В видеоролике описана технология работы «умной ленты» социальных сетей и раскрыта тема использования «теневого бана».

Одна из основных возможностей социальных сетей – эта лента новостей. Она собирает публикации ваших друзей и сообществ, на которые вы подписаны. Изначально все материалы в новостных лентах выстраивались в хронологическом порядке. То есть пользователи видели все записи по времени их публикации.

Однако по мере развития крупных площадок стало очевидно, что хронологический порядок выдачи постов имеет серьёзные недостатки, главный из которых – высокая вероятность, что пользователь пропустит важные для него записи. Причина в разнице объёма просматриваемого и производимого контента. В среднем пользователь Фейсбука или ВКонтакте подписан на несколько сотен людей и групп, которые каждый день публикуют около 500 постов. Из них человек успевает просмотреть порядка 100 записей, остальные – остаются без внимания.

Из-за этой разницы и возникла необходимость внедрения алгоритмов, которые ранжируют все публикации не в хронологическом порядке, а в зависимости от «веса» каждой записи. Понятие «вес» подразумевает некое числовое значение, являющееся интегральным показателем множества коэффициентов: число комментариев, отметок «Мне нравится», дочитываний, объёма материала и так далее. Количество учитываемых факторов может составлять десятки и даже сотни, некоторые из них могут быть связаны с конкретным пользователем и его интересами. Но на выходе все эти данные суммируются или перемножаются, образуя одно итоговое значение, отражающее «вес материала», на основании которого и происходит ранжирование публикаций в новостной ленте: материалы с большим весом подымаются наверх и получают приоритетное внимание пользователя, другие – уходят далеко вниз, и вы их никогда даже не увидите.

Описанный процесс и появление «умных лент» является закономерным следствием развития социальных сетей. Первым этот механизм ввёл Фейсбук, затем его примеру последовали Инстаграм, ВКонтакте и другие площадки.

Понимая механизм работы алгоритма «умной ленты», мы можем описать механизм работы «теневого бана», направленного на скрытое блокирование или ограничение распространения определённой информации.

Но начнём с того, что приведём примеры открытой цензуры, которую используют хозяева современных социальных сетей. Раскроем эту тему на основе личного опыта. Когда вы первый раз зайдёте в нашу основную группу ВКонтакте «Научи хорошему 2.0», то встретите баннер, рассказывающий о том, что данное сообщество возможно распространяет недостоверную информацию. Подробно о том, как мы удостоились такой «чести», рассказывается в статье «Цензура в отношении сообщества ВКонтакте «Научи хорошему 2.0». Там же опубликована вся переписка со службой поддержки соцсети, длившаяся около полугода.

Помимо баннера на нашу группу ВК наложен и ряд других ограничений:

сообщество скрыто с личных страниц пользователей;

сообщество убрано из поиска ВКонтакте;

все публикации сообщества убраны из поиска ВКонтакте

И так далее.

Таким образом, проект «Научи хорошему» в социальной сети ВКонтакте уже больше года существует в статусе «партизанов». Мы вроде как бы и есть, но найти нас сложно, да и со всех сторон группа блокирована в плане распространения информации. Но что важно в контексте этого видеоролика – ограничения на группу наложены открыто.

Другим примером явного цензурирования информации служит блокировка наших публикаций в Фейсбуке, Инстаграме и на Ютубе. В большинстве случаев речь идёт об удалении постов, затрагивающих тему ЛГБТ. В своих материалах мы часто раскрываем технологии пропаганды извращений через музыку, кино, компьютерные игры, в ответ получаем страйки за нарушение антидискриминационной политики этих площадок. С нашей точки зрения эти блокировки крайне несправедливые, так как пропагандировать ЛГБТ на этих площадках можно совершенно открыто, в том числе среди детей, а противодействие этой пропаганде жёстко блокируется. Это тоже пример явной цензуры со стороны хозяев социальных сетей. Наверняка, многие из вас расскажут и свои подобные истории – поделитесь ими в комментариях к этой статье.

