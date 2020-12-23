Название темы моих выступлений через пятьдесят лет появилась на почве двух шуток. Уинстон Леонард Рэндольф Генри Спенсер-Черчилль самый известный из всей этой семьи, настолько известный, что когда говорят просто Черчилль, все понимают что речь идёт именно о нём. Вот, он однажды сказал – “Хороший политик должен правильно предсказать, что случится через неделю, через месяц, через год, а потом убедительно объяснить почему не случилось”. Ну, вторая шутка принадлежит человеку жившему так давно, что практически никаких биографических сведений о нём не сохранилось, известно только, что Ходжа то есть совершил религиозное путешествие “хадж” в святой город Мекка. Вот этот самый Ходжа Насреддин однажды подрядился за двадцать лет обучить чтению Корана любимого ишака из конюшни тогдашнего шаха. Конечно, работа серьёзная, поэтому всё это время он должен был пребывать на казенных харчах и снимать жильё за казённый счёт, но за результат отвечал головой. И когда друзья после заключения контракта спросили: Неужели ты не понимаешь, что ишак и за двадцать лет читать не выучится? Он ответил, ну за двадцать лет кто-нибудь из нас умрёт или я или шах или ишак.

Так вот, большая часть здесь присутствующих сможет проверить мои прогнозы, но мне отвечать за эти прогнозы уже не придётся. Если смотреть на всю мою родню, то я могу надеяться ещё так примерно на лет десять – пятнадцать. Но если очень повезёт, как моему отцу, то лет на двадцать. Отцу первого октября исполнилось восемьдесят девять. Но он по прежнему ведёт серьёзные научные исследования, по прежнему успешно преподаёт. Хотя сейчас по эпидемической обстановке лекции читает через Zoom.

Ну, вот кстати нынешняя пандемия – это пример того насколько сложно предсказывать. Ещё год назад никто не ожидал, что эта дрянь разрастётся до такого размера. Кстати я сейчас сижу без намордника не по разгильдяйству, а потому-что пару месяцев назад обнаружили у меня очень высокий уровень антител. При том, что я ничем не болел. Ничего похожего ни на какие симптомы какой бы то ни было болезьни не было.