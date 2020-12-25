Ленин иронизирует и над т.н. «народниками» – которые думают, что «… можно было бы удержать «справедливый», «уравнительный» раздел… при господстве капитала, при власти денег, при товарном производстве ».

Есть у Ленина и конкретно о либеральной утопии: «Либеральная утопия состоит в том, будто можно было бы, миром и ладом, никого не обижая, … без ожесточенной и до конца доведенной классовой борьбы, добиться сколько-нибудь серьезных улучшений… в положении масс трудящегося народа. Это – утопия мира свободной России… »

Диктатура рабочего класса – значит: рабочее государство без колебаний подавит… изменников и предателей, победит их… эти слова означают как раз то, без чего от Колчака не спастись» [1] .

В наше время особое значение приобретает то, что В . И. Ленин писал о либералах. Для самого Ленина это были третьестепенные противники, им уделялось немного внимания – но, несмотря на это, ленинская фраза о либерализме необыкновенно точна, ёмка и… злободневна в XXI веке. Как пишет Ленин о «демократии»: «Либо диктатура (т. е. железная власть) помещиков и капиталистов, либо диктатура рабочего класса. Середины нет. О середине мечтают попусту барчата, интеллигентики, господчики, плохо учившиеся по плохим книжкам. Нигде в мире середины нет и быть не может. Либо диктатура буржуазии (прикрытая пышными эсеровскими и меньшевистскими фразами о народовластии, учредилке, свободах и прочее), либо диктатура пролетариа­та».

Ленин отмечает, что уже в его время (1912 г.) налицо – «…поразительная, невероятная слабость либерализма в политике, его полнейшее бессилие.



Отсюда – бесконечный ряд двусмысленностей, лжи, лицемерия, трусливых уверток во всей политике либералов, которые должны играть в демократизм, чтобы привлечь на свою сторону массы, – и которые в то же время глубоко антидемократичны, глубоко враждебны движению масс, их почину, их инициативе». Как сегодня писано!

Ленин называет вопрос «об экономическом освобождении» таким же «…злободневным вопросом, каким является сейчас вопрос об освобождении политическом», а мешают этому утопии народников и либералов.

Ленин выносит справедливый приговор либерализму, актуальный и в наши дни, сегодня, в XXI веке: «Утопия либерализма есть утопия бессилия в деле политического освобождения России, утопия своекорыстного денежного мешка… Ясно, что эта утопия вредна не только тем, что она – утопия, но и тем, что она развращает демократическое сознание масс»[2].

Ленинская строка, как всегда, упруга и точна: утопия либерализма, неприменимая в жизни, но развращающая сознание! Это не просто безобидное мечтание Толкиена о хоббитах, которое на досуге почитать интересно, а главное – безвредно.



Это инструмент политического аутизма человеческой психики, уводящий её от реальности в несуществующие, выдуманные, игровые миры виртуальной постановочности.

Ленину в 1912 году не нужно было подробно разжёвывать, что такое настоящее «демократическое сознание масс» – тогда это понимали гораздо лучше нынешнего. Нам же приходится основательно потрудиться, чтобы описать разницу между ленинским пониманием демократического сознания и либеральным бредом.

В понимании Ленина «демократия» – «народовластие». Не «власть демоса», который являл собой 20% от населения, олигархический верхний слой в античном полисе, а именно народа – всех народившихся.



Конечно, если мы будем понимать демократию, как власть «демоса» – 20% привилегированных, под которыми 80% бесправных рабов и метеков – тогда мы лучше поймём современных рыночных либералов, и что они имеют в виду.

Но ленинцы в 1912 году видят «демократию» как «народовластие». Другая (например, олигархия) им не нужна! А что такое власть народа?

Любой понимает, что народ (все народившиеся) не может в полном составе, сотней миллионов задниц, сидеть на троне и командовать… кем?! Власть народа не в том, что народ командует – а кто-то работает, в любом случае работать, производить средства к существованию придётся самому народу.

