И снова приходится отвечать на комментарии отдельной статьей… История, как считали китайцы, движется по кругу . Даже символ придумали – змея, кусающая свой хвост. В. И. Ленин (незаслуженно забытый) усовершенствовал эту мысль и сказал, что история движется по спирали, возвращаясь на круги своя уже на более высоком уровне. А потому как все новое – это хорошо забытое старое, проведем некоторые исторические параллели.



В итоге десятки тысяч индийцев стали терпеть ужасную нужду, будучи не в состоянии выдержать конкуренцию "джинсам", для производства которых использовался рабский труд.



Не буду вдаваться в подробности, и конечно это грубая интерпретация событий, но отмечу, что экономически Индия стала зависеть от Британии, так как теперь ей нужна была валюта, чтобы платить англичанам за готовый текстиль, а так же за железные дороги и другие блага "цивилизации".



К тому же британцы искусно разжигали конфликты между местными княжествами, извлекая из этого экономическую и территориальную выгоду.

В итоге страна стала управляться из Лондона, который давал указания губернаторам в Индии. Те же в свою очередь управляли зависимыми и полузависимыми князьями на местах. Англичане в Индии установили совершенно грабительскую систему налогообложения.



Кроме этого они ввели ряд монополий, в частности соляную, а также не брезговали банальным ограблением княжеств в разные времена. И такое положение сохранялось вплоть до конца Второй Мировой войны.

Но дело даже не в Индии. Попав в экономическую зависимость от англосаксов индийцы были вынуждены производить то, что нужно было Англии , нет, не нефть и газ, а опиум… А теперь о других паралелях.

В конце 80-х в СССР вышло постановление о борьбе с пьянством и алкоголизмом, так называемый "сухой закон". Примерно такой же, как в США перед Великой депрессией.



Вы думаете, что целью человека, который по его же собственным словам шел во власть, чтобы уничтожить коммунизм, была забота о здоровье своего народа? Целью было снижение доходов в бюджет государства и создание искусственного дефицита. С пьянством действительно надо было бороться, но не вырубкой же виноградников.

Кстати об искусственном дефиците. Мы как-то подзабыли собственную историю. Воспользовавшись перебоями с продовольствием либералы в 1917 году (в феврале, а не в октябре!) свергли царя.



Многие исследователи сходятся во мнении, что именно либералы (да, да, те самые, что сейчас "топят" за царя, большевики же свергли этих либералов) в сговоре с высшим армейским руководством саботировали расчистку путей для застрявших в нескольких верстах от Петрограда подвод с продовольствием.



А между тем, в столице…



Писала газета "Речь" 11-го февраля 1917 года. Ничего не напоминает? Но вернемся к нашим баранам, то есть к опиуму и водке.

В начале 19-го века, не имея возможности продавать свои товары в Китае ( Китайский император Цяньлун писал английскому королю Георгу III: "У нас есть всё, что можно пожелать, и нам не нужны товары варваров."), а также захватить власть вооруженным путем англосаксы, проведя грандиозную "рекламную компанию" среди местного населения, начали травить китайцев опиумом, который производила Индия (Бенгалия).



Результат – одурманенные китайцы тоже впадают в экономическую и наркотическую зависимость от Британии. Кстати ситуацию удалось выправить лишь с приходом к власти коммунистов в главе с Мао.

Невозможно точно подсчитать, сколько жертв было положено на алтарь "свободной торговли" и "честной конкуренции", они исчисляются десятками, а может и сотнями миллионов ни в чем не повинных людей. Сколько миллионов советских людей было загублено спиртом "Роял" и продвижением "европейской цивилизации" еще предстоит подсчитать.



Свой урожай англосаксонский мир, при поддержке либерального сообщества в России, собирает до сих пор. При капитализме не расстреливают, при нем стреляют исподтишка, из-за угла, без суда и следствия.



О жертвах капитализма никто не напишет, никто не расскажет, ибо



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