Москва. Часть 136.1870-е. «Альбомъ видовъ Москвы»
Снимки сделаны фотографами И.С. Гимером и В.Н. Милановым
Вид на место стройки южного крыла Политехнического музея
Вид с Рождественского монастыря на Петровский бульвар
Варварская площадь
Третьяковский проезд на Никольскую
Воспитательный дом
Дом главного архива министерства иностранных дел (Московский главный архив)
Екатерининский (Головинский) дворец
Ильинские ворота
Никольские (Владимировские) ворота Китай-города
Манеж
Большой театр
Меншикова башня
Сухарева башня
Московский публичный и Румянцевский музей (Дом Пашкова)
Московский университет
Николаевский вокзал
Новодевичий монастырь
Спасо-Андроников монастырь
Храм Христа Спасителя
Церковь Покрова на рву (собор Василия Блаженного)
Москва-река
Общий вид Кремля
Кремлёвская набережная
Спасская башня
Троицкая башня
Церковь Святой Екатерины Вознесенского монастыря
Архангельский собор
Благовещенский собор
Успенский собор
Колокольня Иван Великий
Вид в сторону Москворецкого моста