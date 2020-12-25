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О прославлении Русского Архистратига Суворова

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В том, что Александр Васильевич Суворов – величайший русский полководец, не сомневается ни один человек. Но, утверждение о том, что Суворов достоин прославления в лике святых Русской Православной Церковью, вызывает иногда недоумение, а порой и открытое противодействие.

Московские суворовцы расценивают такое пренебрежительное отношение к Русскому Архистратигу Суворову как следствие поверхностного знания исторических фактов, полученных из учебников Сороса-Хрущева, либо как прямое вредительство, лукаво скрываемое под личиной заботы «о всем хорошем против всего сомнительного».

Рекомендуем посмотреть видео «О прославлении Русского Архистратига Суворова», в котором, как мы считаем, приводятся доводы не только о возможности, но и о скорейшей необходимости прославления генералиссимуса Александра Васильевича Суворова.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0Ftea0yu1OM
Рубрики: Видео, История, Мировоззрение, Творчество
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