Главная » Жизнеречение » Разделы » Вооруженные силы

О потерях гражданского населения в ходе Карабахской войны

163 0


Уполномоченный по правам человека в Карабахе о потерях гражданского населения в ходе недавней войны.

1. Погибло 60 человек (из них в результате боевых действий – 39 человек, убиты в плену – 21)
2. Пропавшие без вести 40 человек (предполагается, что некоторые из них могли быть также убиты)

Итого, суммарно заявлено ровно 100 гражданских с 27 сентября по 10 ноября 2020 года. С учетом того, что некоторые из пропавших без вести могут быть живы, то цифра, возможно, в итоге будет несколько меньше.
Армения ранее называла цифру в 54 убитых и 148 раненых гражданских за весь период войны.

Азерайбаджан по итогам войны заявил 101-го погибшего гражданского и более 400 раненых. Большая часть из них погибла от ракетных и артиллерийских обстрелов армянских военных.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6421903.html
Рубрики: Вооруженные силы, Невероятное в мире, Политика
Метки: азербайджан, армения, кавказ, карабах, потери
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, последние новости 05 апреля 2016
Сирия, ИГИЛ, последние новости 16 мая 2016
За конфликтом в Карабахе слышен «голос Америки»
Карабах, Сирия, Ближний восток, последние новости 01 ноября 2020
Карабах, Сирия, Ближний восток, последние новости 11 ноября 2020
Сводки от ополчения Новороссии 04 апреля 2016
Была ли Грузия союзником России? Политическая модель выживания грузинского государства
Сирия, ИГИЛ, последние новости 06 февраля 2018

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru