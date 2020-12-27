Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
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Запустить в космос ракету – элементарно! Не нужен ни завод, где её соберут, ни десятков заводов, где сделают для неё комплектующие, ни сотен предприятий, где сделают материалы для этих комплектующих, никакой добывающей промышленности, которая добудет сырьё для этих материалов, никаких заводов, которые сделают машины и оборудование для добычи и обработки этого сырья и материалов и производства комплектующих, не нужно ни топлива для этой ракеты, а также предприятий для добычи сырья для топлива и оборудования завода, его производящего, не нужно ни квалифицированных рабочих, инженеров и проектировщиков, которые всё это придумают, разработают технологии и сделают своими руками. Не нужно вообще ничего, потому что в РФ “всёпропало”, “ничего не производится”, а “Путинвсёслил” и “экономикаразвалена”, а нужны только навозные мухи, которые рыщут в помоечных интернет-ресурсах гaвно про Россию и мастурбирут на него, как подопытные мыши, до потери сандалий жмущие на педальку, стимулирующую электротоком их жалкий мышиный центр удовольствия…