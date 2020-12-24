Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
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При Украине предприятие работало,а при России работы нет.Чудны дела,твои,господи.))
Ты посмотри , кому Титан принадлежит. Там чёрт ноги сломит в жидовских схемах. А как гадил на природу, так и гадит.
Кому принадлежит не столь важно.Важно что не работает,а свято место пусто не бывает.Возможно получили заказ на разорение предприятия.А гадил он вроде как, только один раз, пару лет назад.Совпадение?
Ростовщики порешают.