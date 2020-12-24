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Алеппо 4 года спустя. Было – стало.

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В декабре 2016 года завершилась одно из крупнейших и длительных сражений последних десятилетий – битва за Алеппо, которая стала решающим сражением сирийской войны.
Спустя 4 года, можно по принципу "было – стало" посмотреть на некоторые районы Алеппо, который от "свободы" вернулся к "тирании".








Восстановление железнодорожных путей.


В Алеппо снова играют в футбол.


Поездка по улицам Алеппо.

Но разумеется, не все столь благостно.


Даже спустя 4 года на подступах к городу продолжаются работы по разминированию.
Некоторые районы еще требуют серьезного восстановления, в особенности северные и западные, где велись интенсивные боевые действия. Также в полуразрушенном состоянии находится и квартал Рамусех, где в августе-сентябре 2016-го года развернулись наиболее ожесточенные бои за коридор в Алеппо.


2016-й год. Последнее крупное наступление боевиков на Алеппо.



Стоит помнить, что возвращение Алеппо к мирной жизни вряд ли бы произошло без существенной помощи со стороны России.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6424550.html
Рубрики: Новости Ближнего востока
Метки: алеппо, война в сирии, сирия, фотографии
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