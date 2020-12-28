О.А. Чагин

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Нам не остается ничего иного, как обратиться к основам. Биология нам говорит: формирование тела человека происходит на основе наследственной информации, получаемой от родителей в виде хромосом.Но этого для человека недостаточно. Человек для своего полноценного развития кроме биохимической информации должен получить информацию иного характера.Только от человека человек может научиться ходить на двух ногах, говорить, думать и действовать как человек. Человек, таким образом, имеет как животный компонент, так и чисто человеческий. Как получается животный компонент мы рассматривать не будем.Мы обратим внимание на формирование чисто человеческого. Но не будем и забывать о том, что все высшие проявления вида имеют в основе биологические факторы.С легкой руки уральского биохимика и патофизиолога Павлова В.А. в общественный обиход введены термины «мозговики» и «печеночники» (1).Эти два крайних типа являются обладателями метаболических стереотипов, основанных на преобладании в обменных процессах того или иного набора аминокислот и других биологически активных веществ (катехоламины, глюкокортикоиды, половые гормоны и т.д.), из которых важнейшими являются глутаминовая кислота (для «мозговиков») и серосодержащая аминокислота таурин (для «печеночников»).Для первых характерны легкая переносимость и большая длительность первой фазы стресса (катехоламиновой), слабая выраженность второй фазы стресса (стероидной). Они легко переносят эмоциональную нагрузку и физическую нагрузку максимальной мощности.Для вторых характерна краткость первой фазы стресса и выраженность второй фазы. Они не только легко переносят экстремальные условия жизни, но и их организм нуждается в этих нагрузках.Кроме того, этот тип легко подчиняется интересам коллектива. Эти два метаболических стереотипа находятся на полюсах, между которыми имеется множество промежуточных ступеней.Известный маг и волшебник Мерлин В.С. (тот самый, который предсказывал погоду королю Артуру, в СССР заведовал кафедрой психологии в пермском университете) в своей замечательной работе (2) показал, что индивидуальный метаболический стереотип является одной из причин формирования индивидуального стиля деятельности.Второй причиной является необходимость формирования стиля общения в коллективе.Третьей причиной формирования индивидуального стиля деятельности является наличие зоны неопределенности (множество путей достижения) в достижении результата деятельности.Один и тот же индивидуальный стиль характерен для субъектов и в трудовой, и в учебной, и в спортивной деятельности. Следовательно, индивидуальный стиль операций характеризует не специальные, а общие способности.Эффективность стиля общения в предметной деятельности определяется не только свойствами субъекта, но и межличностными отношениями в конкретной социальной группе. Директивный стиль бригадира на производстве и учителя в школе эффективен в деятельности коллектива с низким уровнем ценностно-ориентированного единства и неэффективен в высокосплоченном коллективе.Наиболее существенная функция индивидуального стиля деятельности заключается в том, что в результате усвоения его изменяется структура интегральной индивидуальности, т.е. связь между индивидуальными свойствами разных иерархических уровней.Изменение разноуровневых связей происходит в сторону их гармонизации. Взаимная связь и согласованность разноуровневых свойств – основной конституирующий признак большой системы, отличающий ее от агломерата (3).Поэтому мы вправе утверждать, что индивидуальный стиль общения выполняет системообразующую функцию, благодаря которой создается целостное единство интегральной индивидуальности.Так как индивидуальный стиль общения выполняет те же функции и обладает теми же свойствами, что и индивидуальный стиль в предметной деятельности, между этими двумя формами стиля существует связь.Таким образом, если учитывать специфику общения, то зона неопределенности характеризует не только операции, но и те частные промежуточные цели, которые служат средством для достижения более общей конечной цели.Тем самым создаются предпосылки для формирования наиболее высокого уровня индивидуального стиля – индивидуальной системы промежуточных целей. В общении этот высший уровень индивидуального стиля обнаруживается тогда, когда оно выступает как предпосылка и условие предметной деятельности.Зона неопределенности общения может проявиться только в условиях непосредственного личностного общения. Энгельс назвал капиталистическое общество царством необходимости (4).