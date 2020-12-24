Несмотря на продолжающиеся массовые протесты, Пашинян заявил, что он не уйдет и власть не сдаст.Если оппозиция рассчитывала выгнать его наскоком, то с этим явно не сложилось. Пашинян очевидно видит, что несмотря на его огромный антирейтинг, оппозиции также не особо доверяют, поэтому протесты так и не приняли всеобщего характера, что оставляет для Пашиняна некоторые лазейки, хотя в последние дни можно наблюдать, как от гос.аппарата отваливаются отдельные чиновники, уходящие в отставку из-за несогласия с Пашиняном или же присматривающие себе место в пост-Пашиняновской Армении. Все это уже было при падении Саргсяна, это же происходит и при вероятном падении Пашиняна.Соответственно, оппозиции надо предпринимать нечто большее, если она хочет в сковырнуть Пашиняна в ближайшие месяцы, нежели просто хождения на митинги – как показывает пример Макрона и Лукашенко, далеко не всегда перманентное митингование приводит к осязаемым политическим результатам. Рано или поздно наступит митинговая усталость, народу станет ходить меньше, а Пашинян смело заявит – вот видите, народ их не поддерживает.О настроениях в столице Армении рассказывает военкор Патрик Ланкастер.Протесты в центре Еревана.Настроения простых армян.Доброволец из США, приехавший воевать в Карабах.Немецкий армянин.Драки в Ереване.Армянам конечно надо что-то делать, сохранение этой ситуации и ее затягивание, негативно будет сказываться на перспективах какого-либо развития Армении. Проигранная война + затянувшийся политический кризис, крайне печальная комбинация факторов.Россия продолжает публично поддерживать Пашиняна, так как ему еще предстоит взять на себя ответственность за демаркацию границы, которая также будет не в пользу Армении. Все это также будет на Пашиняне. Тот кто будет после него, избежит обвинений в сдаче армянских территорий. При этом, особой альтернативы у армян нет – воевать она сейчас не в состоянии. Тут уже вопросы к тем. кто готовил Армению к войне и привел ее к текущим безрадостным для армян результатам. Тут конечно не только Пашиняна вина, но как говорится – счет на табло и расплачиваться за него будет действующий "тренер", а не прошлый.