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Зарастающая Россия

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Зарастающая Россия Sibved

Я давно веду цикл подборок на тему: "Как за время примерно 100 лет изменилось распространение на территории России деревьев: леса, тайги". Большинство читателей ничего особенного в этих аналогиях не видят. Но стоит посмотреть хотя бы пару десятков фотопримеров, то уже задаешься вопросом: действительно, почему ранее не было лесов там, где сейчас густая тайга? Объяснений этому тоже немало. И все они имеют право на обсуждения. Это уже девятый выпуск. Смотрим:

Зарастающая Россия Sibved

Центр Новокузнецка 1925 год. Редколесье

Зарастающая Россия Sibved

Современный вид

 

Сравнение видов Томска

Зарастающая Россия Sibved

Белое озеро. На заднем плане - Дом науки П.И.Макушина. В настоящее время в здании размещается театр "Скоморох"

Зарастающая Россия Sibved

Зарастающая Россия Sibved

Воскресенский (ныне Октябрьский) взвоз.

Зарастающая Россия Sibved

Зарастающая Россия Sibved

Зарастающая Россия Sibved

Городские виды не так информативны в плане этой темы. К тому же труднее что-то доказать скептикам. Что лесов в Сибири было гораздо меньше, чем сейчас. И это не связано с их вырубками в те времена, выпасом скота и т.д. Это связано с посткатастрофическим восстановлением природы. Которое продолжается и сейчас.

Зарастающая Россия Sibved

Зарастающая Россия Sibved

Зарастающая Россия Sibved

На холме- редкий и тонкий лес

СССР 52-54г.г. Из архива американского шпиона Мартина Манхофа

Зарастающая Россия Sibved

Зарастающая Россия Sibved

Зарастающая Россия Sibved

Зарастающая Россия Sibved

Сейчас подобные сопки покрыты гораздо более густым лесом, чем даже в середине 20в.

Старейшее известное фото Красноярска

Зарастающая Россия Sibved

Деревьев вдоль р.Качи (приток Енисея) нет. Русло Качи с протоками.

Зарастающая Россия Sibved

Современный вид. Пойма Качи застроена, речки совсем не видно

Зарастающая Россия Sibved

Зарастающая Россия Sibved

Современный вид на эту часть города

Зарастающая Россия Sibved

Пример изменения климата: за 100 лет "лысые" Уральские горы поросли лесом

Зарастающая Россия Sibved

Скалистая сопка у горы Круглица в 1914 году, на нижнем — это же место спустя без малого сто лет.

Зарастающая Россия Sibved

Зарастающая Россия Sibved

Сосновые рощи, которые за сто лет покрыли холодные горные склоны, появились благодаря ряду факторов. Например, увеличилась влажность: если в 1840 году максимум осадков на Таганае составлял 270 мм. то сейчас — все 300 мм. Кроме того, существенно потеплело: летом на 1,2 градуса, зимой — на 1,8. Этих, казалось бы, незначительных изменений хватило, чтобы полностью преобразить облик южноуральских хребтов.

Используемые источники:

gorod.tomsk.ru
bskamalov.livejournal.com
ymorno.ru
visualhistory.livejournal.com
rodline.livejournal.com
hornews.com

Автор: sibved, источник: tart-aria.info

 

Источник: https://www.tart-aria.info/zarastajushhaja-rossija/
Рубрики: История
Метки: знания, история
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4 Комментария » Оставить комментарий
  • 2466 2038
    Андрей Попов 32 мин. назад

      Могут быть более простые объяснения чем космическая катастрофа.Раньше дерево было основным строительным и отопительным материалом. Транспорт был не развит, рубили там где жили.

      • 17306 12998
        SergeevАндрей Попов 26 мин. назад

          Кроме этого вокруг металлургических заводов берёзу под ноль свели на древесный уголь, а масштабы там были поболее чем на строительство и отопление.

      • 17306 12998
        Sergeev 28 мин. назад

          А вот здесь много фото того времени с достаточно густой растительностью. http://fotostarina.ru/ural-3/

        • 2466 2038
          Андрей Попов только что

            С точки зрения блогеров фраза “я первый доказал космическую катастрофу, я один умный, вы все дураки, а я д’Артаньян” звучит лучше чем “я провёл кропотливые исследования и не нашёл ничего удивительного, а простое объяснение, которое уже нашли до мненя.”

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