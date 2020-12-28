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120 000 за фотографию Гитлера

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Один из деятелей, который выкладывал в прошлом году фотографию Гитлера на сайте "Бессмертного полка" получил по приговору суда штраф в 120 000 рублей.

Вынесен приговор обвиняемому в реабилитации нацизма при проведении акции «Бессмертный полк онлайн»

Доказательства, собранные следователями Главного следственного управления СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю Кемерово Дмитрию Бородаенко. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 354.1 УК РФ (покушение на реабилитацию нацизма).

Следствием и судом установлено, что Дмитрий Бородаенко 6 мая 2020 года отправил на сайт «Банк Памяти» фотографию главного нацистского преступника Адольфа Гитлера для ее дальнейшей трансляции в акции «Бессмертный полк онлайн» в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла, отдавшими свои жизни в борьбе с фашизмом.

Бородаенко свою вину в инкриминируемом преступлении не признал, однако следователи установили все обстоятельства и мотивы совершенного им преступления.

Выводы следствия о виновности Бородаенко основываются на комплексе доказательств, в том числе на результатах осмотра изъятой у обвиняемого компьютерной техники, заключении портретной судебной экспертизы, показаниях специалиста и свидетелей, в числе которых имеются представители научного сообщества, историки, поисковики, архивисты, представители ветеранских организаций.

Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 120 тыс. рублей.

https://sledcom.ru/news/item/1526322/ – цинк

Что называется, "остро пошутил на все деньги".
Вот бы еще так любителей уравнивать Сталина и Гитлера так начали штрафовать, а деньги вырученные на этом пустили бы на развитие образовательных программ…

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6433796.html
Рубрики: Невероятное в мире, Политика, Творчество
Метки: бессмертный полк, Гитлер, идиоты, право
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