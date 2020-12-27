О будущих отношениях России и Германии, о том, как это должно быть, какие подводные камни могут ждать Москву и Берлин в сфере политики и дипломатии, мы обсудили с профессором Кафедры публичного права и философии права Института философии права и общей политологии (Бавария), доктором юридических наук Андрэасом Функе.

Важность добрых отношений с нашим германским соседом очевидна.

Но эти отношения улучшать и налаживать мы готовы отнюдь не любой ценой…

Хронометраж:

00:00 — Кто разрушил Советский Союз

02:58 — Почему перестала существовать ГДР

08:22 — Как устанавливались границы Германии

10:37 — Об отношениях между Россией и Германией

14:21 — Нужно ли пускать немцев в Калининград

17:44 — О несуверенной Германии и ее «руководителях»

23:42 — Как манипулируют германским народом

29:00 — Чего хочет «другая часть» немцев

31:10 — Об «отставке» Путина и его преемнике

32:18 — О правилах предвыборной игры в США

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