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1912. Этнографическая экспедиция в Забайкалье. Часть 2. Орочоны

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1912. Этнографическая экспедиция в Забайкалье. Часть 1. Тунгусы
1912. Этнографическая экспедиция в Забайкалье. Часть 2. Тунгусы

01. Выезд на охоту
01. Выезд на охоту

02. Выезд на охоту

03. Кладбище
03. Кладбище

04. «Сайба» (погребальное сооружение на сваях) умершей ороченки
04. «Сайба» (погребальное сооружение на сваях) умершей ороченки

05. «Сайба» (погребальное сооружение на сваях) умершей ороченки

06. «Сайба» (погребальное сооружение на сваях) мужчины
06. «Сайба» (погребальное сооружение на сваях) мужчины

07. «Сайба» (погребальное сооружение на сваях) умершей женщины
07. «Сайба» (погребальное сооружение на сваях) умершей женщины

08. «Сайба» (погребальное сооружение на сваях) умершего ребенка.
08. «Сайба» (погребальное сооружение на сваях) умершего ребенка

09. «Сайба» (погребальное сооружение на сваях) ребенка, раскрытая исследователем Н.Кычаковым
09. «Сайба» (погребальное сооружение на сваях) ребенка, раскрытая исследователем Н.Кычаковым

10. «Сайба» (погребальное сооружение на сваях) ребенка, раскрытая исследователем Н.Кычаковым

11. «Сайба» (погребальное сооружение на сваях) умершего ребенка.

12. Шкура лошади, повешенная шаманом

13. Мария Лыпкетова и её невестка Варвара около своего дома, тут же стоит береза, увешанная тряпочками

14. Группа орочен у палатки исследователя Н. Кычакова

15. Группа орочен у палатки исследователя Н. Кычакова

16. Чаепитие у палатки исследователя Н. Кычакова

17. Общий вид улуса Такшер. Восточная часть

18. Общий вид улуса Такшер. Средняя часть

19. Общий вид улуса Такшер. Западная часть

20. Женщины идут за водой на реку Акиму

21. Двое женщин и мужчин сидят на скамейке около дома

22. Общий вид улуса Такшета. Восточная часть

23. Орочен Милентий со своей семьёй около дома

24. Амбар на столбах (лабаз)
Источник: https://humus.livejournal.com/7526076.html
Рубрики: История, Творчество
Метки: забайкальская область, история, Россия, фото, экспедиция, этнография
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