А как же тогда может быть «власть народа»? Как ей выйти из логического противоречия «командующий не подчиняется, подчинённый не командует», если в её модели народ и начальник, и рабочий одновременно?

Поскольку в 1912 году сумасшедших было гораздо меньше, чем сейчас (суровые условия жизни сказывались, жёстко учили людей, даже неграмотных, здравому смыслу) – то в ленинскую эпоху люди понимали, что единственное реальное народовластие – наделение каждого, исключающее обделённость любого.

А это:



Всякий «народившийся» получает средства к существованию, достаточные для жизни.



Он их получает по норме, в рамках единства всех перед законом, столько же, сколько и все другие.



В этом обществе равенства всех перед законом – всё зависит от самого человека, того, как он трудится, учится, поступает – а не от его происхождения, унаследованных им капиталов, его прирождённого места в иерархии масонского заговора, его «блата» в органах власти и т.п.

Вот это требование равенства наделов, выведенное из обобщающей идеи человека, как такового[3], и было в понимании Ленина «демократическим сознанием масс». Которое «развращается» всякой либеральной, да и народнической бредятиной о справедливости и равенстве «…при господстве капитала, при власти денег, при товарном производстве».

Потому что пока капитал и товарное производство господствуют – люди не равноправны и наоборот.

Идея либерализма безумна в самой своей основе, поскольку предполагает равенство граждан страны… при сохранении их неравенства! Это всё уловки номинализма, игры терминами, когда граждан номинально провозглашают равными, а как там на самом деле – «не ваше дело»!

Всякий, кто владеет логикой хотя бы на школьном уровне – понимает, что наличие несовместимо с отсутствием. В частности, равноправие либеральных деклараций несовместимо с критическим и зашкаливающим неравноправием капитала и его рабов-заложников. Это как раз тот случай восточной поговорки, когда от многократного повторения слова «халва» пытаются сделать «во рту сладко» без халвы.

Вы равноправны от рождения! – говорят либералы – правда один от рождения наследует корпорацию, а другой – ипотечные долги за конуру в гетто… Один, в силу связей семьи – «родился, учился, министр», другому никогда не стать даже бригадиром, хоть он их кожи лезь от усердия… Но это всё «мелочи жизни» – ведь по декларации вы равноправные граждане с равным достоинством личности!

Всякий юрист понимает, что закон – только тогда закон, когда кроме фабулы он содержит аппарат обеспечения:



Механизм реализации того, что в нём записано.



Ответственных лиц, которые будут это внедрять



Контрольную инстанцию, которая будет оценивать внедрение норм закона в жизнь



Указание на тех, кого накажут в случае срыва программы реализации права и т.п.



Без этого аппарата обеспечения – право не является правом. Оно является чем-то вроде тоста, басни, утопической фантазии, о чём и пишет Ленин, заклеймив либералов.

Либеральные законы – хороши для жуликов тем, что в них ничего этого нет: ни механизмов реализации права, ни ответственных лиц, ни контролирующих органов, ни санкций к нарушителям, вообще ничего, кроме прекраснодушной, и повисшей в воздухе декларации.

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Суть демократического реализма отражена в словах Евангелия: «Да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого»[4]. То есть нельзя подменять реальность демагогией, как это делает «демократический номинализм». Тот, у которого ни твёрдого «да», ни твёрдого «нет» ни в чём.

Например, наделение человека квартирой является фактом, документально-конкретным, имеющим и дату, и метраж. А записанное в буржуазных конституциях «право на жильё» – не имеет ни даты, ни метража, никаких уточняющих параметров.

Вы дали человеку квартиру (или сумму, достаточную на её покупку, что одно и то же)? Да или нет? Прочее же от лукавого.

Человек трудоустроен – или безработный? Да или нет? Прочее от лукавого! Все эти гнилые рассуждения, что он «сам виноват», что «у него были возможности, но он их не реализовал», что «он лузер, неудачник по жизни» – это криминальный щебет в воровской компании. Да или нет?

Зарплата у трудящегося сопоставима с доходами его сограждан? Или же она на порядок меньше, чем у других? Или на порядки больше? Да или нет? Прочее же от лукавого.

