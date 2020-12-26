Хакер Александр Варской | Взломы, утечки, слежка
В новом выпуске подкаста хакер Александр Варской. Обсудили, как обезопасить себя в сети, как вычислить по IP и кому нужно отслеживать наши данные. Вспомнили ICQ и Linkedin и почему у Навального проблемы с властью. Все о цифровой гигиене в сети смотрите прямо сейчас.
00:00 интро
3:05 как взломать wi-fi
3:50 кто такой Александр Варской
6:18 хакер – это…
8:05 про кардерство
9:50 достижения хакера
16:05 почта Хиллари Клинтон
17:45 вычислить по IP
22:32 “мои данные» не мои
27:32 можно прочекать все ваши пароли
28:52 как происходит утечка данных
30:50 про ICQ и Linkedin
33:45 “кому я нужен, зачем отслеживать мои данные»
38:50 как отследить хакера
41:03 цифровая гигиена, как себя обезопасить
45:00 про антивирусы
46:39 двухфактурная аутентификация
51:13 почему у Навального проблемы с властью?
53:15 названия музыкальных групп
01:00:01 хакерские новости
01:06:24 Big data, Smart data
01:13:15 что делать, если украли деньги с карты?
01:17:25 можно ли быть анонимным в Интернете?
01:20:05 система распознавания лиц
01:25:03 почитать чужие переписки