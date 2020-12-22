В Армении началась “бессрочная забастовка”.
Армянская оппозиция как и обещала, начала бессрочную акцию протеста и "общенациональную забастовку" с целью вынудить отставку Пашиняна.
Сам Пашинян в отставку пока не собирается, поэтому оппозиция рассчитывает, что остановка предприятий, блокирование дорог и постоянные митинги, приведут к достижению цели.
Пока что все достаточно вяло. Лозунги стандартные – "Никол уходи!", "Армения без Никола!", "Никол-предатель!" и т.д.
Что будет происходить, если Пашинян не будет реагировать на протесты, оппоизция не уточняет.
Потенциальный сменщик Пашиняна – Вазген Манукян.
Блокирование дороги в Ереван.
Рубрики: Невероятное в мире, Политика
Поделиться:
Записи на схожие темы
В Армении началась 100% безработица.
Готовят Армению к банкротству и продаже за долги.
Эрдоган руки потирает
Кто покупатель??-кусочка Карабаха России хватит ,чтобы присматривать за границей ,коридором .А на кого перебросят кормление Армении и прииска принца Чарльза?