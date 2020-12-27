Есть такое понятие – «средний уровень жизни». Оно имеет смысл в социалистической экономике [1] , куда меньше имеет смысл в рыночной экономике [2] – но по сути своей является идеей обобщения в рамках абстрактного мышления. Отстаивая «права человека вообще» – мы отстаиваем одновременно и свои права, и права других людей, в обобщённом понятии «человек» (это и я, и не-я). Поэтому человек, который борется за улучшение средних показателей – представляет не только себя, но и всех своих сограждан, выступая как бы их агентом.

Гедонизм и бесноватость: разные вещи Если человек хочет жить лучше с техническим основанием для этого – это называется «научная организация труда» . Если человек хочет жить лучше без оснований, просто так, ничего не меняя, но с завтрашнего дня – это гедонизм, потребительское отношение, очень свойственное людям 80-х. Всяческое «реформирование» у нас с самого начала попахивало серой, но вначале казалось, что люди хотят получить куш послаще и побольше. И вот вопрос: где и когда расслабленное и мягкотелое потребительство «перестройки» стало перетекать в железную ярость «майданов»?



Можно ругать потребительские настроения, когда они не имеют достаточного основания (требуют дать всем побольше, не понимая, где эту прибавку взять) за утопизм, но в целом у них есть ряд положительных качеств.

Социальный гедонизм, поскольку он (пусть даже и без достаточного основания) ратует за улучшение жизни в целом – пронизан солидарностью, конструктивностью, он позитивно настроен и беззлобен.



Он чужд «охоте на ведьм», расправа не является его целью, у него – совершенно другие приоритеты. Одна из важных черт «повышательного» гедонизма – терпимость к чужому мнению, уживчивость, широкий спектр взглядов, отсутствие мрачного истребительного фанатизма.



Что и логично: если мы хотим лучшей жизни – так надо жизнь улучшать, а не ухудшать. Строить, а не ломать. Обогащать, а не разорять.

Поэтому гедонистические движения первых лет «либерализации» были очень пёстрыми и многоликими, соединяли в себе, порой, казалось бы, несоединимое.



Если ты борешься за то, чтобы больше стало колбасы – то человек с другой точкой зрения из другой партии, с другими символами, пристрастиями, взглядами – тебе не враг. Ему тоже нужна колбаса. Изобилие колбас нужно всем!

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Что случилось с либералами потом? Почему они это благодушие «повышения уровня жизни» сменили мрачным и фанатичным душегубством, ненавистью ко всем инакомыслящим, острой нетерпимостью со всеми несогласными?



Почему они готовы бешено истреблять оппонентов, требуют себе монополии на истину, решительно не согласны с многоголосьем и какими-то возражениями их «линии партии»?

Проще говоря – откуда у либералов взялись такие, их же языком говоря, явные тоталитарные замашки?

Современный майдан – это уже не о росте, не об уровне, и не о жизни. Понятие «рост уровня жизни», когда-то вдохновлявшее массы на реформы – безнадёжно потеряно, как на Западе, так и на наших руинах.



Современный майдан мутировал в скопище фанатиков, безразличных к уровню жизни, мечтающих лишь о торжестве своего «символа веры» – за отказ поклоняться которому они мечтают сжигать на кострах и линчевать иными способами.

Либералы-западники из людей, желающих жить получше – превратились в тоталитарную секту, отрицающую право на жизнь у тех, кто мыслит по-другому, не так, как они. Главная примета современных либералов – ненависть к таким завоеваниям предыдущих (традиционных) либералов, как свобода совести, слова, собраний, дискуссий и мнений.

Первое, что делает любой прибалтийский или бандеровский режим (а имя им легион) – запрещает карательными методами всяческое инакомыслие, свободу высказываний и демонстраций, сажает за всякое несогласие в тюрьмы или убивает.



«Есть только два мнения: наше и преступное» – говорят, словно сговорившись, в унисон все майданно-либеральные хунты.

Ну, и не только говорят! Если сравнить уровень гражданских свобод в РФ – и в странах Балтии, на Украине, то просто диву даёшься: насколько широк спектр разноголосицы в России, и насколько «шаг влево, шаг вправо» карается у, казалось бы, записных друзей свободы!

Естественно, ни о какой широте или спектре мнений в странах победивших майданов речи давно не идёт: за попытки порассуждать, чей Крым, совершенно обыденные в России – там сядешь, и надолго. Или попросту расстреляют…

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С чем связано такое преображение гедонизма (желания пожить побогаче и пороскошнее) в бесноватость узколобой тоталитарной секты, одержимой бредовыми, маниакальными идеями?

Всё дело в том, что нравственное состояние человека не отрицает бытового уюта, материального достатка – и даже решительно настаивает на нём.



