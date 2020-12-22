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В Армении началась “бессрочная забастовка”.

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Армянская оппозиция как и обещала, начала бессрочную акцию протеста и "общенациональную забастовку" с целью вынудить отставку Пашиняна.
Сам Пашинян в отставку пока не собирается, поэтому оппозиция рассчитывает, что остановка предприятий, блокирование дорог и постоянные митинги, приведут к достижению цели.
Пока что все достаточно вяло. Лозунги стандартные – "Никол уходи!", "Армения без Никола!", "Никол-предатель!" и т.д.
Что будет происходить, если Пашинян не будет реагировать на протесты, оппоизция не уточняет.








Потенциальный сменщик Пашиняна – Вазген Манукян.








Блокирование дороги в Ереван.







Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6420009.html
Рубрики: Невероятное в мире, Политика
Метки: армения, Видео, кавказ, пашинян, протесты
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