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Москва. Часть 136.1870-е. «Альбомъ видовъ Москвы»

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Снимки сделаны фотографами И.С. Гимером и В.Н. Милановым
 

Вид на место стройки южного крыла Политехнического музея
Вид на место стройки южного крыла Политехнического музея

Политехнический музей
Политехнический музей

Вид с Рождественского монастыря на Петровский бульвар
Вид с Рождественского монастыря на Петровский бульвар

Варварская площадь
Варварская площадь

Третьяковский проезд на Никольскую
Третьяковский проезд на Никольскую

Воспитательный дом
Воспитательный дом

Дом главного архива министерства иностранных дел (Московский главный архив)
Дом главного архива министерства иностранных дел (Московский главный архив)

Екатерининский (Головинский) дворец
Екатерининский (Головинский) дворец

Ильинские ворота
Ильинские ворота

Никольские (Владимировские) ворота Китай-города
Никольские (Владимировские) ворота Китай-города

Манеж
Манеж

Большой театр
Большой театр

Меншикова башня
Меншикова башня

Сухарева башня.
Сухарева башня

Московский публичный и Румянцевский музей (Дом Пашкова)
Московский публичный и Румянцевский музей (Дом Пашкова)

Московский университет
Московский университет

Николаевский вокзал
Николаевский вокзал

Новодевичий монастырь
Новодевичий монастырь

Спасо-Андроников монастырь
Спасо-Андроников монастырь

Храм Христа Спасителя
Храм Христа Спасителя

Церковь Покрова на рву (собор Василия Блаженного)
Церковь Покрова на рву (собор Василия Блаженного)

Москва-река
Москва-река

Общий вид Кремля
Общий вид Кремля

Кремлёвская набережная
Кремлёвская набережная

Спасская башня
Спасская башня

Троицкая башня
Троицкая башня

Церковь Святой Екатерины Вознесенского монастыря
Церковь Святой Екатерины Вознесенского монастыря

Архангельский собор
Архангельский собор

Благовещенский собор
Благовещенский собор

Успенский собор
Успенский собор

Колокольня Иван Великий
Колокольня Иван Великий

Вид в сторону Москворецкого моста
Вид в сторону Москворецкого моста

Вид на Кремль
Вид на Кремль

Источник: https://humus.livejournal.com/7524935.html
Рубрики: История, Творчество
Метки: история, Москва, московская губерния, Россия, фото
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