О.А. Чагин

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Человек построил государство. Государство имеет иерархическую структуру, отнюдь не общинную. Дети начиная еще с рамапитеков жили в искусственной среде. Эта среда усложнялась. Дом, очаг, семья, государство – все дальше от природы.Антропогенез как процесс шел по пути усовершенствования среды обитания. Эта среда создавалась последовательно для разных категорий – для матерей с детьми, для женщин, для членов иерархии. При этом, если у неандертальцев только дети жили в искусственных условиях, у кроманьонцев в искусственных условиях жили и женщины, у человека многие мужчины получили возможность жить в искусственных условиях.Жизнь в искусственных условиях государства резко снижает требования к развитию его членов. Но государство может существовать только при условии наличия именно развитых мужчин. Отсюда формирование развитых мужчин не может быть природным естественным процессом. Оно может быть только целенаправленным действием. Действие же подразумевает наличие действующего субъекта. Вот таким субъектам противостоят естественные природные процессы.Сохранение семьи – есть способ сохранения человека как вида. Семья при этом не способ сожительства особей, а механизм формирования среды развития детей.Наделить государство разумом попытались советские люди. Это было формирование неиерархических Советов. Партии здесь не годятся. Партии формируются по принципу реализации животных инстинктов.Партия большевиков – партия особого типа. Именно в такой партии (особой) предельно важно отделять инстинктивные процессы от сознательных действий. Вот таким сепаратором и была борьба с оппортунизмом. Надо также понимать, что такая партия (особая) есть коллективный разум. И это разум – стратегический. Тактическим разумом были Советы.Соотнесение тактики и стратегии должно проявляться в том, что стратеги дают ориентиры – какими должны быть люди будущего, соответственно как корректировать воспитание. Тактики должны отслеживать как можно быстрее последствия стратегических коррекций и ставить на место стратегов.Выше приоритета чем воспитание детей не может быть, по крайней мере до тех пор, пока не будет решен вопрос о сознательной и целенаправленной эволюции человека. Это вопрос постоянного противоборства…Речь идет о том, кто придет на смену человеку. Жизнь в искусственной среде подготовила человека к жизни на других планетах. Потребителю там нечего делать. На другие планеты должен лететь тот, кто в состоянии не только выжить в невероятных условиях, но и в состоянии продолжить сознательное эволюционное творчество, начатое кроманьонцами.