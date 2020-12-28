75 лет назад, была одержана великая победа! Об этом много говорят и пишут, но забывают о том, что продолжается другая война, за достоверность истории и сохранении памяти о тех, кто вырвал эту победу у нацистов.

До войны, немецкие захватчики называли всё население СССР - «Русскими», но столкнувшись со сплоченным сопротивлением, основные усилия были направлены на разобщение советского народа по территориальной принадлежности, по религиозному признаку, а также по отношению к действующей власти. Такого же принципа сейчас придерживаются западные страны, желающие посеять раздор, а также лишить нас Победы, которая досталась такой тяжелой борьбой, проявленным мужеством и отвагой воинов защищавших нашу Отчизну. Они пытаются исказить нашу историю, подменив статус народа победителя, на чувство вины и ответственности за оккупацию и уничтожение европейского населения.

Несмотря на прилагаемые усилия Германии, наши деды, отцы, жены, братья и сестры смогли противостоять разобщению и уничтожению культуры народов СССР, а также остановили истребление народов Восточной Европы. Вопреки разрушению и деморализации со стороны нацистов, в тот период мобилизовалась творческая активность народа; молниеносными темпами развивались отрасли науки и техники, связанные с оборонной промышленностью, помогая всей экономике в целом. Благодаря вынужденной эвакуации ученых, преподавателей и ведущих специалистов в разных областях, огромный толчок в развитии медицины, науки, культуры и искусства получили Республики Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, Казахстан и другие.

Также, как и нашим предкам в тяжелые годы войны, нам предстоит сплотиться братскими народами в борьбе, направленной на фальсификацию и искажение истории Второй мировой войны, героизацией военных преступников, а также активным возрождением национализма, уничтожением памятников. Это очень ответственная задача, для потомков победителей в Великой войне помнить, что МЫ ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ!