Историк Соколов получил 12,5 лет тюрьмы
Историк-наполеонист Олег Соколов получил 12,5 лет колонии строго режима за убийство и расчленение своей сожительницы Анастасии Ещенко.
Государственный обвинитель просил 15 лет. Защита Соколова хотела добиться 8 лет заключения. Ранее Соколов был признан виновным в указанных преступлениях, в которых он сознался и покаялся. Также стоит упомянуть, что государственная психиатрическая экспертиза установила, что в момент совершения убийства он был вменяемым и осознавал, что делает.
Кроме того, Соколов был признан виновным еще и в незаконном хранении оружия (что в итоге добавило к сроку те самые 6 месяцев дополнительной отсидки). Родные убитой надо понимать остались не очень довольны приговором, так как они и 15 лет, которые запрашивало обвинение, считали недостаточным, потому что мало того. что убил, так еще и расчленил.
2,5 года Соколову скостили за его вклад в российскую историческую науку и движение реконструкции, а также ввиду наличия несовершеннолетних детей – все это пошло как смягчающие обстоятельства, которые суд учел при вынесении приговора.
Если отсидит полный срок (без амнистий и УДО), то на свободу Соколов выйдет, когда ему будет 76-77 лет.
Будет ли он заниматься в колонии исторической деятельностью, пока вопрос. Если повезет, на зоне пристроится в лагерную библиотеку.
Вот так и закончилась эта грустная и грязная история.
Ну и как вам приговор? Достаточно или мало дали по вашему?
Рубрики: История, Мировоззрение, Невероятное в мире, Политика
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