И так далее. Можно наделить человека в рамках универсальных прав человека (что всем положено – то и каждому выделено). А можно начертать «каждому своё», как на воротах Бухенвальда, но только помните, что в итоге получится именно Бухенвальд, фабрика смерти!

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Благодаря действиям СССР в ХХ веке и вынужденным ответным мерам его врагов на Западе, под давлением «советской угрозы» существенно облегчившим положение своих рабов – жизнь на планете невероятно, кардинально улучшилась.



В советском ХХ веке люди за год достигали больше прогресса в производительных силах, чем за 100 лет прежде, а за десятилетие – едва ли ни больше, чем за предыдущее тысячелетие!

Например, А.П. Чехов сравнивает деревенский быт своего времени со временами Рюрика – и находит, что деревня очень мало изменилась. А в годы колхозного строительства – она очень много менялась в лучшую сторону каждый год – не то, что столетие! Аналогичные процессы шли и на Западе, где рабовладельцы вынуждены были, в условиях противостояния систем, подкупать и задабривать своих рабов.

Но улучшение условий жизни на планете Земля, кардинальные, трудно вообразимые в рамках, например, средневекового мышления – привели к нежданному и роковому эффекту: массовому выживанию и активной жизнедеятельности людей с психическими отклонениями, неадекватных, психически недостаточно вменяемых…

Человек в благоприятных условиях, «плюшки треская» – утрачивал год за годом выработанную жесточайшими условиями выживания в старом мире культуру и дисциплину рационального мышления. Человек стал думать, как попало, отринув вместе с отрыжкой сытости, законы тождества и непротиворечия, исключённого третьего и, главное – достаточного основания.

Дичающий умственно человек утратил структуру доказательного мышления, аналитические способности к работе с аргументами и оценки аргументов. У него в голове «все кошки стали серы», в силу надвигающегося «сумеречного состояния сознания».

Прежде чем рождать чудовищ, сон разума начал рожать разного рода химеры, всё дальше и дальше отрывавшие его мысль от объективной реальности. И погружавшие его мышление в галлюцинации воспалённого, бездоказательного, иррационального воображения!

Реванш капитализма, который я считаю реваншем каннибалов – не стал бы возможным без предварительного растления сознания с виду аполитичными, безобидными химерами праздных амбивалентных миражей.

Вначале сознание утратило необходимую дисциплину.

Развратилось и расшаталось миражами виртуальных глюков.

И только потом стало беспомощно в роли охранника – когда пришли каннибалы продолжить пиршество.

Очевидно (теперь, в 2020 году уже всем!) – что с крахом СССР мировые процессы пошли вспять. Люди спускаются вниз, во мглу каннибализма и бесправия, по тем же ступеням, по которым восходили вверх.

А ведь Ленин предупреждал вас, люди, что либерализм – это утопия, и не только утопия, но и ещё и развращающее демократическое сознание масс!

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Ленин видит проблему развращения сознания масс в 1912 году – когда она ещё только наклёвывалась, была минимальной и третьестепенной. Тогда-то рабочий, живущий от горбушки до горбушки чёрного хлебца – едва ли мог себе позволить пышные фантазии «новой хронологии» или мяукающей музыки.



Этот рабочий, пять лет себе копивший на картуз – чисто технически не смог бы вырядиться панком, или готом, или эмо – как его внуки в наши дни.

Но Ленин видит далеко вперёд. Он говорит о «растлении демократического сознания масс» утопией либерализма, едва ли привлекательной массам в начале ХХ века. Ибо уж тогда-то, стиснутые между большевиками и колчаковцами либералы были самой непопулярной группой, напоминавшей современникам инопланетян своей оторванностью от земли.

Ленин видит, что уже есть люди, которые предлагают «демократическое сознание» человеку из народа в качестве РОЛЕВОЙ ИГРЫ, как статус в настольной «Монополии».



