Выборы в Афганистане надежнее чем в США
Агент Дональд заявил, что выборы в Афганистане были организованы лучше чем в США.
«Молодой военный, работающий в Афганистане, сказал мне, что выборы в Афганистане значительно надёжнее защищены и гораздо лучше проводятся, чем американские выборы 2020 года. Наши, с миллионами и миллионами недостоверных бюллетеней, направлявшихся по почте, были выборами страны третьего мира. Фальшивый президент!» (с) Дональд Трамп
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1342832582606598144 – оригинал публикации
Такие теперь образцы демократии и честных выборов.
И эта страна еще пытается кого-то учить как проводить выборы.
Рубрики: Невероятное в мире, Политика, Творчество
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