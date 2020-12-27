Зарастающая Россия
Я давно веду цикл подборок на тему: "Как за время примерно 100 лет изменилось распространение на территории России деревьев: леса, тайги". Большинство читателей ничего особенного в этих аналогиях не видят. Но стоит посмотреть хотя бы пару десятков фотопримеров, то уже задаешься вопросом: действительно, почему ранее не было лесов там, где сейчас густая тайга? Объяснений этому тоже немало. И все они имеют право на обсуждения. Это уже девятый выпуск. Смотрим:
Центр Новокузнецка 1925 год. Редколесье
Современный вид
Сравнение видов Томска
Белое озеро. На заднем плане - Дом науки П.И.Макушина. В настоящее время в здании размещается театр "Скоморох"
Воскресенский (ныне Октябрьский) взвоз.
Городские виды не так информативны в плане этой темы. К тому же труднее что-то доказать скептикам. Что лесов в Сибири было гораздо меньше, чем сейчас. И это не связано с их вырубками в те времена, выпасом скота и т.д. Это связано с посткатастрофическим восстановлением природы. Которое продолжается и сейчас.
На холме- редкий и тонкий лес
СССР 52-54г.г. Из архива американского шпиона Мартина Манхофа
Сейчас подобные сопки покрыты гораздо более густым лесом, чем даже в середине 20в.
Старейшее известное фото Красноярска
Деревьев вдоль р.Качи (приток Енисея) нет. Русло Качи с протоками.
Современный вид. Пойма Качи застроена, речки совсем не видно
Современный вид на эту часть города
Пример изменения климата: за 100 лет "лысые" Уральские горы поросли лесом
Скалистая сопка у горы Круглица в 1914 году, на нижнем — это же место спустя без малого сто лет.
Сосновые рощи, которые за сто лет покрыли холодные горные склоны, появились благодаря ряду факторов. Например, увеличилась влажность: если в 1840 году максимум осадков на Таганае составлял 270 мм. то сейчас — все 300 мм. Кроме того, существенно потеплело: летом на 1,2 градуса, зимой — на 1,8. Этих, казалось бы, незначительных изменений хватило, чтобы полностью преобразить облик южноуральских хребтов.
Используемые источники:
gorod.tomsk.ru
bskamalov.livejournal.com
ymorno.ru
visualhistory.livejournal.com
rodline.livejournal.com
hornews.com
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Автор: sibved, источник: tart-aria.info
Могут быть более простые объяснения чем космическая катастрофа.Раньше дерево было основным строительным и отопительным материалом. Транспорт был не развит, рубили там где жили.
Кроме этого вокруг металлургических заводов берёзу под ноль свели на древесный уголь, а масштабы там были поболее чем на строительство и отопление.
А вот здесь много фото того времени с достаточно густой растительностью. http://fotostarina.ru/ural-3/
С точки зрения блогеров фраза “я первый доказал космическую катастрофу, я один умный, вы все дураки, а я д’Артаньян” звучит лучше чем “я провёл кропотливые исследования и не нашёл ничего удивительного, а простое объяснение, которое уже нашли до мненя.”