Это «демократическое сознание» начисто оторвано от зарплат и пенсий человека, от его жилищных и бытовых условий, от его земли, гражданства и национальности, и т.п.

Одним словом говоря – это либеральная химера не наделённой свободы. Химера, при который бытие и сознание психопата не только полностью отрываются друг от друга, но ещё и противопоставляются.



Когда нищие, разорённые рынком и его хищниками, выводятся этими же хищниками орать на площадях «больше рынка!», и когда лозунг борьбы со сверхбогатыми собственниками подменяется лозунгом «борьбы с коррупцией». То есть – борьбы с госчиновниками, приворовывающими у сверхбогатых собственников!

Итогом такого развращения демократического сознания масс становится то, что и само слово «демократия» в современном языке стало ругательством, а «теория демократии» – орудием самых регрессивных и дегенеративных сил мракобесия.

Потому что эта теория, проституированная либералами – вычеркнула реальность их себя, и в силу аутизма, виртуальности своих целей становится ширмой для самых низменных и гнусных хищников, прикрывающих ею своё людоедство.

Когда либералы ведут вас к демократии – они ведут вас не к лучшей, а к худшей жизни, потому что иначе их пасьянс не складывается.

Вместо реализации общепризнанного (даже в буржуазном мире) принципа равенства всех перед законом – либералы подменяют этот декларативный принцип «свободой», которой могут воспользоваться только самые крупные хищники.

Потому что, если хоть немного задуматься – то станет ясно, что закон, право – и свобода, произвол, противоречивы и несовместимы. Если человек вправе свободно делать всё, что ему хочется – зачем тогда законы?!

Закон предполагает подчинение предписанному извне. А частная собственность – верховную власть владельца над тем, чем он владеет. Как только закон вторгается в произвол владельческой воли – частная собственность ущемляется, сокращается, уничтожается.

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Ничего этого либерализм понимать и рассматривать не хочет, насаждая свою ролевую игру «равноправия в параллельном мире», в которой раб и его рабовладелец в момент метания игровой фишки равны в игровой ситуации. Может такое быть? Да, и запросто.

Никто не говорит, что помещики (особенно в детстве) не играли с крепостным! И когда барчук играет с детьми-рабами в салочки или в горелки, или в городки – отчего бы им не быть равными внутри правил игры?!



Или когда пошли охотиться – то все охотники, «тургеневская демократия», учат друг друга, завидуют удачным выстрелам друг друга, кичатся знанием звериных повадок, и т.п.

Но это равенство, как и в буржуазной демократии у «избирателей» – оно же игровое! Оно находится в игре, и заканчивается вместе с окончанием игры. Барчук поиграл в городки, проиграл сыну кучера или садовника, и даже благородно поздравил их с победой.

Но потом они разошлись каждый в свою жизнь – и всё игровое равенство в ней ничтожно, потому что условия труда и была у них принципиально разные, у них только игры одинаковые.

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Когда человек заигрался – то его «демократическое сознание» развращено, или выхолощено, безумием и иррациональностью. Оставаясь с виду демократическим (как у либералов) – оно уже нисколько не тяготиться бытовым неравенством, бытовой несправедливостью.



И отсутствием перспектив прогресса у общества, блуждающего по замкнутому кругу «двухпартийной системы», когда цикл за циклом возвращаешься туда же, где уже многократно был.

Такой человек валит памятники Ленину и выбирает себе кумиром «либертарианца» Зеленского, шута и клоуна, несущего волчью свободу «зайцам на радость». Как вы понимаете, волчья свобода может стать радостью только для сумасшедших зайцев.

Ленин предупреждал!

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[1] В.И.Ленин ПСС т.39, стр. 158

[2] «Две утопии», В.И. Ленин, 1912 г., ПСС, Том 22.

[3] Идея обобщения для человека – выводит права и обязанности человека, единые для всех людей, независимо от их происхождения, имени, места в иерархии и т.п. Это идея единства возможностей и требований ко всякому и любому человеку, которая не делит людей на сорта, сословия, касты.

[4] Евангелие от Матфея, 5:37.

А. Берберов

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