С точки зрения традиционной (она же единственная) нравственности люди не должны бедствовать в нищете.



Нравственность борется с нищетой – начиная с посильного подаяния на церковной паперти, благотворительности в пользу бедствующих – и заканчивая революционными движениями, ниспровергающими режимы, ввергающие людей в нищету и бытовую безысходность.

Но – не отрицая, и требуя благосостояния для людей – нравственность не всеядна. Её «капризность» проявляется в том, что далеко не всякому благосостоянию она рада.



То есть нормальный нравственный человек обеими руками «за» – если речь идёт о рационализации, изобретательстве, облегчении жизни средствами технической смекалки, улучшения организации труда, и т.п.



Но существует понятная ему грань (пока он нормальный, нравственный человек) – за которой то же самое благосостояние личности вызывает у него гнев и омерзение.

Например – есть предмет: дом, диван, шуба и т.п. А есть способ, которым предмет добыт. Способы делятся на чистые и нечистые. Чистые – вызывают восхищение у нравственного человека, нечистые – прямо противоположное чувство.

Но

ведь предмет-то (диван, например) – один и тот же, он сам в себе не отличается – сделан он своими руками, или украден в ходе разбоя! На предмете способ его добычи не написан.

И потребительские качества предмета не зависят от способа его добычи. Диван, заработанный честным трудом, может быть плохеньким. А украденный с максимальным цинизмом – с точки зрения качества вещи прекрасным.

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Казалось бы, с точки зрения линейной плоской логики, «борцы за свободу» должны идти от казарменного единомыслия и запретов на «мыслепреступления» – к широте многообразия, самовыражения, неодинаковости.

Но они движутся в сторону, прямо противоположную. Единственное многообразие, которое они себе позволяют – содомия, множество форм блуда и разврата, да и то в последнее время они всё сводят к гомосексуализму, явно пытаясь объявить двуполые отношения «мерзким извращением»…

А всё, что выше половых органов – вопросы экономики, политики, истории, культуры, разного рода гуманитарных предпочтений – то тут теснота духа инквизиторская и старообрядческая. Почему?

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Если этого не понимать, то мы не поймём и вырождения благодушного потребительства в сектантскую кровавую бесноватость.



Весь фокус в том, что и нравственности и цинизму нужен один и тот же предмет (квартира, мебель, авто и т.п.). А линия раздела между ними проходит в стороне от предметов-вещей, по способам добычи благосостояния. Каким образом оно достанется тебе в руки?

1) Как твоя доля в прекрасно обустроенной стране со счастливым и обеспеченным народом?

2) Или как кровавый трофей, взятый с бою у этого самого народа, корчащегося в агонии конкурентной резни за блага?

Конечно, пока человек нормален, не выродился в социального дегенерата с ущербным мышлением, он прекрасно понимает, что квартиры отличаются не только жилплощадью. Помимо потребительских качеств, у всякого блага есть способ его добычи – впрочем, автономный от его вещественной сущности.

Но, по мере деградации мышления, человек утрачивает «эти тонкости» и сосредотачивается только на самом предмете. Который становится маниакальной идеей, и который нужно добыть любой ценой.



Имеется в виду – любой для окружающих. Хотя и сами стяжатели очень часто «гибнут за металл», в кровавой борьбе за перераспределение в свою пользу не щадя не только людей, но даже и самих себя.

Так и происходит перерождение прекраснодушной маниловщины «перестройки» в кровавый содом майдана. Начали за здравие – кончили за упокой.

На поздних стадиях агрессивного потреблядства уже не идёт речи ни о каком «уровне жизни», «благе народа», «правах человека» – это отмирающие понятия. Предмет потребления вожделеют уже в отрыве от какого-то различения способов его получения. Его надо урвать себе, лично, перешагнув через всех, по головам и по трупам – и пусть даже после этого погибнет мир!

А раз так, то и свобода понимается совсем иначе.

Уже не как «свобода людей», «свобода для всех», не как обобщённая идея для каждого. А только как свобода для себя, для одного, как личный произвол, который ломает всякое сопротивление своему самодурству.

В этом смысле самыми «свободными» людьми были древневосточные деспоты, которые могли не только казнить подданного в гневе, но и на кол его посадить, и кожу заживо содрать, и вообще – были максимально свободны в выборе своих поступков, решений.

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Кратко говоря, примесь потреблядства к демократии превращает свободу в каннибализм.

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Понимая это – мы понимаем путь эволюции «перестроечной» толпы, этих «народных фронтов» от требований свободы к жесточайшей репрессивной диктатуре, подавляющей всякое инакомыслие, сносящей все неугодные памятники и запрещающей все неугодные символы.