Теперь давайте поговорим о том, что представляет собой «теневой бан».

Как вы помните, в первой части этого ролика мы описали алгоритм ранжирования материалов в ленте пользователей и, в том числе, ввели понятие «вес поста», который служит основанием формирования результатов выдачи. При этом все факторы и коэффициенты, влияющие на итоговый результат, ни одна площадка никогда не раскрывает, чтобы пользователи не занимались искусственной накруткой этих показателей. То есть, все описанные алгоритмы работают «под капотом» системы и проследить их со стороны обычного человека невозможно. Их видят и знают только хозяева площадки и администраторы или программисты, допущенные к системе.

Соответственно механизм работы «теневого бана» предельно простой. Для каждого отдельного поста или для канала, сообщества вводится дополнительный коэффициент. Назвать его можно, например, «уровень доверия». Этот коэффициент по умолчанию равен 1, но при этом он может варьироваться, например, от одной тысячной до тысячи. Данный коэффициент вручную управляется теми, кто имеет доступ в административную часть сайта.

Если какой-то канал или сообщество вам неугодны, вы просто присваиваете ему низкий уровень доверия и меняете названный коэффициент с 1 на 0,1. В результате вес всех материалов, публикуемых на канале с низким уровнем доверия, автоматически уменьшается в десять раз, и его записи закономерно гораздо реже попадают в поле зрения подписчиков. Если же вам надо наоборот помочь продвижению какой-либо информации, то вы не уменьшаете, а увеличиваете «уровень доверия» и коэффициент меняется с цифры 1 на 10. Что приводит к тому, что подписчики сообщества видят его посты гораздо чаще и одними из первых в своей ленте новостей.

Главная особенность «теневого бана» в том, что пользователь или владелец канала никогда не сможет доказать, что в отношении его аккаунта применены подобные меры. Он, конечно, увидит, что у него резко выросли или упали просмотры, охваты, но без доступа к административной части системы с его стороны все заявления будут звучать голословно. Ведь всегда можно сказать, что «читатели просто потеряли интерес к твоему контенту» или «ты стал хуже делать свои посты».

Возникает закономерный вопрос – используют ли современные социальные сети подобные механизмы в своей работе?

Ответить на него каждый может сам, исходя из понимания того, насколько это сильный инструмент влияния и каким людям сегодня принадлежат такие ресурсы как Ютуб, Фейсбук, ВКонтакте и другие. Со своей стороны только добавим, что никаких законодательных ограничений в этой сфере сегодня не существует.

Подводя итог всему сказанному, акцентируем внимание на нескольких важных моментах.

Во-первых, контроль над социальной сетью – это контроль над информационными потоками. По сути, современные соцсети являются мощнейшим инструментом идеологической власти. С нашей точки зрения, лучше чтобы этот инструмент находился под прямым или косвенным контролем государственных институтов, так как мир корпораций сегодня заточен на максимальное извлечение прибыли и понятиями этики, нравственности и заботы об обществе корпорации в принципе не оперируют. Во-вторых, тем творцам, которые понимают, что их контент может быть неугоден хозяевам медиа, необходимо расширять каналы распространения своей информации, используя для этого доступные площадки и ресурсы. Создавайте группы, блоги, страницы в разных социальных сетях и везде дублируйте свою информацию. До тех пор, пока в Интернете будет действовать много крупных субъектов, всегда будет возможность маневрировать и находить каналы распространения. В-третьих, если вам кажется, что ваши материалы искусственно блокируют, то в любом случае не надо впадать в отчаяние. Конечно, владельцы рассмотренных инструментов обладают огромным ресурсом по влиянию на текущую информационную повестку в обществе. Но как сказал Виктор Гюго: «никакая армия не сравнится с силой идеи, время которой пришло». Поэтому смело распространяйте те знания, которые считаете полезными, и они обязательно пробьют себе дорогу.

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