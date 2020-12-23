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А может мы тоже колония?

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И снова приходится отвечать на комментарии отдельной статьей…

История, как считали китайцы, движется по кругу. Даже символ придумали – змея, кусающая свой хвост. В. И. Ленин (незаслуженно забытый) усовершенствовал эту мысль и сказал, что история движется по спирали, возвращаясь на круги своя уже на более высоком уровне. А потому как все новое – это хорошо забытое старое, проведем некоторые исторические параллели.

Превратить страну в колонию можно без единого выстрела, что и было сделано англосаксами в Индии и Китае (хотя с Китаем история немного иная).

Индия была еще в позднем средневековье одной из передовых держав на планете, но из-за своей специфики не стремилась к капиталистическим отношениям.

Однако же потенциал для развития у Индии был куда более высокий, чем у любой европейской страны того времени: люди, природные богатства, драгоценные камни и металлы, удобное расположение и т. д. Ничего не напоминает?

Изначально колонизация Индии начиналась не насильственно, а фактически незаметно, через Ост-Индскую компанию. Англосаксы, выращивающие хлопок в своей колонии – США, стали наводнять индийские рынки дешевым текстилем.


В итоге десятки тысяч индийцев стали терпеть ужасную нужду, будучи не в состоянии выдержать конкуренцию "джинсам", для производства которых использовался рабский труд.

Не буду вдаваться в подробности, и конечно это грубая интерпретация событий, но отмечу, что экономически Индия стала зависеть от Британии, так как теперь ей нужна была валюта, чтобы платить англичанам за готовый текстиль, а так же за железные дороги и другие блага "цивилизации".

К тому же британцы искусно разжигали конфликты между местными княжествами, извлекая из этого экономическую и территориальную выгоду.

В итоге страна стала управляться из Лондона, который давал указания губернаторам в Индии. Те же в свою очередь управляли зависимыми и полузависимыми князьями на местах. Англичане в Индии установили совершенно грабительскую систему налогообложения.

Кроме этого они ввели ряд монополий, в частности соляную, а также не брезговали банальным ограблением княжеств в разные времена. И такое положение сохранялось вплоть до конца Второй Мировой войны.

Но дело даже не в Индии. Попав в экономическую зависимость от англосаксов индийцы были вынуждены производить то, что нужно было Англии , нет, не нефть и газ, а опиум… А теперь о других паралелях.

В конце 80-х в СССР вышло постановление о борьбе с пьянством и алкоголизмом, так называемый "сухой закон". Примерно такой же, как в США перед Великой депрессией.

Вы думаете, что целью человека, который по его же собственным словам шел во власть, чтобы уничтожить коммунизм, была забота о здоровье своего народа? Целью было снижение доходов в бюджет государства и создание искусственного дефицита. С пьянством действительно надо было бороться, но не вырубкой же виноградников.

Кстати об искусственном дефиците. Мы как-то подзабыли собственную историю. Воспользовавшись перебоями с продовольствием либералы в 1917 году (в феврале, а не в октябре!) свергли царя.

Многие исследователи сходятся во мнении, что именно либералы (да, да, те самые, что сейчас "топят" за царя, большевики же свергли этих либералов) в сговоре с высшим армейским руководством саботировали расчистку путей для застрявших в нескольких верстах от Петрограда подвод с продовольствием.

А между тем, в столице…

Писала газета "Речь" 11-го февраля 1917 года. Ничего не напоминает? Но вернемся к нашим баранам, то есть к опиуму и водке.

В начале 19-го века, не имея возможности продавать свои товары в Китае ( Китайский император Цяньлун писал английскому королю Георгу III: "У нас есть всё, что можно пожелать, и нам не нужны товары варваров."), а также захватить власть вооруженным путем англосаксы, проведя грандиозную "рекламную компанию" среди местного населения, начали травить китайцев опиумом, который производила Индия (Бенгалия).

Результат – одурманенные китайцы тоже впадают в экономическую и наркотическую зависимость от Британии. Кстати ситуацию удалось выправить лишь с приходом к власти коммунистов в главе с Мао.

Невозможно точно подсчитать, сколько жертв было положено на алтарь "свободной торговли" и "честной конкуренции", они исчисляются десятками, а может и сотнями миллионов ни в чем не повинных людей. Сколько миллионов советских людей было загублено спиртом "Роял" и продвижением "европейской цивилизации" еще предстоит подсчитать.

Свой урожай англосаксонский мир, при поддержке либерального сообщества в России, собирает до сих пор. При капитализме не расстреливают, при нем стреляют исподтишка, из-за угла, без суда и следствия.

О жертвах капитализма никто не напишет, никто не расскажет, ибо

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RUSLOVO.RU


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Источник.
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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5360565.html
Рубрики: Мировоззрение, Политика, Экономика
Метки: власть, Горбачёв, Европа, индия, история, капитализм, Китай, колония, коммунизм, конкуренция, Ленин, либералы, наркотики, общество, Россия, ссср, США, царизм, цивилизация, экономика
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 15827 9541
    Maleos час назад

      Вот и чудненько! Чем больше людей начнёт понимать, что Россия колония https://mmanificarum.blogspot.com/p/blog-page_85.html, тем скорее всем захочется освободиться

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      • 10463 8187
        ПавелMaleos четыре минуты назад

          Спустись с небес. Кто захочет?
          В качестве введения – небольшой анекдот.
          “В результате экспериментов с выхухолью российские учёные вывели сразу два новых вида животных.
          Исходную популяцию выхухолей морили голодом, бессонницей, били и унижали, заставляли делать бессмысленные телодвижения, подкрепляемые ударами током… Выжившие, как оказалось, разделились на две несмешивающиеся группы. Первая, весьма немногочисленная, вела себя агрессивно и нагло по отношению к экспериментаторам и друг к другу, всё время пытаясь прогрызть дыру и убежать на волю. Вторая вела себя апатично и с покорностью, даже пониманием, принимала любые вмешательства учёных в её жизнь. В этой связи учёные новые виды решили назвать сообразно их характеру: нахухоль и похухоль…”
          Вопрос: кто в России захочет? Кто хотел – сбежали. Остальных кем и чем будить? Помнишь у Ленина: “Декабристы разбудили Герцена, Герцен – социал-демократию”. И у Маяковского: “Имя Герцена – хep цена”. Очередной Херцин провозгласит освобождение?

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