В этом царстве зона неопределенности деятельности, обеспечивающая свободу выбора действий каждой индивидуальностью, сводится к нулю, а тем самым ограничиваются возможности развития индивидуального стиля.Основной признак развитого коллектива – единство ценностных ориентаций, общих целей и стремлений. Широта шкалы социальных оценок создает наиболее благоприятные предпосылки для становления индивидуального стиля деятельности.Следовательно, наиболее благоприятные предпосылки для развития индивидуального стиля деятельности создаются в коллективах с высоким уровнем ценностно-ориентированного единства.При высоком ценностном единстве коллектива и широкой шкале социальных оценок каждое внесенное предложение всесторонне оценивается, и обсуждение приобретает творческий характер.Поэтому высока вероятность, что победит передовая цель. В таком случае коллектив поднимается на более высокую ступень развития. Наоборот, при узкой шкале социальных оценок обсуждение очень быстро приобретает характер огульного и единодушного осуждения новых предложений.Так как устаревшие цели коллектива противоречат новым общественным задачам, то это грозит вырождением коллективу, превращением его в корпорацию.Таким образом, зона неопределенности целей, создаваемая шкалой социальных оценок, – предпосылка не только для формирования индивидуального стиля деятельности, но для развития коллектива.Оптимальное развитие индивидуальности возможно лишь в высокоразвитом, сплоченном коллективе, с высоким ценностно-ориентированным единством, с широкой шкалой социальных оценок, с коллегиальным, демократическим стилем руководства.И наоборот, всестороннее развитие индивидуальности – необходимое условие развития творческого коллектива, в котором стратегия целей и путей их достижения гибко изменяется в зависимости от общей социальной ситуации и конкретной ситуации в данных условиях производства.Психологические предпосылки развития коллектива – это вместе с тем предпосылки развития индивидуальности, и наоборот, развитие индивидуальности – необходимое условие развития коллектива.Воспитание и развитие индивидуального стиля не равнозначно индивидуализации воспитания и не сводится к нему.Для воспитания стиля наиболее существенны общие фронтальные воздействия, обращенные ко всему коллективу: наличие нескольких различных программ деятельности и достаточно отчетливое осознание их всеми субъектами, воспитание у всех членов коллектива положительной направленности и мотивов деятельности, инициативы, самостоятельностиТаким образом, два вида коллективов – один вид (капиталистический) производит отбор под деятельность, крайние типы отвергаются.Другой (коммунистический) способствует формированию индивидуального стиля. В этом коллективе есть условия для формирования крайних типов – мозговиков и печеночников. Именно крайние типы нуждаются в индивидуальном стиле, именно они и сплачивают коллективы, развивают их и оптимизируют деятельность коллектива.Первобытная община была идеальным коллективом для формирования индивидуального стиля деятельности, следовательно в общине и было наибольшее количество крайних типов – мозговиков и печеночников.Капиталистические отношения заточены под извлечение прибыли, причем каждый извлекает прибыль из любых человеческих отношений и в капиталистических отношениях нет места для индивидуального стиля деятельности и общения, ни для индивидуализации таковых. Метаболические стереотипы на Западе давно уже усреднены не только по отношению к коллективному труду, но даже и в семейной жизни.Потенциал развития общественных отношений определяется количеством крайних метаболических типов. В нашем обществе, еще недавно наполненного коллективами с коммунистическими отношениями, таких типов должно быть еще много, по крайней мере, по сравнению с западным обществом.Построение капиталистических отношений в нашей стране вытесняет крайне продуктивные крайние метаболические типы из наиболее нацеленных на прибыль коллективов.Это приводит к тому, что продуктивность этих коллективов снижается, и во вторых к тому, что крайние типы вытесняются на периферию социума.В силу высокой продуктивности крайних типов периферия перемещается с края ареала в центр. Недавний опыт еще не забыт. Что же касается «элиты», то она своим самоназванием сама определила себе место среди социальных животных.1 – Павлов В.А., Доронин А.И. "На пути от естества природы к ноосфере". -г. Екатеринбург. -УрГУ. -2008. -195с.,2 – Мерлин В.С. "Очерк интегрального исследования индивидуальности".- М.: Педагогика, 1986.- 256 с.3 – см. Ю.А.Урманцев, 19734 – Ф. Энгельс т. 20, с. 295.