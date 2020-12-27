Россия и Германия – что дальше?
О будущих отношениях России и Германии, о том, как это должно быть, какие подводные камни могут ждать Москву и Берлин в сфере политики и дипломатии, мы обсудили с профессором Кафедры публичного права и философии права Института философии права и общей политологии (Бавария), доктором юридических наук Андрэасом Функе.
Важность добрых отношений с нашим германским соседом очевидна.
Но эти отношения улучшать и налаживать мы готовы отнюдь не любой ценой…
Хронометраж:
00:00 — Кто разрушил Советский Союз
02:58 — Почему перестала существовать ГДР
08:22 — Как устанавливались границы Германии
10:37 — Об отношениях между Россией и Германией
14:21 — Нужно ли пускать немцев в Калининград
17:44 — О несуверенной Германии и ее «руководителях»
23:42 — Как манипулируют германским народом
29:00 — Чего хочет «другая часть» немцев
31:10 — Об «отставке» Путина и его преемнике
32:18 — О правилах предвыборной игры в США
Не так далеко то время, когда славяне объединятся с братьями-германцами… Этого паразиты боятся больше всего…