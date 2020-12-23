США ввели санкции против Минского ОМОНа и “Альфы” КГБ
Министерство финансов США ввело новые санкции против Белоруссии.
Под санкции попали:
1. Минский ОМОН
2. ЦИК Белоруссии
3. Спецназ "Альфа" КГБ Белоруссии
4. ГУВД Минского горисполкома.
5. Заместитель главы МВД Белоруссии Казакевич.
Полностью на английском тут https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20201223
Можно ожидать, что это не последние санкции против государственных структур Белоруссии. Само собой, санкции являются выражением неудовольствия тем фактом, что Лукашенко свергнуть не удалось. Так всегда бывает – где цветные сценарии не прокатывают, там сразу начинается санкционный сериал. Ничего не меняется.
Текущая схема не нова и обкатывалась на Венесуэле. Соответственно, чем больше будет криков из-за рубежа про необходимость новых санкций и самих санкций, тем сильнее будут гнобить белорусскую оппозицию в самой Белоруссии, а образ внешнего врага, который сейчас конструируется с помощью США и Тихановской, поможет Лукашенко укрепить позиции в гос.аппарате.
Среди косвенных последствий, дальнейшее ограничение работы иностранных структур на территории Белоруссии. Пару дней назад МИД Белоруссии уже заявил, что будут пересмотрены условия работы иностранных НКО работающих на средства иностранных правительств. Гнобление НКО будет одним из ответов на санкции ЕС. В общем, санкции приведут к полезным изменениям в белорусском обществе, но отнюдь не тем, на которые надеются инициаторы санкций.
На работе КГБ и ОМОНа, санкции разумеется не скажутся, так что в ближайшие выходные змагарам снова перепадет чуток Батькиной любви и заботы.
UPD: Госдеп ввел визовые ограничения против 39 граждан Белоруссии причастных к "ущемлению демократии" https://www.state.gov/imposing-sanctions-and-visa-restrictions-on-additional-individuals-and-entities-undermining-belarusian-democracy/
Чудно.
Рубрики: Невероятное в мире, Политика, Творчество
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,,,Привет`ствую Вас,,,
В Белоруссии НУЖЕН – ООН!
* Что это такое:
– О,тстранение лука`шенко от власти!
– О,свобождение Полит-заключённых!
– Н,овые выборы!
* Вот ЭТО и есть – белорусский ООН!
[РБ спасение,от В "украiну" №2 - её ПРЕВРАЩЕНИЕ...]
““““““`
Ну а пока…
_ОМОН – “МАССАЖом” – массы “ОБСЛУЖИВАЕТ”…
_”Альфа” – в упор стреляет = УБИВАЕТ…
_КГБ – “богатырей” ПРИНИМАЕТ …и – “ЗАЛЕТАЕТ”…
[и ВСЕМ этим - Т.Н."бацько" - командует-И-управляет!]
…а ЕС,какимито СМЕШНЫМИ “санкциями”(ТАМошних полит-БАРЫГ…)- “награждает”…
Ну а Народ(“ец”),очень “ДОВОЛЬНЫЙ” всем-ТАМошним – ИЗ РБ – МАССОВО СВАЛИВАЕТ!
а ТАМОшний полит-РЕЖИМ,Белоруссию – странОЙ “для-жизни” называет…
ТАМошняя – “народная-улада” – “народцем” ПОГОСТЫ заполняет…
Политическим БЕСпределом – Т.Н.”бацько” – Белоруссию “сОХраняет”…
* а выходдящих на Митинги Протеста,тамошний “бацько” – “ТЕРРОРИСТАМИ” называет!
[ТУРИСТическое СоОБЩЕСТВО - Туризм=Посещение Белоруссии - Повсеместно ПРЕКРАЩАЕТ!]
“““““““““““““
-> ТАМОшний лукка`шенко – САМ-СЕБЯ в – УЗУРПАТОРа=УГНЕТАТЕЛЯ превращает!!!
ЧТО-то НОВОЕ…в\после Февраля…Белоруссию Ожидает…,,,
*** Очень Жаль ТАМошний Народ,который от ВСЕХ “доброжелателей” – реально СТРАДАЕТ!
“““““““““““““““
…Кстати,России Пора Меры Принять И…лука`шенко – ИЗ власти ОТСТРАНИТЬ=Убрать!
ХАТЫНКУ где-то НА СВОИХ просторах ему выделить И…К-СЕБЕ – его ЭВАКУИРОВАТЬ!!!
*** Белоруссия НЕ должна частью ни ЕС,ни России становится!
Суверенной страною – Белоруссия Должна ОСТАТЬСЯ!
НИ к кому и НИ скем,она НЕ должна “интегрировать`ся”!!!!!
[но Главное ЭТО - Белоруссии ОТ лука`шизма Освободиться!!!]
“““““““`
Удачи тебе – Прекрасная Белоруссия в Установлении у себя – Политической Стабильности!
ПОСЛЕ чего,станут налаживаться и ВСЕ прочие – СОЦИАЛЬНЫЕ ситуации…
- – - – -
Ничего ни к кому личного. Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 23-12-2020.
Безобразие короче. Надо голосовать за капитализм ООН.
Надо ввести ответные ссанкции,Белорусскому омону ссать на американской флаг три раза в день,а потом отсылать флаг по почте министерству финансов.)))
Псаки назначили министром ?
Ясно, что санкции США против Белорусссии незаконные и
на них забьют другие страны, включая РФ.