Вся «многопартийность» в западной либеральной деспотии сводится всего лишь к выбору между одинаковым. Это не выбор между яблоком или помидором, это даже не выбор между красным или зелёным яблоками.



Это – ложный выбор между одним зелёным яблоком и другим зелёным яблоком. Которые так сходны, что поменяй их местами – не заметишь подмены!

Исключается то рациональное зерно, которое изначально было в идеях демократии и либерализма (в их версиях XIX века) – найти способ сосуществования разных без взаимоистребления. Найти этот способ мирного сосуществования хотя бы в тех пределах, какие возможны в реальности (ибо, конечно, совсем уж разные ужиться не смогут, и это всем понятно).

То есть – расширить спектр разрешённой разноголосицы, разницы мнений, мирного сожительства с несогласными с тобой.

«Демократия и либерализм» в XXI веке проходят стремительную конвергенцию признаков с фашизмом (как у рыбы с дельфином). Их практические проявления становятся неотличимы от фашизма.

Потому что суть фашизма – не усики Гитлера.

Суть фашизма – замена принципов справедливости силой воли. Когда владение, частная собственность – отказались как-то объяснять себя нуждами общественного блага, и опираются на голое насилие: «это так, потому что мы так решили».



И никакой рационализации – иных причин, кроме насилия, владению и собственности не нужно.

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Стремление к благополучию, бытовому уюту, потребительскому процветанию – естественно для человека. Оно заложено и в христианстве, и в социализме, которые, каждое по мере своих сил и разумения – ищут способы снабдить человека материальными благами.

Никто – кроме безумцев – не собирается воспевать нищету и голод в пику «зажравшимся».

Но суть христианской цивилизации в том, что нужно быть разборчивым в средствах обогащения. Она потому и породила социализм, как продукт христианской цивилизации, что была убеждена веками: не всякий способ получения благ приемлем.

Ведь социализм не стремится свернуть производство, разрушить полезные обогатительные машины – наоборот, он из кожи вон лез, чтобы их развивать и умножать! А зачем нужно производство, машины? Чтобы дать человеку материальные блага!

Так значит – эти блага и есть главное в жизни, конечная цель всякой деятельности?

Эта мысль, превращаясь у стяжателя в маниакальную – плавно, как на салазках, скатывает советского школьника в состояние майданного крикуна.

Потому что стяжатель видит, что рекомендованные способы обогащения – неэффективны. А наиболее эффективные – запрещены «тоталитарным строем».

Если всех убить и всё отнять – можно за день стать миллиардером. А если «развивать свиноводство», как призывал советский плакат – так это долгая история с жалким потребительским итогом.

Поймите правильно – и при социализме свиноводство развивали не бесплатно, не одним голым энтузиазмом! Труд свинарей оплачивался – и чем больше они развивали свиноводство – тем выше он оплачивался. Передовики производства имели больше благ для домашнего уюта, чем лентяи и алкаши.

Но, какую бы премию ты не получил за развитие свиноводства или льнопрядения – с прибылью от грабежа и разбоя она сравниться не может.

И если приоритет в обогащении личности – то путь туда через бандитизм короче в сто раз, чем «развивая свиноводство» всему народу (а не одному себе) во благо.

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Будем немножко марксистами: есть базис и надстройка. Как только у человека в голове мутировало представление о заработке (чем больше платят, тем лучше, остальное не важно) – у него в голове мутирует и представление о свободе.

Это уже не та свобода, которая грезилась романтикам, мечтателям – видевших свободу в уважении людьми достоинства друг друга.

Это ассирийская свобода произвола, свобода десоциализированной и распоясавшейся личности, орудие этой свободы – не кисть и не перо, не красноречие – а дубина неандертальца.

И социальный дегенерат идёт не отстаивать свободу всем, а вышибать свободу лично для себя. Истребляя на своём пути всё, что кажется ему помехой его хотелкам и взглядам на будущее.

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[1] Имеется в виду принцип «тарифной сетки», взаимной увязки доходов, при которой нельзя поднять зарплаты или иным способом улучшить жизнь одной категории граждан, не подняв другим. Поэтому «средняя» величина в статистике имеет непосредственное отношение ко мне: будет больше у других, будет больше и у меня.



В системах автономного хозяйствования такой связки нет: рост доходов у одной группы никак не сказывается на достатке других групп, или даже сказывается отрицательно. Одним больше – другим меньше и т.п.

[2] В условиях рынка «средняя зарплата» или иной средний показатель – подобны «средней температуре по больнице». Один окоченел, у другого сильный жар, но в среднем – получается нормальная температура 36,6.



В отсутствии тарифных связок чей-то рост никак не влияет на моё положение, и наоборот. Так что в рыночной экономике «средние показатели» – весьма условная, и ограниченная в использовании величина, дающая только самое приблизительное представление о делах в обществе.

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