших родственников? И как-то не удивительно, что эта "подача" идёт из Оксфорда и Амстердама…

И ещё два писателя, о которых хочется сказать. Корифеи научной фантастики.

Роберт Хайнлайн. Кто отец движения "хиппи"? Хайнлайн и его роман "Чужак в чужой стране". Все идеи анархизма и без-государственного общества… Но всё держится опять на "сверхспособностях" главных лиц.

Кто разработал и детально-доступно описал технику революционно-подрывной деятельности в масштабах государства?

Хайнлайн в "Луна-суровая хозяйка". Кстати, там же он и "кинул" идею о кинетическом взрыве, что может сделать просто каменная глыба, если её сбросить с высоты орбиты… Пентагон задумался… А если вольфрамовые стержни из космоса? А оживший глобальный искусственный интеллект вместо администрирования? Много ещё занимательного есть у Хайнлайна. Почитайте, оцените его прозрение… Или воплощение его предложений.

Теперь несколько слов удивлённого читателя о советском учёном-физике А.К. Казанцеве.

Его первый шаг на поприще научной фантастики: роман -"Ледяной мост" , 1945-60 года написания. Там одной из линий повествования описывается рыженький мальчик – американец, бродяжка (бродяга – "трамп" по-английски. Пишется иначе, чем фамилия Президента США, но звучит одинаково).



В романе Казанцева, побывав в Советской России и полюбив ее, рыженький мальчик прошел через многое в Америке, работал и в СМИ, и в политике, и, наконец, стал Президентом США, опираясь на ред-неков (работяг). По Казанцеву, этот рыжий Президент переменил полностью политическую и социальную структуру США. Интересно, что в книге 45- 60 года описаны и действуют "рептилоиды"- только фейковые, ряженые – для подавления недовольства рабочих США.

Забавно, не так- ли? Наводит на размышления…

Не роман ныне становится отражением действительности. Нет. Действительность заставляют против её желания следовать разработкам романа. Сценарий будущей жизни литературно проработан.

Актёры – ваш выход.

И хочется завершить размышления популярным четырехстишьем 20-х годов позапрошлого столетия.

"Что наша жизнь – роман.

Кто автор – Аноним.

Читаем по-слогам.

Смеёмся, плачем, спим".

Ирина Пичугина

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