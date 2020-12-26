В новом выпуске подкаста хакер Александр Варской. Обсудили, как обезопасить себя в сети, как вычислить по IP и кому нужно отслеживать наши данные. Вспомнили ICQ и Linkedin и почему у Навального проблемы с властью. Все о цифровой гигиене в сети смотрите прямо сейчас.



00:00 интро

3:05 как взломать wi-fi

3:50 кто такой Александр Варской

6:18 хакер – это…

8:05 про кардерство

9:50 достижения хакера

16:05 почта Хиллари Клинтон

17:45 вычислить по IP

22:32 “мои данные» не мои

27:32 можно прочекать все ваши пароли

28:52 как происходит утечка данных

30:50 про ICQ и Linkedin

33:45 “кому я нужен, зачем отслеживать мои данные»

38:50 как отследить хакера

41:03 цифровая гигиена, как себя обезопасить

45:00 про антивирусы

46:39 двухфактурная аутентификация

51:13 почему у Навального проблемы с властью?

53:15 названия музыкальных групп

01:00:01 хакерские новости

01:06:24 Big data, Smart data

01:13:15 что делать, если украли деньги с карты?

01:17:25 можно ли быть анонимным в Интернете?

01:20:05 система распознавания лиц

01:25:03 почитать чужие переписки