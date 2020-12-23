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Граждане-агенты, блокировка цензоров и смерть “Огонька”

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Немного хороших новостей. Несмотря на мрачный год, таковые есть.

1. Госдума разрешила признавать "Иностранными агентами" не только организации, но и отдельных граждан, которые получают финансирование из-за рубежа. Таким гражданам будет запрещено иметь доступ к государственной тайне, занимать государственные должности и т.д. и т.п.
Такие граждане, действующие в составе НКО, обязаны отчитываться о своей деятельности перед государством на регулярной основе, а при походе на выборы, выделять в своих агит.материалах не менее 15% места под информирование избирателей, что кандидат является иностранным агентом. Материалы без указания этого статуса будут считаться нарушением закона. За отказ иноагента встать на учет иноагентов и информировать государство о поступлении средств из-за рубежа, можно загреметь в тюрьму на 5 лет. Мера конечно запоздала лет так на 10 минимум, но лучше поздно, чем никогда.

2, Госдума выдала Роскомнадзору официальное разрешение блокировать ресурсы, допускающие дискриминацию российских СМИ. В первую очередь это касается Facebook, Youtube и Twitter. Теперь, РКН полностью или частично ограничить к ним доступ, замедлить скорость доступа к ним, кроме того, в будущем предполагается дополнить новый закон штрафами до 3 млн. рублей за блокировки российских СМИ. Генеральная Прокуратура теперь может присваивать дискриминирующим российски СМИ ресурсам соответствующий статус, который открывает различные возможности по их наказанию на территории РФ, вплоть до полной блокировки доступа.
С учетом текущих тенденций, предположу, что в среднесрочной перспективе, этот закон как минимум в тестовом режиме опробуют. Я бы поставил, что для показательной порки выберут Facebook, благо царящий там разгул цензуры и идеологического диктата, дает немало поводов, чтобы воспользоваться новым инструментом контроля.
Этот закон также запоздал лет на 5-6 минимум. Его принятие напрашивалось еще в 2014-м году.

3. Журнал "Огонек" помер. Закрывается в связи с "оптимизацией расходов". В ближайшее время он выпустит еще один номер и все. Не пережил свободного рынка, который при Коротиче так воспевал. Когда-то был неплохой журнал, а после Перестройки стал одним из символов перестроечной деградации и развала страны, выступая одним из рупоров демшизы. В общем, не жалко совсем. 

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6422552.html
Рубрики: Политика, Творчество
Метки: Альбац, Венедиктов, государственная дума, гру, иностранные агенты, коротич, огонек, роскомнадзор, свр
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