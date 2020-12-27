Я давно веду цикл подборок на тему: "Как за время примерно 100 лет изменилось распространение на территории России деревьев: леса, тайги". Большинство читателей ничего особенного в этих аналогиях не видят. Но стоит посмотреть хотя бы пару десятков фотопримеров, то уже задаешься вопросом: действительно, почему ранее не было лесов там, где сейчас густая тайга? Объяснений этому тоже немало. И все они имеют право на обсуждения. Это уже девятый выпуск. Смотрим:

Центр Новокузнецка 1925 год. Редколесье

Современный вид

Сравнение видов Томска

Белое озеро. На заднем плане - Дом науки П.И.Макушина. В настоящее время в здании размещается театр "Скоморох"

Воскресенский (ныне Октябрьский) взвоз.

Городские виды не так информативны в плане этой темы. К тому же труднее что-то доказать скептикам. Что лесов в Сибири было гораздо меньше, чем сейчас. И это не связано с их вырубками в те времена, выпасом скота и т.д. Это связано с посткатастрофическим восстановлением природы. Которое продолжается и сейчас.

На холме- редкий и тонкий лес

СССР 52-54г.г. Из архива американского шпиона Мартина Манхофа

Сейчас подобные сопки покрыты гораздо более густым лесом, чем даже в середине 20в.

Старейшее известное фото Красноярска

Деревьев вдоль р.Качи (приток Енисея) нет. Русло Качи с протоками.

Современный вид. Пойма Качи застроена, речки совсем не видно

Современный вид на эту часть города

Пример изменения климата: за 100 лет "лысые" Уральские горы поросли лесом

Скалистая сопка у горы Круглица в 1914 году, на нижнем — это же место спустя без малого сто лет.

Сосновые рощи, которые за сто лет покрыли холодные горные склоны, появились благодаря ряду факторов. Например, увеличилась влажность: если в 1840 году максимум осадков на Таганае составлял 270 мм. то сейчас — все 300 мм. Кроме того, существенно потеплело: летом на 1,2 градуса, зимой — на 1,8. Этих, казалось бы, незначительных изменений хватило, чтобы полностью преобразить облик южноуральских хребтов.

Используемые источники:

gorod.tomsk.ru

bskamalov.livejournal.com

ymorno.ru

visualhistory.livejournal.com

rodline.livejournal.com

hornews.com