1912. Этнографическая экспедиция в Забайкалье. Часть 2. Орочоны
1912. Этнографическая экспедиция в Забайкалье. Часть 1. Тунгусы
1912. Этнографическая экспедиция в Забайкалье. Часть 2. Тунгусы
01. Выезд на охоту
03. Кладбище
04. «Сайба» (погребальное сооружение на сваях) умершей ороченки
06. «Сайба» (погребальное сооружение на сваях) мужчины
07. «Сайба» (погребальное сооружение на сваях) умершей женщины
08. «Сайба» (погребальное сооружение на сваях) умершего ребенка
09. «Сайба» (погребальное сооружение на сваях) ребенка, раскрытая исследователем Н.Кычаковым
Рубрики: История, Творчество
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