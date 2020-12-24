4 Комментария » Оставить комментарий
  • 9097 8501
    KT 26 мин. назад

      При Украине предприятие работало,а при России работы нет.Чудны дела,твои,господи.))

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    • 9097 8501
      KT 7 мин. назад

        Кому принадлежит не столь важно.Важно что не работает,а свято место пусто не бывает.Возможно получили заказ на разорение предприятия.А гадил он вроде как, только один раз, пару лет назад.Совпадение?

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